娛樂／等了近百年 奧斯卡將首頒「最佳選角獎」

2026年3月舉辦的第98屆奧斯卡金像獎將首度頒發「最佳選角成就獎」。（路透資料照片）

自今年3月舉辦的第98屆奧斯卡 金像獎（98th Academy Awards）開始，將設立全新的常規競爭類別：「最佳選角成就獎」（Best Achievement in Casting），此舉正式承認了選角指導在電影製作中舉足輕重的地位。

這項決議意義重大，是美國影藝學院 奧斯卡金像獎繼2001年新增「最佳動畫長片獎」以來，睽違20餘年再次增設常規的競爭獎項。

比技術還是星光陣容？

娛樂媒體「綜藝」（Variety）報導，這項榮譽是選角指導們多年來積極爭取與倡議的成果，自從2013年影藝學院成立「選角指導分會」（Casting Directors Branch）以來，他們便致力於推動選角藝術得到應有的專業認可。新獎項將在本屆奧斯卡頒獎典禮上首次頒發，獲獎者將是表彰2025年發行上映的電影作品。

該獎項的設立已在業界引發討論，爭議點在於該獎項將是表彰純粹的選角技術（pure casting craft），還是會變成實質上的整體卡司獎（de facto ensemble award）。

「綜藝」分析，這個獎項的評選標準非常廣泛：

挖掘新秀：優秀的選角可能意味著發掘像在電影「一戰再戰」（One Battle After Another）中雀絲茵菲妮蒂（Chase Infiniti）這樣的新面孔。

「一戰再戰」選擇知名度不高的新生代演員雀絲茵菲妮蒂擔任要角。（取材自IMDb）

神似選角： 它可以涉及找到令人難以置信的外形相似度，例如在「新浪潮」（Nouvelle Vague）中找到吉約姆馬爾貝克（Guillaume Marbeck）飾演尚盧高達（Jean-Luc Godard）。

去年10月在美上映的電影「新浪潮」主角吉約姆馬爾貝克（前左）外型氣質和故事本尊、法國名導尚盧高達極度相似。（取材自IMDb） 法國新浪潮電影的兩位代表性導演尚盧高達（左）與楚浮。（取材自IMDb）

打破假設： 或是超越既有刻板印象的想像力，例如讓傑瑞米艾倫懷特（Jeremy Allen White）在「史普林斯汀：走出虛無」（Springsteen： Deliver Me From Nowhere）中飾演知名搖滾巨星布魯斯史普林斯汀（Bruce Springsteen）。

群星雲集： 當然，部分投票 者也可能單純傾向於選擇像「影星傑凱利」（Jay Kelly）這樣眾星雲集（star-studded ensembles）的陣容。

選角分會將決定短名單

入圍短名單電影的選角指導必須提供書面描述，詳述其獨特的選角流程以及個人參與程度。在提名程序上，「最佳選角獎」是由選角指導分會的專業成員主導評選，在初選短名單部分，分會成員將投票選出10部電影進入短名單，而分會執行委員會將審核並確認最終被提名人，每部電影的提名人數上限為兩位主要選角指導。

早前，影藝學院執行長比爾克雷默（Bill Kramer）與總裁楊燕子（Janet Yang）發表聯合聲明，向選角指導分會的成員表達祝賀，強調選角是電影製作中不可或缺的專業。

小型獨立製片獲聚光燈

「綜藝」報導，這個獎項也讓預算較小的獨立製片電影獲得有意義的聚光燈，例如選角指導蕾貝卡迪利（Rebecca Dealy）為查理波林傑（Charlie Polinger）執導的青少年心理劇情驚悚片「瘟疫」（暫譯，The Plague）進行地毯式搜索，以尋找年輕演員，這種實地發掘（on-the-ground discovery）的方式，正是獨立電影製作的特徵。

迪利向「綜藝」透露：「我發現選一個孩子就很難了，所以要找到八個令人難以置信的孩子（eight incredible kids）簡直是令人望而生畏。我在全國各地進行了大規模搜索，收到了數千卷試鏡錄影帶。」

獨立電影「瘟疫」劇照。（取材自IMDb）

選角指導在獲獎方面沒有名額限制，個人可以憑藉多部作品入圍，從目前潛在的競爭者名單來看，首屆「最佳選角獎」的競爭領域充滿活力，許多業界資深人士都已摩拳擦掌，準備角逐。「綜藝」提及的潛在人選包括：法蘭辛麥斯勒（Francine Maisler）：代表作品有「罪人」（Sinners）、「史普林斯汀：走出虛無」（Springsteen： Deliver Me From Nowhere）和「艾拉麥凱」（Ella McCay）；「一戰再戰」的卡桑德拉庫魯昆迪斯（Cassandra Kulukundis）；「魔法壞女巫：第二部」（Wicked： For Good）的蒂芬妮小坎菲爾德（Tiffany Little Canfield）和伯納德泰爾西（Bernard Telsey）。

此外，選擇讓「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）變身「橫衝直闖」（Marty Supreme）乒乓球王的珍妮佛范迪提（Jennifer Venditti）、「影星傑凱利」（Jay Kelly）和「哈姆奈特」（Hamnet）選角指導妮娜高爾德（Nina Gold）也在熱門名單之中。

法蘭辛麥斯勒是好萊塢知名選角指導，截至2020年，有12部由她擔任選角導演的電影曾獲得奧斯卡最佳影片提名。 （取材自IMDb）

第98屆奧斯卡入圍名單訂於1月22日公布，頒獎典禮將於3月15日舉行。

