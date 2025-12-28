我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南京博物院爆盜賣文物 中國網友：感謝蔣介石帶走故宮精品

東北暴風雪 新一波風暴撲向內陸 美逾1.4萬航班取消或誤點

養生／5種睡眠習慣 大腦加速老化

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
最新研究指出，熬夜、失眠、打呼、睡不滿七小時和白天時昏昏欲睡都是睡不好的跡象，這些不良的睡眠習慣除了讓人睡不好，還會加速大腦年齡的老化。(圖/123RF)
最新研究指出，熬夜、失眠、打呼、睡不滿七小時和白天時昏昏欲睡都是睡不好的跡象，這些不良的睡眠習慣除了讓人睡不好，還會加速大腦年齡的老化。(圖/123RF)

睡眠對身體和健康很重要；紐約郵報（New York Post）報導，最新研究指出，熬夜、失眠、打呼、睡不滿七小時和白天時昏昏欲睡都是睡不好的跡象，這些不良的睡眠習慣除了讓人睡不好，還會加速大腦年齡的老化。

這篇刊登在生物醫學期刊eBioMedicine的研究中，來自瑞典和中國的研究人員追蹤超過2萬7000名中老年受測者的腦部掃描和睡眠模式九年，他們發現睡眠品質最差的人，大腦平均年齡比實際年齡大上一歲。這些參與實驗的受測者在進行研究前都沒有失智症中風或神經系統相關疾病的病徵。

研究人員檢視包括熬夜、失眠等睡眠關鍵的五個面向，受測者只要有其中一項，睡眠健康分數就會扣一分，計算結果只有41%的人有健康睡眠，在滿分五分獲得滿分或四分，超過一半的受測者只有兩分或三分；每扣一分，該名受測者的大腦生理年齡和實際年齡就相差半歲。

研究結果指出，睡眠品質不佳或普通的人較有可能是老年人、男性、肥胖者、貧困者，並且患有增加心臟病或中風風險的疾病，而熬夜和打呼是對大腦年齡影響最大的兩個睡眠習慣。

大腦年齡與實際年齡的巨大差距，或被估計的大腦年齡大於實際年齡，可能是大腦健康狀況不佳的早期預警信號，會大幅增加罹患失智症等疾病的風險。

研究人員認為發炎可能是罪魁禍首，睡眠不足可能引發發炎反應，而這反應原本是為了保護身體免受疾病和傷害，若發炎持續存在，會導致認知損傷和衰退，例如罹患阿茲海默症。

研究指出，雖然大腦隨著年齡增長老化，但睡眠習慣才是讓大腦健康惡化的元凶。

中風 失智症 心臟病

上一則

娛樂／「阿凡達：火與燼」片長逾3小時 觀眾：膀胱大戰藝術

下一則

養生／每周吃2次魚、2至4顆蛋黃 可護眼

延伸閱讀

突然想不起晚餐吃什麼 恐因大腦過勞致「手機失智症」

突然想不起晚餐吃什麼 恐因大腦過勞致「手機失智症」
大腦32歲才成年 英研究：人腦9歲進「青春期」大約這歲數開始萎縮

大腦32歲才成年 英研究：人腦9歲進「青春期」大約這歲數開始萎縮
低脂飲食卻「腦霧」 醫揭關鍵：缺了它 吃對可防失智

低脂飲食卻「腦霧」 醫揭關鍵：缺了它 吃對可防失智
長者學新語言讓「腦力翻滾」 有助延緩大腦衰老

長者學新語言讓「腦力翻滾」 有助延緩大腦衰老

熱門新聞

聖誕樹應該避免放在壁爐旁邊、散熱器旁邊、暖氣出風口旁邊。(圖／123RF)

封面故事／家中3地點 不適合放置新鮮聖誕樹

2025-12-21 14:52
華盛頓州萊溫芙絲的商店中，一名兒童從陽台上觀看聖誕老人展覽。(美聯社)

封面故事／拜訪10大迷人小鎮 來場聖誕浪漫之旅

2025-12-21 01:30
微軟共同創辦人暨億萬富豪慈善家比爾‧蓋茲今年依然推薦五本書。(路透)

悅讀／比爾蓋茲的年底假期書單

2025-12-21 01:17
示意圖。(Photo by Mathieu Stern on Unsplash)

星座／12月21至27日 獅子座資產上升 水瓶座目標實際

2025-12-21 01:00
「風雪聖誕情」宣傳海報。（取材自IMDb）

聖誕檔電視電影 傳遞愛與奇蹟

2025-12-21 14:14
導演崔明慧7日辭世，她曾執導《誰殺了陳果仁》(Who Killed Vincent Chin?)，獲入圍奧斯卡獎最佳紀錄片獎。圖為崔明慧2021年出席紐約電影節該片的放映活動。(美聯社)

人物／《誰殺了陳果仁》紀錄片導演辭世

2025-12-21 14:54

超人氣

更多 >
台灣發生規模7.0地震 高樓狂晃 全台有感

台灣發生規模7.0地震 高樓狂晃 全台有感
中國工商銀行保險箱接連失竊 3華婦丟失近80萬元現金珠寶

中國工商銀行保險箱接連失竊 3華婦丟失近80萬元現金珠寶
住院5天點48頓VIP餐 男子續保被拒 全家也被風控

住院5天點48頓VIP餐 男子續保被拒 全家也被風控
比死亡更糟的事…「股神」巴菲特還不想做

比死亡更糟的事…「股神」巴菲特還不想做
加州退休華男 搬家跑去偏僻小城開燒臘店 結果...

加州退休華男 搬家跑去偏僻小城開燒臘店 結果...