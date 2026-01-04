星座／1月4至10日 處女座腳踏實地 天蠍座谷底反彈

2026年1月4日至1月10日，12星座運勢 如何？

牡羊座 3月21日~4月19日

總運指數：★★★☆☆

曖昧關係可望在這周塵埃落定，戀情將正式走向明朗；你無法將心思投入到工作中，錯誤則會頻繁出現；雖然這周開銷不大，但錢很多時候都沒有花到刀口上。

幸運色彩：玉石白

速配星座：金牛座

貴人星座：巨蟹座

金牛座 4月20日~5月20日

總運指數：★★☆☆☆

本周你很容易有意無意地把家人當成出氣筒。原本最適合的情緒宣洩對象，最後也會因此成為你的對手。切勿因為家人對你無私，你就可以肆無忌憚。

幸運色彩：翡翠綠

速配星座：天秤座

貴人星座：天蠍座

雙子座 5月21日~6月21日

總運指數：★☆☆☆☆

本周務必要明白「小心駛得萬年船」的道理，否則單身朋友的愛情還沒有開始，就死在不合時的表白上；衝動投資，手筆越大虧得就會越多。

幸運色彩：海洋藍

速配星座：處女座

貴人星座：水瓶座

巨蟹座 6月22日~7月22日

總運指數：★★★★☆

整體運勢還算樂觀，愛情進展比較緩慢，可以在平淡中體會相處時的那份真實；事業發展空間大，但需要仰仗良好的人際關係；財運有驚無險，野心不可過大。

幸運色彩：豬肝紫

速配星座：牡羊座

貴人星座：獅子座

獅子座 7月23日~8月22日

總運指數：★★★☆☆

鋼筋水泥的建築群把你圍得無處可逃，超載的工作量將會擠壓你做其他事情的時間，若有去享受大自然的旅行計畫只能延期。

幸運色彩：草根白

速配星座：金牛座

貴人星座：雙子座

處女座 8月23日~9月22日

總運指數：★★★★☆

戀人常能感受你的溫柔，使得你們的戀情得到很好的維護；工作沒有捷徑可走，腳踏實地才是正道；財運尚可，機會面前千萬不可手軟。

幸運色彩：瑪瑙黑

速配星座：巨蟹座

貴人星座：天秤座

天秤座 9月23日~10月23日

總運指數：★★☆☆☆

本周運勢如同高空跳水一樣，以自由落體的方式下降。工作和愛情會面臨一些難題，將傷及你的顏面，但倘若你能放下面子，倒也沒什麼能難倒你的。

幸運色彩：石榴紅

速配星座：牡羊座

貴人星座：雙魚座

天蠍座 10月24日~11月21日

總運指數：★★☆☆☆

運勢跌落低谷後略有反彈，但你感受到的好運並不明顯。若是按照順其自然的軌跡發展，只會挫折不斷，必須多依靠自己的努力，才能走得更順暢一些。

幸運色彩：科幻銀

速配星座：天蠍座

貴人星座：水瓶座

射手座 11月22日~12月20日

總運指數：★★★★★

被熱情充斥的一周，無論做什麼你都會覺得有朝氣。特別是在工作與經營方面，飽滿的狀態為身邊人的帶來正能量。

幸運色彩：琥珀橙

速配星座：金牛座

貴人星座：天蠍座

摩羯座 12月21日~1月20日

總運指數：★★★★☆

你會在本周深刻體會到語言的藝術，融洽的交流會拉近你與身邊的同事、朋友的距離。但說話語氣稍沒注意，則會讓對方心裡感到些許不舒服。

幸運色彩：寶石藍

速配星座：天秤座

貴人星座：水瓶座

水瓶座 1月21日~2月19日

總運指數：★★★☆☆

自信不足是導致你這一周運勢波動大的關鍵因素，別人隨便一句話都能在你的生活激起千層浪。聽取好聽的，你就能積極向上；聽取潑冷水的，則會讓你消極。

幸運色彩：蘑菇灰

速配星座：獅子座

貴人星座：天秤座

雙魚座 2月20日~3月20日

總運指數：★★★☆☆

你把自己的情緒調教得很穩定，雖然生活的步調愈來愈快，讓你感覺有幾分茫然，但你能夠靜下心來，不急不躁，應對自如。

幸運色彩：鮭魚 紅

速配星座：雙子座

貴人星座：雙魚座

