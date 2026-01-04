娛樂／比爾蓋茲小女兒 官宣戀情

我的頻道

文／陳韻涵
比爾蓋茲與小女兒菲比蓋茲曾同框出現在Netflix紀錄片「明日有解？比爾蓋茲的未來對策」中。（取材自IMDb）

微軟（Microsoft）共同創辦人比爾蓋茲Bill Gates）與慈善家前妻梅琳達法蘭奇蓋茲（Melinda French Gates）的小女兒菲比蓋茲（Phoebe Gates）上月下旬正式公開新戀情，宣布與高中時期曾交往的舊愛佛林（Chaz Flynn）復合。消息曝光後引發外界關注，兩人濃情密意亦透過社群平台照片流露無遺。

新創老闆復合高中舊情人

現年23歲的菲比是電商新創公司「Phia」的創辦人兼執行長，她於上月15日透過Instagram分享她與佛林的合照，首度對外「官宣」這段戀情。照片中，菲比依偎在佛林身旁，佛林面帶笑容直視鏡頭，手中端著一杯馬丁尼；兩人身著正式服裝，顯示當時正共同出席重要社交場合。

菲比僅以一顆紅色愛心作為貼文內容，風格低調卻態度明確。

菲比隨後向「眾生相雜誌」（People Magazine）證實，她與佛林在15歲時相識，兩人就讀西雅圖同一所高中期間曾短暫交往，之後奔赴不同領域發展，直到近期重逢並復合。

綜合媒體報導，菲比在官宣新戀情前數月，曾對外透露她已與英國傳奇樂團「披頭四」（The Beatles）成員保羅麥卡尼（Paul McCartney）的孫子唐納德（Arthur Donald）分手，隨後與佛林復合。

菲比與唐納德自2023年起交往，雙方對戀情一向保持低調，但她仍於同年10月透過Instagram公開兩人關係，並在2024年夏天提前自史丹福大學（Stanford University）取得人類生物學理學士學位後，再度對外確認交往狀態。不過，根據「眾生相雜誌」去年9月的報導，兩人當時已悄然分手。

關於新戀情，菲比其實早在去年9月便曾於她與索菲亞‧基亞尼（Sophia Kianni）共同主持的播客節目「The Burnouts」中透露端倪。她形容佛林幾乎不使用社群媒體，對她而言「非常難得，也非常美好」，並坦言這段關係帶來與以往截然不同的交往體驗。

菲比也在節目中分享，她會與佛林一同觀看自己為電商品牌製作的宣傳影片，藉此交流工作內容與創作理念，顯示對方對其事業抱持理解與支持態度。

身為全球知名科技富豪之女，菲比自幼生活優渥，但她多次公開強調，不希望仰賴家庭財富或僅以家世背景界定自我價值。

強調創業基金非來自富爸

菲比於2024年初與基亞尼共同創立購物比價應用程式Phia，協助消費者比較新品與二手商品價格。該平台串聯逾4萬個銷售網站，提供即時且可靠的比價資訊。

菲比表示，Phia創業資金並未來自父親蓋茲，而是透過創投基金、校內社會創業補助及天使投資人（angel investor）募集，累計金額約85萬元。

比爾蓋茲與梅琳達育有兩女一男，菲比為么女，兩人於2021年5月宣布結束長達27年的婚姻。

菲比曾在影劇串流平台網飛（Netflix）紀錄片「明日有解？比爾蓋茲的未來對策」（What’s Next? The Future With Bill Gates）中提及，由於父親的高度公眾身分，她經常須面對外界的陰謀論與誤解，甚至影響到她的人際關係。

如今，隨著個人事業逐步站穩腳步、感情生活也翻開新頁，菲比在鎂光燈下的成長歷程與人生選擇，仍持續受到國際媒體關注。

網飛於2024年推出的紀錄片「明日有解？比爾蓋茲的未來對策」共分五集，片中記錄慈善家比爾‧蓋茲的思考脈絡，深入探討多項迫切的全球議題，並探索可能改變世界的尖端科技發展。

比爾蓋茲 Bill Gates 電商

