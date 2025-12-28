100次 最喜歡哪個瞬間？

100，是個里程碑；是一個堅持的證明，是達成一個階段的目標，是另一個開始。(圖／123RF)

小朋友開始會數數字後，最高興的莫過於能從1數到100。長大一些後，更高興的是考試拿到100分。

用筆書寫文字的年代，少女們可能會記下「這是我的第100篇日記」。

用鍵盤敲字的社群時代，網友們可能會在「按下發布」的那一刻，滿足的分享「這是我發布的第100篇貼文。」

喜歡看電影的朋友，有可能留下電影票，展示給大家看，「這是我看過的100部電影」。

看喜愛閱讀且會做筆記的愛書人，可能在某個時刻記錄，「這是我20歲之後，看的第100本書。」

喜歡唱歌和追星的朋友，會留意告示牌100大單曲榜(Billboard Hot 100)，看看這周哪首登上第一名。

你曾經完成了什麼項目的100次呢？連續100天學習語言？持續投稿100篇？不中斷的走路或跑步100天？參觀了

100家博物館？去同一個公園100次？會唱100首歌(可以看詞或譜)？當義工當了100小時？

開始動機 中途可曾放棄

100是怎麼開始的？記得當初的動機嗎？是一個挫折、一個靈感、一個承諾或一個實驗？

是因為某一天突然覺得「再不開始就來不及了」，還是因為隨口答應了一個小小的約定，沒想到一做就做到了第100次？

當初有設定目標嗎？會怕半途而廢嗎？還是原本只打算做25次或50回？

那時候的你，有預料到後來會因為「做到了100次」而回頭重新打量自己嗎？過程中曾想放棄嗎？真的沒有時間？累到不想做？曾覺得無聊或枯燥嗎？

是不是也有那麼幾天，是在睡前最後五分鐘才想起「啊，今天還沒完成」，於是匆匆忙忙補上一個「勉強過關」的版本？

有趣熟練 持續重要關鍵

100是怎麼達到的？ 別歸功給恆心和毅力，這說來抽象，也覺有點折磨，感覺就像是痛苦和忍耐的同義詞。很多情況下，在你做某件事100次之前，低潮就會到來。懷疑就會冒出頭：這有意義嗎？有人在乎嗎？我是不是可以停了？那怎麼辦？

有趣，是不厭的第一個關鍵。好玩才會繼續玩。

如果能在重複裡找到一點小變化，比如換一條散步路線、換一首練習曲、換一個寫作題目；那麼同樣的動作，就不再只是枯燥的重播，而是帶著微小驚喜的連續劇。

熟練，是持續的重要關鍵。曾有一名國文老師說，改第一篇作文，花了50分鐘；改到第100篇，只要5分鐘。好吧，你可能會說這是偷懶，那我們換個例子，想想看，你一次騎單車和第100次騎單車，有何不同？會變得自在又自信吧。從「怕摔倒」到「可以邊騎車邊聊天」，從「全身緊繃」到「可以享受風從耳邊掠過的聲音」，那中間，就是熟練慢慢長出來的過程。

堅持不懈 量變引起質變

量變引起質變，如果你做一件事100次，很難不進步。你第一次做蛋炒飯和第100次做蛋炒飯，味道和技巧應該都會提升吧。如果你每天都唱同一首歌，連唱了100天，相信音準和旋律，都只會更好，也會更快樂。重複不再只是

練習，而是一種「我可以依賴自己做到這件事」的安定感。

有時候，看起來是在練一件事，其實是在練一種狀態。

你以為自己只是在跑步100天，但可能多練出了規律作息和面對疲憊的方式；你以為自己只是在寫100篇小文章，卻多練出了一種「就算今天不完美，也先完成再說」的心情。

周刊每期刊出的「動動腦」文字遊戲，這期刊出第100次，作者持續不斷設計了文字遊戲100次；如果你每期都有玩，那賀喜你「動動腦」100次。

100，不只是一個數字的象徵，更是「一路走來」的成果。

它包含了那些曾經很忙卻仍擠出一點時間的晚上，那些覺得乏味卻還是做完的日子，那些差點放棄卻又繼續撐一下的瞬間。

100，別嚴肅的描述是里程碑；但真的是一個堅持的證明，是達成一個階段的目標，那是結束嗎？不，是另一個開始。想追求下一個100嗎？

也許不用急著回答「是」或「不是」，先問問自己：在這100次裡，我最喜歡的是哪一個瞬間？