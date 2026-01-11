我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗是替死鬼？爆料美軍獻計 轉移川普併吞格陵蘭野心

美軍不明武器疑曝光 傳委內瑞拉士兵集體吐血 守衛憶「腦袋像爆炸」

娛樂／奧斯卡國際片短名單 亞洲強勢崛起

娛樂新聞組
聽新聞
test
0:00 /0:00
台灣電影「左撇子女孩」電影海報。（取材自IMDb）
台灣電影「左撇子女孩」電影海報。（取材自IMDb）

本屆奧斯卡獎中12個類別的15部入圍作品短名單日前公布，台灣送選的「左撇子女孩」(Left-Handed Girl)成為唯一入選華語片。綜觀這份名單，亞洲電影強勢崛起、女性導演創歷史新高、巴勒斯坦題材受矚目，以及霓虹影業(Neon)一家獨大等特點，勾勒出本屆最佳國際電影獎的競爭格局。

美國影藝學院成員將於本周（1月12日至1月16日）投票，全部獎項類別的提名名單將於1月22日公布。第98屆奧斯卡頒獎典禮將於2026年3月15日舉辦。

總數過半 超越歐洲

相較過往，本屆最佳國際電影短名單最大亮點是亞洲電影的強勢表現。共有七部亞洲作品入圍，超過半數，也強於歐洲的五部。這七部電影分別是印度的「歸途」(Homebound，暫譯)、伊拉克的「總統的蛋糕」(The President’s Cake)、日本的「國寶」(KOKUHO)、約旦的「被消失的家園」(All That Left of)、巴勒斯坦的「巴勒斯坦36」(Palestine 36，暫譯)、南韓的「徵人啟弒」(No Other Choice)以及台灣的「左撇子女孩」。

日本電影「國寶」電影海報。（取材自豆瓣電影）
日本電影「國寶」電影海報。（取材自豆瓣電影）
伊拉克電影「總統的蛋糕」電影海報。（取材自IMDb）
伊拉克電影「總統的蛋糕」電影海報。（取材自IMDb）

這些電影的產地遍及東亞、南亞及西亞。除了相對較發達的東亞地區外，也顯示伊拉克、約旦、巴勒斯坦這些西亞國家電影工業的長足進步，亞洲地區電影產業的發展愈加均衡。而其中最令外界意外的是印度的「歸途」和巴勒斯坦的「巴勒斯坦36」的入選，因為兩部電影目前都還沒有找到北美發行商。

此外，榜單上由法國送選的「只是一場意外」(It Was Just an Accident)，出自伊朗導演賈法潘納希(Jafar Panahi)之手，本質上也是亞洲製造。

女性導演創歷史新高

今年共有七部女性導演的作品入圍，同樣超過半數，創下歷史新高。七位女性導演分別是阿根廷的多洛雷斯方茲(Dolores Fonzi)、德國的瑪莎施林斯基(Marta Shirenski)、約旦的雪梨道比什(Shirey Dobish)、巴勒斯坦的安娜瑪麗雅西爾(Annemarie Jacir)、瑞士的佩特拉比翁迪娜沃爾普(Petra Biondina Volpe)、突尼西亞的考塞爾本哈尼耶(Kaouther Ben Hania)，以及台灣的鄒時擎，展現全球女性電影創作者的蓬勃發展。

阿根廷女演員多洛雷斯方茲的導演處女作「Belén」擠進奧斯卡國際電影短名單，她同...
阿根廷女演員多洛雷斯方茲的導演處女作「Belén」擠進奧斯卡國際電影短名單，她同時在片中飾演要角。（取材自IMDb）

巴勒斯坦題材引關注

這15部入圍作品中，有兩部以巴勒斯坦為主題，包括聚焦巴以衝突的「欣德拉賈布之聲」（The Voice of Hind Rajab，暫譯）和回眸歷史的「巴勒斯坦36」，彰顯國際政治熱點對於電影創作及獎項的影響。

「巴勒斯坦36」電影海報。（取材自豆瓣電影）
「巴勒斯坦36」電影海報。（取材自豆瓣電影）

此外，這也是繼上一屆的「你的國，我的家」(No Other Land)之後，巴勒斯坦電影連續入圍最佳國際電影短名單，對於這個尚處在戰火中的國家而言，不啻為一種榮耀和鼓舞。

