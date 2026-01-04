料理功夫/煎炒三層肉

材料：三層肉( Pork belly)1磅、生薑2吋長1塊切絲、新鮮青蒜切片、冰糖1/4杯。

醬料：中碗1個放入米酒 1/2 杯、醬油 1/2 杯、五香粉半小匙、白胡椒粉少許混合均勻備用。

作法：

1.三層肉切長寬條共3條，每條切0.5公分的小片備用。

2.10吋的平鍋預熱加入少許花生油，油熱後放入切片的豬肉煎兩面金黃。

3.煎時放入薑絲炒金黃後放入冰糖，冰糖融化後放入混合醬料，收乾一點後就可起鍋，吃時加切片清蒜絲。

