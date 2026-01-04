旅遊／阿根廷烤肉 火焰中的靈魂

高高豎立的巨型烤肉架。(圖╱作者提供)

在阿根廷 旅行的日子裡，我不斷被這片土地的壯闊與野性所震懾。布宜諾斯艾利斯街頭熱情交織的探戈、潘帕斯草原陽光下緩步而行的牛群、巴塔哥尼亞高處吹來的冷冽之風，以及人們開朗直率、帶著草原氣息的笑談——這一切彷彿都在提醒我：阿根廷是一幅由大自然豪邁揮寫的巨畫，筆觸粗獷，情感奔放。

巴塔哥尼亞的烤全羊初體驗

抵達狂野壯麗的巴塔哥尼亞國家公園後，領隊特別安排我們前往一處牧場。看完牧場工人嫻熟地剔除羊毛與牧羊犬表演後，我們走進一座以原木搭建的餐廳，準備享用此行在阿根廷的第一餐烤肉。餐廳裡瀰漫著淡淡的煙香與肉香，空氣中充滿令人難以抗拒的氣味。循著香氣望去，只見角落的烤肉架上正掛著一整隻滋滋作響的烤全羊，油脂在火光中跳動，宛如一場即將登場的盛宴。那一刻，我才明白：烤肉之所以能被詮釋得如此澎湃、大氣又豪放，是因為它不只是料理，更像土地深處湧出的生命力，一種深植於草原與血脈的生活方式。

大廚將整隻烤羊肢解，分到每個人的餐盤。當那塊帶著骨頭、油亮微焦的羊肉落在我面前時，一股混合著肉香與香料的氣息直衝鼻尖。我小心切下一小塊放入口中，外層微脆、內裡柔嫩多汁，帶著最原始的火味與土地的氣息。就在那一刻，我終於明白，阿根廷的烤肉(Asado)之所以聞名世界，與其廣袤的潘帕斯草原(Pampas)畜牧業密不可分。

阿根廷擁有世界上最適合放牧的天然草原，牛羊終年吃草、自由活動，因此肉質鮮嫩、脂肪分布均勻，成為Asado 的最佳素材。

當地人以木炭或木柴慢火烤肉，強調「慢火、耐心、技術」，不用強烈的火燄，而是用炭火或木頭燒出的穩定餘火。「先控制火、再放肉」，少用醬料，強調肉本身的品質。天然原味，而不是重口味調理，肉切法也都有講究，這正是草原畜牧文化的延伸。

Asador（烤肉師）在火焰間忙碌穿梭。(圖╱作者提供) 烤肉架上掛著一整隻烤全羊。(圖╱作者提供)

七月九日大道的烤肉震撼

到達布宜諾斯艾利斯時，正值晚餐時分，早已飢腸轆轆。把行李放妥後走出旅館，沒想到在著名的「七月九日大道」(Avenida 9 de Julio)一帶的小巷中，竟悄悄藏著一間間令人意外的美食餐廳。按照領隊給的指示，我們找到了那家聲名遠播的烤肉館。

站在店外，透過寬大的落地窗望進去，只見開放式廚房裡火光跳動、肉香撲鼻。特製的巨型烤架高高豎立，上頭吊著好幾隻的乳豬、羊與成串的牛排 ，油脂從金黃酥亮肥腴的肉塊緩緩滴落，落在下方通紅的炭火上，發出「嗞嗞」聲響，香氣瞬間四散。兩名 Asador(烤肉師)在火焰間忙碌穿梭，不停撥弄炭火、切割烤熟的肉塊、熟練翻動著一排又一排的烤肉。

那景象實在太震撼，再度被阿根廷烤肉的魅力迎面擊中，心中的驚喜與期待也在那片火光中熊熊燃起。

我們推門而入，餐館的布置雅緻高尚，燈光柔和、氣氛沉穩。烤肉區與用餐區之間以厚實的透明玻璃嚴密隔開，食客能邊吃邊欣賞整個烤肉的過程——火焰跳動、油脂落下、肉香四溢，宛如一場視覺與嗅覺的表演。由於賓客眾多，我們只能先在等待區安靜候位。等了好一會兒，終於輪到我們。