在發行商方面，15部入圍作品中，霓虹影業發行的電影囊括五席一家獨大，分別為「這不只是個間諜故事」(The Secret Agent，巴西)、「只是一場意外」(法國)、「情感的價值」(Sentimental Value，挪威)、「徵人啟弒」(南韓)和「穿越地獄之門」(Crossing the Gates of Hell，西班牙)。值得一提的是，這五部電影也是入圍提名名單的大熱門，顯示出這家成立八年就兩奪奧斯卡最大獎最佳影片(「寄生上流」Parasite、「安諾拉」Anora)的獨立電影公司眼光獨到以及不俗的公關能力。

第98屆奧斯卡獎最佳國際電影完整短名單

阿根廷：「Belén」

巴西：「這不只是個間諜故事」（The Secret Agent）

法國：「只是一場意外」（It Was Just an Accident）

德國：「聽見墜落之聲」（Sound of Falling）

印度：「歸途」(Homebound，暫譯)

伊拉克：「總統的蛋糕」(The President's Cake)

日本：「國寶」（KOKUHO）

挪威：「情感的價值」（Sentimental Value）

巴勒斯坦：「巴勒斯坦36」（Palestine 36，暫譯）

台灣：「左撇子女孩」（Left-Handed Girl）

西班牙：「穿越地獄之門」（Crossing the Gates of Hell）

瑞士：「失控夜班」（The Missing Night）

突尼西亞：「欣德拉賈布之聲」（The Voice of Hind Rajab，暫譯）

約旦：「被消失的家園」（All That Left of）

南韓：「徵人啟弒」（No Other Choice）

（取材自澎湃新聞）

巴勒斯坦 奧斯卡獎 印度

上一則

旅遊／巴黎塞納河畔 左文藝右時尚

下一則

娛樂／等了近百年 奧斯卡將首頒「最佳選角獎」

延伸閱讀

「今後彼此扶持」…長澤雅美元旦宣布結婚 嫁大5歲電影導演

「今後彼此扶持」…長澤雅美元旦宣布結婚 嫁大5歲電影導演
長澤雅美元旦宣布與電影導演結婚 「我們將彼此扶持」

長澤雅美元旦宣布與電影導演結婚 「我們將彼此扶持」
倫敦挺巴勒斯坦示威被捕 環保少女童貝里獲釋

倫敦挺巴勒斯坦示威被捕 環保少女童貝里獲釋
奧斯卡頒獎典禮 2029年移師YouTube全球免費直播

奧斯卡頒獎典禮 2029年移師YouTube全球免費直播

熱門新聞

根據投資公司最新研究，等到70歲再申請社安金能確保更高的月領金，但多數人選擇提早領取。圖為社會安全卡。(美聯社)

理財百科／70歲才領社安金？ 9成不願等

2026-01-04 01:15
遊客在大堤頓國家公園拍照。(美聯社)

封面故事／絕景篇／走遍國家公園 推薦10勝地

2026-01-04 01:28
南極的亞洛爾群島，企鵝站在漂浮的冰上。(美聯社)

封面故事／讀之旅／跟著書本旅行 走進閱讀場景

2026-01-04 01:30
高高豎立的巨型烤肉架。(圖╱作者提供)

旅遊／阿根廷烤肉 火焰中的靈魂

2026-01-04 15:00
波士頓Isabella Stewart Gardner美術館的藝術殿堂。(路透)

封面故事／冬之旅／超值冬日度假 10城市出線

2026-01-04 01:29
伊朗片「純屬意外」贏得2025年坎城影展「金棕櫚獎」，也入圍2026年奧斯卡國際影片15強。(美聯社)

電影世界／要報仇嗎？ 伊朗名導的「純屬意外」

2026-01-04 01:20

超人氣

更多 >
偵查不到殲-20飛恒春上空？中軍事評論員透露殲-20隱身方法

偵查不到殲-20飛恒春上空？中軍事評論員透露殲-20隱身方法
川普對委內瑞拉動手 為何普亭一直默不作聲？

川普對委內瑞拉動手 為何普亭一直默不作聲？
整理遺物發現亡夫轉情人1900萬 妻子一招讓小三人財兩空

整理遺物發現亡夫轉情人1900萬 妻子一招讓小三人財兩空
川普宣布信用卡利率上限10% 20日生效 銀行業強烈反彈

川普宣布信用卡利率上限10% 20日生效 銀行業強烈反彈
南加2女 用假鈔去10餐廳消費為找零 且專盯這家

南加2女 用假鈔去10餐廳消費為找零 且專盯這家