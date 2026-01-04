封面故事／靈之旅／白天闖冰島冰洞 晚上追極光

我的頻道

編譯尤寶琪
冰島是一個處在不斷變化之中的國家，持續的火山爆發、侵蝕和冰川移動，不斷重塑著這個國家的地形；2025年10月，在冰島第二大的冰帽朗格冰原(Langjökull)上，有人發現了一個新形成的冰洞。

這個新冰洞是由「北極探險」(Arctic Adventures)公司的雪車營運經理赫克拉．唐(Hekla Tang)所發現，很可能是由融水和冰川移動形成的；洞穴中有一個由高透明度的冰，和過去火山爆發留下的火山灰層所構成的寬敞洞室；該公司告訴「漫旅」雜誌(Travel + Leisure)，他們在發現洞穴後，就著手擴建洞口並加裝了照明設施。這個冰洞也因為其深邃的藍色色調而被取名為「海王星冰洞」(Neptune Ice Cave)。

「我們立刻就想到了這個名字，」唐在發給「漫旅」雜誌的聲明中說道，「在特定的光線下，冰面映照出純淨的海王星托帕石色澤；我們踏進洞裡的瞬間，就取得大家一致的同意。」

這座洞穴目前已經對外開放，讓遊客有機會一睹「海王星冰洞」被發現時的容貌；由於這是一個季節性冰層，而冰島的地形又瞬息萬變，隨著冬季的深入，洞穴的顏色和冰層的透明度也會隨之變化，且很可能在春末就融化。

北極探險公司目前提供前往該洞穴的雪車之旅，並會持續提供該行程到2026年4月。這個旅程從冰島首都雷克雅維克(Reykjavik)開始，到冰洞大約需要2.5小時的車程；一輛「超級吉普」(super Jeep)將帶著遊客穿越冰島高地來到朗格冰原；一位導遊將會帶領大家穿上所有必要的安全裝備，包括頭盔、頭套(balaclava)和保暖連身服，然後再進入新開放的海王星冰洞；就算沒有駕駛雪車經驗也可以參加。

已經在探索朗格冰原的旅客，則可以在Skjól營地與旅遊團會合；Skjól營地距離冰島經典之名的「黃金圈」(Golden Circle)路線上的「古佛斯瀑布」(Gullfoss)，只有幾分鐘的路程。

整個行程時長為四至十小時不等，取決於遊客選擇的出發地點；行程還可以與夜間極光追尋之旅結合，將行程延長至16小時，並會沿路提供熱可可和專家指導，幫助你觀測和拍攝極光；兩種行程均需具備一定程度的體能，且僅適合八歲以上兒童參加。

冰島 冰川

