旅遊／秋楓冬雪…翠湖山莊四季皆宜

不同角度下的翠湖景色。(圖╱作者提供)

汽車在安大略省省道401高速公路上從西往東飛奔，涼爽的秋風和煦的秋陽伴隨了一路。這是我們幾家表兄弟妹，組成的「夕陽紅旅遊團」，趁著加拿大 感恩節長周末，相約到加拿大魁北克 省著名旅遊景點蒙特朗布朗(Mont Tremblant)的三天秋遊賞楓之旅。

蒙特朗布朗位於蒙特利爾(Montreal)西北部130公里處的勞倫山脈之中，素有「東方小班芙」之稱。Mont Tremblant在法語中的意思是 「令人震顫的山谷」。的確，一個四面環山的小鎮，每年吸引了幾百萬遊客到訪，想不震顫都難。不知道是哪位華人前輩，硬是把Mont Tremblant翻譯作 「翠湖山莊。」這個名字只有到了以後，看到真實的地貌風景，才會深刻感受到 「翠湖山莊 」 這個名字起得極妙，四個字就把清澈翠亮的湖水(Lac des Sables湖)，層巒疊嶂的山峰，彩色法式莊園全部囊括其中。

我們開開停停，半吃喝半休息，從多倫多出發總共花了七個多鐘頭才到達小城半山腰上預定的民宿Air BNB。頂著夜幕，我們在充滿濃濃法式情調的山莊裡隨意遛達了一圈，最後把第一天的遊覽結束在一家地道的法式餐廳裡。

第二天我們的遊覽從坐纜車登山頂開始。纜車分兩段，第一段開放式纜車是免費的，只從大門入口處坐到山腳下，走路十來分鐘就能到。第二段收費纜車是封閉式的，可以直接坐到山頂。一開始我覺得山不算高，約875米而已，地形也不算險峻，看到有些人不坐纜車直接往山上爬，一路上不時停下來看奇石，觀飛瀑，聽泉水淙淙，逗小動物玩玩，走走拍拍，好不自在愜意，我一度想建議大家一起爬山。坐上纜車後才體會到什麼叫「望山跑死馬」，慶幸由於其他人堅持坐纜車，才不至於跑死腿。

翠湖邊最具法國式風情的彩色房子。(圖╱作者提供)

纜車登頂 盡覽滿山秋色

站在蒙特朗布朗的山頂，隨處一看，每一眼都像是一幅歐洲古典油畫般迷人。除了山下彩色房子和藍寶石似的相思湖Lac des Sables壯麗景色盡收眼底，還有那四面八方綿延起伏，直達天邊的漫山遍野金黃。由於我們去晚了幾天，沒能趕上每一片楓葉從綠到黃到紅到橘，層層遞變的過程和色彩斑斕的視覺饗宴，但這滿山滿谷的金黃，也讓我們彷彿掉進一個舉著金燦燦火把的童話世界。

山頂上面對山莊的方向設有專供舉辦婚禮的露天小舞台和一排排為婚禮來賓準備的座椅，其他方向也貼心擺放著一排鮮紅色靠背木椅，讓遊客可以坐下歇息，靜靜欣賞眼前美景。最後我們攀上360度觀景台，領略下一覽眾山小的壯闊和快意，才心滿意足坐纜車下山。有些遊客坐纜車上山，下山步行，雖然省了一趟費用，但由於山勢偶爾陡峭，感覺步行下山比徒步爬山更危險。

下得山來，看到一個很有趣、像坐蹦蹦車似的項目，據說是一種從紐西蘭引進的無動力滑車(Luge)。首先要坐纜車到半山腰，再單獨坐上一輛這種自行操作、無動力的小滑車下山。我本來以為那是給小朋友或年輕人玩的項目，並不打算參加，後來在表弟妹們鼓動下，才跨進排隊行列。滑車在曲折蜿蜒的賽道上盤旋向下滑行，頭頂藍天白雲，一路穿過紅楓黃葉，耳邊松風習習，有點驚險刺激，卻又心曠神怡，有種把自己放飛的感覺，著實過了一把老婦聊發少女狂的癮。

最美邂逅 湖光映照婚紗

玩夠了滑車，大家肚子也餓了，找了間速食店吃午飯，然後穿過小鎮，來到翠湖湖邊。湖水碧藍澄澈透亮，湖面平靜波瀾不興，山林倒映水中，湖光山色，清幽秀美，一點不比洛磯山下班芙那幾個著名的湖泊遜色。相比山上的熱鬧擁擠，秋風蕭瑟的湖邊，沒有春天的楊柳堆煙，鮮花盛開，少了獨木舟競渡，汽艇飛馳，顯得冷清許多。幸而巧遇一對新婚夫婦和一群帥哥靚女的伴郎伴娘在湖上小橋拍照，清澈的湖面映照著新郎新娘擁吻的畫面，白色的婚紗和伴娘紫色的長裙在秋風中衣袂飄飄，既浪漫又唯美。湖畔草地上有一大片五彩繽紛的落葉，好像從天女手上撒下來的花朵一樣豔麗奪目，恰如加繆Albert Camus的一句詩：「秋天是第二個春天，每一片葉子都是一朵花」。(Autumn is a second spring when every leaf is a flower)。