穿著白色制服的侍者，舉止溫文有禮，讓人倍感尊重與安心。我們點了一份綜合烤肉盤，好好體驗這家餐館的招牌本事。

沒想到食物一端上桌，我們全都驚呆了——分量之大，遠超預期。一盅「小臉盆」般的生菜沙拉先震撼了我們，厚實的牛扒(牛排)把整個橢圓形鋁盤塞得滿滿當當，讓我張大了嘴。再看大塊厚片的燒豬，我更嚇壞了。除此之外，侍者還端來一大籃樣式各異的麵包。這一堆積成小山的各式烤肉，讓我們三個人只覺得「這怎麼可能吃得完？」

但一入口，我們立刻被征服。

牛扒烤得火候精準，外層帶著微焦的韌度，切開後內裡卻保持濕潤柔嫩，每一口都令人心滿意足。燒豬外皮酥脆、肉質軟嫩得幾乎入口即化，烘烤前已用香料醃製，香氣層次豐富。烤牛小腸意外地清脆爽口，香噴噴的烤牛仔骨嚼勁十足，讓人一咬上癮。而那驚喜中的驚喜——阿根廷黑色烤血腸(Morcilla)，外皮酥脆、內裡的豬血混合豬肉濕潤柔糯，帶著獨特的風味。

唯一可惜的是，分量實在過於驚人，不管怎麼努力，我們始終無法把盤中食物掃光。再看看鄰桌那五位阿根廷壯漢，一邊談笑、一邊互勸吃肉喝酒，三大盤烤肉加三瓶紅酒就在他們爽朗的笑聲中瞬間清空。我望著那場面，彷彿親眼看見《水滸傳》裡豪氣干雲的飲食文化鮮活再現——宋江在宴席上向林沖敬酒時豪氣十足地說：「你哥哥我，這裡有最好的酒，最好的肉，管教你痛快了去。你若不吃盡，便是小看我。」

果然，各地的飲食文化大不相同，胃口大小也截然相異。我們只能相視苦笑：在阿根廷，烤肉的豪放早已成了一種生活方式。

帳單送上來時，我們忍不住又瞪大了眼——這麼扎實、澎湃的一頓，再加上一大瓶啤酒，折算竟只要31美元。若放在紐約，恐怕沒有200美元根本連邊都沾不上。

橢圓形鋁盤塞得滿滿的各式烤肉。(圖╱作者提供) 原木慢火烤全羊。(圖╱作者提供)

聖蘇珊娜莊園的高喬盛會

旅行最後一天，來到典型的阿根廷莊園(estancia)，參加充滿鄉野風情的「高喬派對」(Gaucho Party)，親身感受這分南美牛仔文化所象徵的豪邁與自由。

馬術表演是整場盛會的靈魂。騎士疾馳於草原，接著在套環(Sortija)比賽中，以奔馬高速衝刺、手持小棍穿入指甲大小的金屬環，技藝精準得令人屏息。聰明的牧羊犬忙碌的協助指揮馬匹與羊群。

高喬派對坐馬車繞牧場。(圖╱作者提供) 阿根廷牛仔。(圖╱作者提供)

民俗舞蹈同樣精采。舞者踏著Chacarera與Zamba的輕快節奏，激情的探戈在鄉間舞台上依然深植阿根廷人的血液。吉他聲在空氣中流動，高喬歌手以略帶沙啞的嗓音唱出草原的故事。

壓軸的燒烤午餐讓我的味蕾再度投降。熊熊柴火前，整隻羔羊與乳豬緩緩在火旁烘烤，白煙升起，像延續百年的儀式。對阿根廷人而言，Asado從不是一頓飯，而是團聚、是家族記憶，也是朋友之間無需言語的情感。在躍動的火光中，我看見一個民族的靈魂被再次點亮。