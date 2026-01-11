娛樂／奧斯卡國際片短名單 亞洲強勢崛起

台灣電影「左撇子女孩」電影海報。（取材自IMDb）

本屆奧斯卡獎 中12個類別的15部入圍作品短名單日前公布，台灣送選的「左撇子女孩」(Left-Handed Girl)成為唯一入選華語片。綜觀這份名單，亞洲電影強勢崛起、女性導演創歷史新高、巴勒斯坦 題材受矚目，以及霓虹影業(Neon)一家獨大等特點，勾勒出本屆最佳國際電影獎的競爭格局。

美國影藝學院成員將於本周（1月12日至1月16日）投票，全部獎項類別的提名名單將於1月22日公布。第98屆奧斯卡頒獎典禮將於2026年3月15日舉辦。

總數過半 超越歐洲

相較過往，本屆最佳國際電影短名單最大亮點是亞洲電影的強勢表現。共有七部亞洲作品入圍，超過半數，也強於歐洲的五部。這七部電影分別是印度 的「歸途」(Homebound，暫譯)、伊拉克的「總統的蛋糕」(The President’s Cake)、日本的「國寶」(KOKUHO)、約旦的「被消失的家園」(All That Left of)、巴勒斯坦的「巴勒斯坦36」(Palestine 36，暫譯)、南韓的「徵人啟弒」(No Other Choice)以及台灣的「左撇子女孩」。

日本電影「國寶」電影海報。（取材自豆瓣電影） 伊拉克電影「總統的蛋糕」電影海報。（取材自IMDb）

這些電影的產地遍及東亞、南亞及西亞。除了相對較發達的東亞地區外，也顯示伊拉克、約旦、巴勒斯坦這些西亞國家電影工業的長足進步，亞洲地區電影產業的發展愈加均衡。而其中最令外界意外的是印度的「歸途」和巴勒斯坦的「巴勒斯坦36」的入選，因為兩部電影目前都還沒有找到北美發行商。

此外，榜單上由法國送選的「只是一場意外」(It Was Just an Accident)，出自伊朗導演賈法潘納希(Jafar Panahi)之手，本質上也是亞洲製造。

女性導演創歷史新高

今年共有七部女性導演的作品入圍，同樣超過半數，創下歷史新高。七位女性導演分別是阿根廷的多洛雷斯方茲(Dolores Fonzi)、德國的瑪莎施林斯基(Marta Shirenski)、約旦的雪梨道比什(Shirey Dobish)、巴勒斯坦的安娜瑪麗雅西爾(Annemarie Jacir)、瑞士的佩特拉比翁迪娜沃爾普(Petra Biondina Volpe)、突尼西亞的考塞爾本哈尼耶(Kaouther Ben Hania)，以及台灣的鄒時擎，展現全球女性電影創作者的蓬勃發展。

阿根廷女演員多洛雷斯方茲的導演處女作「Belén」擠進奧斯卡國際電影短名單，她同時在片中飾演要角。（取材自IMDb）

巴勒斯坦題材引關注

這15部入圍作品中，有兩部以巴勒斯坦為主題，包括聚焦巴以衝突的「欣德拉賈布之聲」（The Voice of Hind Rajab，暫譯）和回眸歷史的「巴勒斯坦36」，彰顯國際政治熱點對於電影創作及獎項的影響。

「巴勒斯坦36」電影海報。（取材自豆瓣電影）

此外，這也是繼上一屆的「你的國，我的家」(No Other Land)之後，巴勒斯坦電影連續入圍最佳國際電影短名單，對於這個尚處在戰火中的國家而言，不啻為一種榮耀和鼓舞。

在發行商方面，15部入圍作品中，霓虹影業發行的電影囊括五席一家獨大，分別為「這不只是個間諜故事」(The Secret Agent，巴西)、「只是一場意外」(法國)、「情感的價值」(Sentimental Value，挪威)、「徵人啟弒」(南韓)和「穿越地獄之門」(Crossing the Gates of Hell，西班牙)。值得一提的是，這五部電影也是入圍提名名單的大熱門，顯示出這家成立八年就兩奪奧斯卡最大獎最佳影片(「寄生上流」Parasite、「安諾拉」Anora)的獨立電影公司眼光獨到以及不俗的公關能力。

第98屆奧斯卡獎最佳國際電影完整短名單

阿根廷：「Belén」

巴西：「這不只是個間諜故事」（The Secret Agent）

法國：「只是一場意外」（It Was Just an Accident）

德國：「聽見墜落之聲」（Sound of Falling）

印度：「歸途」(Homebound，暫譯)

伊拉克：「總統的蛋糕」(The President's Cake)

日本：「國寶」（KOKUHO）

挪威：「情感的價值」（Sentimental Value）

巴勒斯坦：「巴勒斯坦36」（Palestine 36，暫譯）

台灣：「左撇子女孩」（Left-Handed Girl）

西班牙：「穿越地獄之門」（Crossing the Gates of Hell）

瑞士：「失控夜班」（The Missing Night）

突尼西亞：「欣德拉賈布之聲」（The Voice of Hind Rajab，暫譯）

約旦：「被消失的家園」（All That Left of）

南韓：「徵人啟弒」（No Other Choice）

（取材自澎湃新聞）