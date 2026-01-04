生活／亞馬遜速度 改寫購物日常

亞馬遜Prime會員，購物方便，享有「兩日送達」與免費退貨機制。(美聯社)

聖誕購物季節，相信許多消費者在採買禮物時，第一個想到的便是上亞馬遜 網站(Amazon)搜尋佳節送禮的點子，那裡有琳瑯滿目無奇不有的各種類型商品。甚至家人親友互相送禮的願望清單上，直接附上產品頁面連結，只要點進去，將品項放進購物車，結帳，兩天後包裹即送抵家門口。簡單、迅速，又不必擔心送錯或碰到地雷選購的禮物不受對方青睞，亞馬遜網站儼然成為最快捷便利的大型購物中心。

網路書店起家

其實，1994年剛成立時，亞馬遜只是一家網路書店，販售少量出版品與二手書籍，創辦人傑夫‧貝佐斯(Jeff Bezos)從自家車庫起步，以「任何東西都能在網路上買到」為願景，開啟電子商務時代。 如今，它的業務橫跨雲端服務、影音串流、實體零售與超市，每年營業額超過6000億美元，貝佐斯也一躍登上全球富豪排行榜上名列前茅。

在亞馬遜崛起之前，美國購書文化仍以大型連鎖書店為主。柏德(Borders)書店曾是許多家庭周末休閒的去處，兒童閱讀區、咖啡座與音樂專櫃構成一種生活風景。然而，隨著線上購書的便利與低價優勢，顧客人潮逐年流失。幾年之間，柏德書店相繼關閉，全美書店業進入蕭條期，逛實體書店成為一種遙遠而奢侈的回憶。

另一家全國連鎖書店巴諾(Barnes & Noble)與星巴克咖啡店合作，試圖以「咖啡館式閱讀體驗」吸引顧客，並推出電子書閱讀器Nook迎戰亞馬遜的Kindle系統，雖然仍居全美最大的零售連鎖實體書店，然而市值早已被來勢洶洶的亞馬遜所超越。

此時，亞馬遜網站上賣的已不侷限於圖書類型，而是逐步擴充至包含食衣住行育樂等生活各層面的物品，其角色定位無縫接軌悄悄從網路書店轉型為全球網路電商巨擘。

隨著商品種類不斷擴增，亞馬遜幾乎成為生活百貨倉庫：從廚房洗碗精、肥皂液、烤箱、鍋碗瓢盆，到燈具、衣服、鞋襪、瑜伽墊，到咖啡、蜂蜜、零食、早餐麥片……，乃至華人青睞的大同電鍋、文房四寶、麻將牌組、過年春聯、刮痧神器……，幾乎生活上各種需求都能夠在亞馬遜上獲得滿足。

疫情強化影響力

對許多家庭而言，「上亞馬遜」幾乎成了購物前的自然反應。疫情之後，這種依賴進一步深化，為減少外出接觸，不少消費者改在亞馬遜旗下「全食」(Whole Foods) 超市採買生鮮食材，只要在網站上選好商品與配送時段，蔬果與冷藏食品便會準時送達門口，徹底改變傳統採買方式。

身為Prime會員，亞馬遜網站購物最方便的就是「兩日送達」與免費退貨機制，龐大的物流網路與自動化倉儲系統讓運送速度驚人。有一次訂購的東西位於數百哩遠的內華達州某一處小鎮，居然在第二天下午(比預定的兩天還超前一日)出現在住家門口，其遠超競爭者的送貨速度讓它在零售業務這塊領域所向披靡，連沃爾瑪(Walmart)、目標(Target)等原先百貨零售龍頭都不得不改弦易轍，跟著亞馬遜腳步開發線上購物商機。如今，如果沒有48小時送貨保證，幾乎很難在市場上立足。 亞馬遜龐大的物流網絡與自動化倉儲系統讓運送速度驚人。(路透)

亞馬遜不僅改變購物方式，也重新塑造了消費文化。幾年前，臉書上興起華人購物社團，提供版友亞馬遜上的促銷訊息，口號標榜：「早買早享受，晚買享折扣」。短短時間內，會員數從數百人暴增至數萬人，每則商品貼文下都有許多人點讚且留言下單購入。這種「社群導購」現象，正體現亞馬遜對消費者的深層吸引力。

截至目前，亞馬遜全球活躍會員已超過2億人，每名會員平均每年消費金額逾千美元。它的版圖橫跨各大洲，包括日本、印度、澳洲、西班牙等超過20個國家，皆設有為當地消費者量身訂製的專屬網站，打造一個橫跨語言與文化的市場。

這幾年網路消費市場蓬勃發展，從前上實體店面買東西的消費者紛紛轉向網路購物 ，將這塊餅愈做愈大，對亞馬遜的依賴也愈來愈深。現在購買商品，先上亞馬遜搜尋，比較不同賣家的評價，幾分鐘之內完成下單，無需出門逛街即能輕輕鬆鬆備齊生活物項，購物比以往任何時候都來得便利與快捷。

萬物皆可賣

自從成為亞馬遜會員之後，這個網路銷售平台便一步步掌控了我們的購買習慣、 消費思維甚至生活模式。對無數美國家庭而言，亞馬遜已是日常的一部分，融入每個人的家居生活。這家從網路書店起家的企業，用科技與創新打造出「萬物皆可賣」的龐大商業帝國。亞馬遜的故事，不僅是一家企業的成功史，更是疫情後全球消費模式劇變的縮影。一場以速度與便利為核心的購物革命，正在改寫世界。