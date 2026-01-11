旅遊／南韓慶州城 天花板的博物館

古城的傳統民房和街邊遊客。（作者提供）

2025年的亞太經合組織峰會（APEC）於金秋10月在南韓 的慶州（Gyeongju）舉行，我們夫婦恰在2024年春偕同子女到訪該市，對南韓這千年古都留有深刻而良好印象，同時為亞太各國首腦能在如此歷史悠久的文化重鎮聚會感到高興。我們去時車站和街頭已多見為來年峰會造勢的彩色海報，明顯反映出當地民眾對擔當國際盛會東道主的榮耀和自豪。

輝煌年代 延續新羅王朝

慶州雖只是個人口不足30萬的城市，歷史上卻有過彪炳輝煌年代，曾是延續近千年的新羅王朝（Silla Dynasty，西元前57年到後935年）首都，舊名金城，無怪乎城內文物遍地，古蹟處處，贏得「沒有天花板的博物館」美稱。

新羅王朝與中國唐朝修好，佛教得以傳入，政治、經濟和文化各方面大步發展，地域上也從早先控制的東南一隅而擴張到鼎盛時期的一統半島。

我們乘坐的火車於下午一時從首都首爾出發，向南行駛兩小時後就到達慶州。

乘公交車進入市區，第一個明顯感覺是這裏與首都大相不同，不僅街上行人不再擁擠，而且基本不見摩天樓，房屋多為二、三層樓的傳統老式建築，估計是城市建設規畫 所致，旨在避開喧囂，保留古城特有簡約和淳樸風貌。它也沒有一窩蜂地建造地鐵，而是我行我素，仍以公交和計程車為主。

古色古香 青瓦屋白粉牆

另一個明顯感覺是這裡的一切都顯古色古香，連馬路邊公共廁所的屋頂也都由邊緣翹起的青瓦頂連接白色粉牆，粗看倒像一個小巧的旅遊點。

等我們找到了自己的民宿駐地，發現它處於一片舒適寧靜的普通平房中，走廊過道裡植有矮小樹叢，同時擺滿各種爭豔的花盆，真是屋雅何須大，住客心中頓生溫馨感。

我們剛放下行李就步行到附近的一個遍布小土丘的空曠園區，它其實是個尚待開發的新羅王朝遺址，許多地面坑道都由雨布覆蓋，外人無從知其底細。

瞻星台 身世顯赫入世遺

又走過一片地面鋪有碎石的空地，我們看到中央有個以石塊堆砌的圓形矮塔，只約十米高，其腹壁有個方形空隙作為視窗。它的官名是瞻星台，一旁指示牌上的文字注明它是亞洲現存最早的天文台，建於西元634年，被遴選為聯合國的世界遺產 之一。看來歷史古蹟也不古蹟相，光看它不甚高大的外形我怎麼也想不到它會有如此顯赫的身世和名望。

