封面故事／錢之旅／北美最貴與最便宜的10大機場

圖為旅客走過紐約拉瓜地亞機場的裝飾走廊，該機場是消費排行榜最貴的機場。(路透)
圖為旅客走過紐約拉瓜地亞機場的裝飾走廊，該機場是消費排行榜最貴的機場。(路透)

旅行要花多少錢除了取決於淡旺季、目的地等因素外，機場也有影響。

Casino.ca的專家分析北美50個最繁忙機場，取用去年6月機場內飲料、飯店和停車費的平均價格數據，結果顯示美國幾個樞紐機場最貴，墨西哥則是好幾個機場都費用低廉，專家建議預訂行程前可以先了解這些費用，也可以透過探索其他路線或旅行方案來節省預算。

Casino.ca的專家威爾森(Lara Wilson)建議，旅客預訂前一定要了解旅行時在機場內消費的費用，特別是團體或家庭出遊時，試著尋找其他路線或更經濟實惠的旅遊方案可以明顯節省預算。

Casino.ca根據機場內一罐啤酒、住宿一晚和停車一晚的平均價錢總額，分析北美地區最繁忙的50座機場，價錢最高第一名是紐約拉瓜地亞機場的381.41元，緊接著是科羅拉多州丹佛國際機場的351.41元和波士頓羅根國際機場的335.91元。

德州的達拉斯╱沃斯堡機場以325.05元排名第四，紐約甘迺迪機場則以309.55元排第五，第六名至第十名分別為加州舊金山國際機場，301.58元、加州聖地牙哥國際機場282.13元、佛州邁阿密國際機場，272.90元、加拿大卡加利國際機場，259.07元、芝加哥中途國際機場，258.10元。

價格最親民的機場前十名中，墨西哥包辦了五名。前三名是墨西哥蒂華納(Tijuana International Airport)國際機場，105.80元、休士頓威廉佩特斯霍比機場，122.95元、墨西哥坎昆國際機場，128.06元。

費用便宜的機場第四名至第十名為紐奧良路易阿姆斯壯國際機場，142.53元、墨西哥科斯蒂利亞國際機場(Guadalajara International Airport)，143.59元、鳳凰城天港國際機場，146.41元、墨西哥蒙特雷國際機場，153.28元、墨西哥墨西哥城國際機場(Mexico City International Airport)，156.19元、北卡羅利達拉姆國際機場，160.21元、鹽湖城國際機場，165.43元。

FlyAway機場巴士班次密、行程穩 華人業者：省時省錢

FlyAway機場巴士班次密、行程穩 華人業者：省時省錢
FlyAway機場巴士 班次密、行程穩華人業者：省時省錢

FlyAway機場巴士 班次密、行程穩華人業者：省時省錢
內蒙機場幫擦行李箱 網友質疑「擺拍」機場：特色服務

內蒙機場幫擦行李箱 網友質疑「擺拍」機場：特色服務
強降雪襲紐約 各機場上百航班取消 上州積雪甚至累計13吋

強降雪襲紐約 各機場上百航班取消 上州積雪甚至累計13吋

台北榮民總醫院重粒子癌症治療中心的機器。(作者提供)

封面故事／在美12次化療→轉到台北榮總 重粒子治療胰臟癌記

2025-12-28 11:00
示意圖。(Pexels@Yan Krukau)

星座／12月28至1月3日 巨蟹座機會招手 水瓶座結束冷戰

2025-12-28 01:00
研究顯示，口腔微生物群中的有害微生物群，會使罹癌風險提高兩倍。一名牙醫正在為病患看診。(美聯社)

封面故事／口腔害菌、真菌多 胰臟癌風險恐增2倍

2025-12-28 01:22
感恩節前夕，29歲的阿富汗籍男子拉坎瓦爾(圖右照片)開槍襲擊西維吉尼亞州兩名國民兵(圖左兩張照片)造成一死一傷。拉坎瓦爾身分特殊，曾在阿富汗戰場為中央情報局效命，服役於長期為神秘面紗所籠罩的「零號部隊」(0 Units)。(路透)

新聞眼／零號部隊 CIA在阿富汗戰場祕密傭兵部隊

2025-12-28 14:31
100，是個里程碑；是一個堅持的證明，是達成一個階段的目標，是另一個開始。(圖／123RF)

100次 最喜歡哪個瞬間？

2025-12-28 01:27
導演羅伯雷納12月14日與妻同遭兒子刺殺身亡。他以溫厚幽默、傳遞溫度以及對表演的精準掌握，塑造跨類型、深受觀眾喜愛的電影風格，成為好萊塢難以複製的一段傳奇。(美聯社)

人物／傳奇導演雷納成為悲劇 卻是他吸引我們走進電影院

2025-12-28 16:24

抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」

抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」
才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」

才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」
美國強擄馬杜洛 意欲何為？

美國強擄馬杜洛 意欲何為？
川普發布馬杜洛最新照片：戴手銬、黑布蒙雙眼

川普發布馬杜洛最新照片：戴手銬、黑布蒙雙眼
美對委內瑞拉發動襲擊 川普：委國總統馬杜洛夫婦已被抓、遣送出境

美對委內瑞拉發動襲擊 川普：委國總統馬杜洛夫婦已被抓、遣送出境