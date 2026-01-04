蘆筍檸檬雞

蘆筍二吃

蘆筍翠綠清脆，爽口多汁。在炒鍋內快炒三五下，即可去生，與雞肉或蝦肉都很搭配。那鮮嫩碧綠的色彩，裝在盤內，把好心情帶到餐桌上。

蘆筍檸檬雞

材料：

1.蘆筍1磅，洗淨，切掉老枝，切成三等分。

2.雞上腿4隻，去皮去骨，清洗乾淨後以廚紙巾抹乾，用少許鹽及胡椒塗抹雙面，醃漬片刻。

3.檸檬1個，削皮（留存）並擠出檸檬汁備用。

4.雞湯半杯。

5.鹽、胡椒粉少許。

6.牛奶 1/4杯。

7.麵粉2湯匙。

8.鮮奶油乳酪（cream cheese）1湯匙。

9.菜油2湯匙。

10.青蔥2條（或香菜數枝）。

作法：

1.炒鍋加熱1湯匙菜油，將雞腿肉以中火每面煎約2至3分鐘，煎至金黃色後起鍋備用。

2.將1湯匙油與麵粉倒入炒鍋中，加熱拌勻，續加入雞湯及牛奶，混合直至湯汁變濃。再加入檸檬汁與檸檬皮、鮮奶油乳酪，用炒勺不斷攪拌均勻，至乳酪完全融入醬汁，加少許鹽調味。

3.將雞塊與蘆筍倒入鍋中，中火翻炒混合約3分鐘，至蘆筍與雞肉全熟並與湯汁融合後起鍋。

4.把蘆筍雞盛盤後，可撒上蔥花或香菜。碧綠的蘆筍與金黃的雞肉，加上微酸柔滑的醬汁，配飯或麵條都極佳，立刻掀起食慾。

蘆筍炒蝦

材料：

1.蘆筍1磅，洗淨後切掉老枝，切成三等分。

2.鮮蝦10隻，去殼去頭及腸泥，洗淨後用少許蛋清、料酒醃漬片刻。

3.菜油1湯匙半。

4.鹽少許。

5.蔥2條，洗淨切小段。

6.蒜3瓣，切片。

作法：

1.炒鍋加熱1湯匙油，先下蒜片炒香，再放入蝦仁，大火快炒去生，呈粉紅色即起鍋，置於一旁備用。

2.將餘油留在鍋中，加熱後倒入蘆筍，快炒2分鐘，再加入蝦仁同炒1分鐘，撒少許鹽拌勻，最後撒上蔥段，即可起鍋。粉紅與碧綠交映，盡情享受。 蘆筍炒蝦材料 蘆筍炒蝦

★世界周刊廣徵天下各家廚藝祕笈

歡迎充滿創意的中西料理、點心烘焙、獨家私房菜等食譜投稿，讓你大展廚藝：

1.除了材料、作法外，請提供做菜關鍵或小叮嚀。

2.請附料理過程及成品照片檔至少4張，畫素至少要300萬以上，勿使用濾鏡。

3.投稿請至email：[email protected]

4.來函請附中英文姓名、電話、稿費寄送地址、稿費支付抬頭，請留底稿，不論來函刊出與否，恕不退件。請勿一稿兩投，編者有權刪節。

5.本報系海內外各報紙相關版面或世界日報新聞網得選用刊登，並收錄於聯合知識庫(udndata.com)。

6.嚴禁抄襲、一稿兩投，違者將永不錄用。