慶州的國寶瞻星台。（作者提供）

我們接著來到國立慶州博物館，它設在一幢氣勢恢弘的整潔白色大樓內，樓前有座以石板構建、狀如神龕的紀念塔。

館內大都陳列新羅王朝的出土文物，包括金屬盔甲和佛教雕像等物件，其中最價值連城的恐怕是一個鎦金王冠，它應是某位君臨天下的統治者曾經戴過的冠冕。

憨厚人面 新羅王朝微笑

有一片已殘缺不全而且小不點似的圓形瓦片被單獨放置於一個鏡框中展出，凸顯其稀珍。

號稱「新羅王朝的微笑」的人面圓瓦片。（作者提供）

它原本鑲嵌於飛簷或圍牆的瓦筒盡頭，用於收尾，其表面浮現一個憨厚人面，閃亮的眼睛，略高的鼻子，再加上淡淡的微笑，讓人過目難忘。

據說它是由手工捏成，是南韓古文明和藝術品的象徵性寶物，得到「新羅王朝的微笑」的雅號。

它出土後曾被一個日本人收購後帶往日本，直到1972年才被慶州博物館追索歸國，愈顯珍貴，如今已被設計到亞太經合組織峰會的會徽之中，勢必會為更多人所熟悉和瞭解。

東宮月池 夜景最負盛名

晚上我們趕去一個名為東宮月池的旅遊景點，它是在新羅時代王子們居住的別宮遺址上按實際比例而修建的一座遊覽園林，門票是韓幣上千元，老人家可打折。

園林裡有清澈的溪水、湖泊和蓮花池，湖中央有優雅的小島，還有密密的樹林，樹枝上垂掛許多長有白色羽毛的禽鳥，它們也許因辛勞一天而急需安靜棲息。

公園的五個角落各建有一座極具東方風味的亭臺樓閣，其上掛滿彩燈，所以晚間來此是明智選擇，正好能欣賞到華燈齊放的美麗景觀，尤其當燈火和亭台的倒影在水面搖曳閃爍，幾如天上宮闕，難怪它被稱為東宮月池，得享慶州第一夜景美名。

王族墓群 只開挖天馬塚

次日上午我們去了市中心占地遼闊的大陵園，它由20多個王族墓群組成，所以一眼望去但見綠坪地面全是連接排列的半圓形墳丘，其上也都遍布綠被。

墳丘中唯一已挖掘開發的是天馬塚，因從中發現一幅天馬行空圖而得名。訪客可進入參觀，裡面展示各種金銀首飾等殉葬品，當然也有殘破的棺木。

因為之前在國立博物館已看過更多有價值的展品，所以我們在此粗略晃過，未再細看。

但園區裡有無數魁梧的玉蘭樹和櫻花樹等，其白色或粉白相間的花朵競相開放、花枝招展、婀娜多姿，所以我們在其中信步徜徉，盡情享受人間美景和清新氛圍。

新羅大鐘 亭子中文題字

中午我們在路邊等車去地處郊外的佛國寺，看到有耶魯大學 的學生乘坐大客車集體來天馬塚參觀。

想到前兩天在兩韓交界處的非軍事區看到過耶魯學生合唱團在那裡廣場上的自發演唱，我們問他們是否也是合唱團成員。

其中一人回答說，「可惜我們沒有他們那樣的音樂天才。」

我注意到路對面的馬路旁有個置於精緻涼亭下的新羅大鐘，就穿越新羅大鐘看，知道那是七百年間鑄造。亭子上方的題字是標準中文，從右念到左，可見南韓文化受中國影響之一斑。

馬路邊的新羅大鐘。（作者提供）

佛國寺 最大佛教寺廟

公交車開了半個小時才來到當地最大的佛教寺廟佛國寺，它建築在一個山地上，進口處的門廊就極具氣派。它也是南韓的世界遺產之一，卻不收門票。寺內除有巍峨的大雄寶殿外還有一座殿堂裡安放了友好城市西安市府贈送的一個南韓和尚雕像，據說他早年到中國修行，為兩國佛教界的交流作出過巨大貢獻。

佛國寺內高聳壯觀的紫霞門。（作者提供）

寺廟的青青草坪上有許多藝校學生在那取景寫生，有的乾脆在草地上鋪開大張白紙若有所思地創作油畫。在出口處我們看到佛國寺本身的博物館，但那天正巧關閉，不得參觀。

下午五時後我們坐公交車回民宿地，在車上時我因太累竟迷糊入睡。司機一個急剎車，頓時我的前額衝撞到一位南韓婦女後腦，我趕緊連聲道歉。

處處古蹟 密度高保存好

因為語言不通，那婦女只是頻頻搖手，讓我不必擔心。但之後我看到她不住地以手揉搓後腦，顯然被撞得不輕，令我心中深自愧疚。儘管嚴格說也非我之過錯，但它總是我慶州之行一個揮之不去的糟糕插曲。

晚上我注意到民宿房間的地面散發陣陣熱氣，因為南韓的早春依然寒冷，民宿主人把暖氣調節得溫暖舒適，頗合人意。又記得白天在公交站等車時連站台上的座位好像也都冒出絲絲熱氣，可見慶州對乘客的關注和體貼。儘管慶州充其量只是個中小城市，但它擁有無計數的歷史文化遺跡，而且保存完好，密集度高，大都散布在人腳挪動範圍內，利於遊客輕鬆地漫步參觀。

更可幸的是，我們能清晰感受慶州民眾對外來客的友好姿態，時時讓人有賓至如歸之感，所以造訪慶州絕對是值得額手稱慶的人生快事和美好經歷。