快訊

料理功夫/煎炒三層肉

林幸玉
材料：三層肉( Pork belly)1磅、生薑2吋長1塊切絲、新鮮青蒜切片、冰糖1/4杯。         

醬料：中碗1個放入米酒 1/2 杯、醬油 1/2 杯、五香粉半小匙、白胡椒粉少許混合均勻備用。

作法：

1.三層肉切長寬條共3條，每條切0.5公分的小片備用。

2.10吋的平鍋預熱加入少許花生油，油熱後放入切片的豬肉煎兩面金黃。

3.煎時放入薑絲炒金黃後放入冰糖，冰糖融化後放入混合醬料，收乾一點後就可起鍋，吃時加切片清蒜絲。

★世界周刊廣徵天下各家廚藝祕笈

歡迎充滿創意的中西料理、點心烘焙、獨家私房菜等食譜投稿，讓你大展廚藝：

1.除了材料、作法外，請提供做菜關鍵或小叮嚀。

2.請附料理過程及成品照片檔至少4張，畫素至少要300萬以上，勿使用濾鏡。

3.投稿請至email：[email protected]

4.來函請附中英文姓名、電話、稿費寄送地址、稿費支付抬頭，請留底稿，不論來函刊出與否，恕不退件。請勿一稿兩投，編者有權刪節。

5.本報系海內外各報紙相關版面或世界日報新聞網得選用刊登，並收錄於聯合知識庫(udndata.com)。

6.嚴禁抄襲、一稿兩投，違者將永不錄用。

上一則

地產投資／「家園豁免」條款 保護自住者

下一則

料理功夫/日式野菜炒肉

更多 >