勞倫森樹頂步道(Sentier des cimes Laurentides )是我們第三天的重點遊玩項目，我們網上訂票時，被安排的時間是下午4點，那麼4點之前做什麼呢？去驅車半小時外的國家公園玩個項目嘛，時間太緊張，最後我們決定去爬一會兒山，不要爬全程，只到半山腰就好，彌補一下坐纜車錯過的山間風景林中野趣。

在湖上拍照的新郎新娘。(圖╱作者提供)

半山驚魂 幸福溫暖救援

萬萬沒想到的是，一向手腳利索、健步如飛、始終走在前方的表妹夫，竟然在不到半山腰處被一塊石頭絆倒，隨即滾落摔得頭破血流。由於我們忙著拍小溪流和巨石上的滑雪路線圖，並沒有看到他摔下那一刻，直到聽見有人驚呼，他捂著一頭臉鮮血下來才把我們嚇壞了。我們幾個人手忙腳亂地把身上所有的面紙，包括口罩都掏出來幫他止血，周圍素不相識的遊客紛紛投來關切目光，還有人主動去找山上巡邏醫護人員。

就在我們剛把他頭頂最大一處傷口止住流血時，一個背著急救包的中年男士匆匆過來幫忙處理傷口，再帶我們一群人馬下山到一個臨時救護站，進一步清洗消毒包紮傷口，這才發現，除了頭頂最大的傷口，手、後背都有不輕的擦傷。好在流血最多的頭頂傷口不算太深，不需要縫針。我們問急救人員需不需要為此付錢，或使用安省的醫療卡。他頭搖得像貨郎鼓般，連說不需要。表弟從隨身包裡掏出一大把麻花巧克力之類的零食塞給他，他高興得立刻打開一個小麻花塞進嘴裡，邊嚼邊讚「Delicious(好香)」。一個意外事故引發的驚慌，在人與人之間溫馨友好的互動中有驚無險地化解了。

我們回到住處稍事休息，吃過午飯，表妹夫一再表示傷口無礙，不會影響下午的樹頂步道之行，我們便繼續出發，驅車15分鐘到了勞倫森樹頂步道。

勞倫森獨特的樹頂木頭棧道。(圖╱作者提供)

樹頂步道 落暉染遍群山

翠湖山莊樹頂步道是位於勞倫森森林的一條專門搭建的林中步行道，遊客可以沿著這條獨具特色、高達數米的林間蜿蜒木頭棧道，步行穿過森林到達40米高(相當於12層樓)的觀景塔，從一層開始旋轉著一步一步向上走，大約走700米就到塔頂。塔頂中間是一張巨大的鋼絲軟網，遊客到了塔頂，既可在網上歡快地蹦床，更可以俯瞰勞倫森森林和山脈的壯麗景色。

我們在指定的停車場停好車，再坐上接駁校車到達步道起點，才發現入口處人員根本不看預約時間，只要給票就放入。讓我們直後悔，早知道上午就來，表妹夫也不至於摔傷蒙受皮肉之苦了。不過，似乎下午的景色更迷人。從40米高的樹頂塔上的獨特視角欣賞勞倫森山脈樹頂美景，看著斜陽溫柔地灑向綿延不絕的一座座山峰，彷彿是上天不小心打翻了調色盤，讓每棵樹都染上秋天的色彩，一眼望不到邊的重重山嶺都披覆著落日的餘光，真叫「樹樹皆秋色，山山唯落暉」。

翠湖山莊是一個四季皆可遊玩的旅遊景點，春季可踏青看花、騎自行車；夏季可游泳、划獨木舟、坐汽艇兜風、釣魚，打高爾夫球；秋天可賞楓，觀看多彩的歐式木屋被紅楓遮掩，還有高空滑索以及其他一系列戶外活動；最著名的是冬季滑雪，其實翠湖山莊最初的開發，就是以滑雪起家，而且是一個叫Joe Bondurant Ryan的美國人開發的，他是美國鐵路鉅子Thomas Fortune Ryan的孫子。

12層樓高的勞倫森樹頂步道觀景塔。(圖╱作者提供)

Joe Bondurant Ryan於1938年從美國費城 來到這裡，立刻被眼前絕色美景征服，他決心把腳下這片土地山林改造成世界頂級的高山莊園。他第一年就從繼承的巨額遺產中拿出75萬美元投資，興建度假屋、商店、餐館和一條當時屬於 「違章建築」 的椅式纜道(後來終被政府認可)，使蒙特朗布朗成為當時魁北克滑雪愛好者的最愛，並因此聲名遠揚，吸引許多美國和世界其他地區的滑雪愛好者到此一滑。《滑雪》雜誌連續十多年把此處評為北美東部地區第一名。