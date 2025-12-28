封面故事／台北榮民總醫院重粒子研究 治癌利器

台北榮總院長陳威明(右)8月率團拜會紐約大學朗格尼醫學中心，與9月接任紐約大學朗格尼醫學中心執行長的Alec C. Kimmelman教授簽署合作備忘錄，將以胰臟癌治療為優先合作項目，推動重粒子治療、病人轉介與研究成果共享等合作。(圖／台北榮總提供)

台北榮民總醫院「重粒子中心」自2023年5月啟用以來，已治療516位癌症 病人。台北榮總副院長李偉強指出，北榮重粒子癌症治療中心在世界粒子治療合作組織(PTCOG)網站上，為全球第14座運轉中的重粒子中心。

★台美醫療合作 邁大步

台北榮總也積極拓展國際合作，2023年即與全球排名第一的美國—佛州 妙佑診所(Mayo Clinic，前譯梅約或馬友診所)簽署合作意向書，今年1月共同啟用聯合實驗室，展開台美重粒子生物基礎研究，並共同申請美國衛生研究院 (National Institutes of Health，NIH)的計畫。這是台美醫療合作邁出關鍵一大步。

今年3月，台北榮總更與美排名第二的紐約大學朗格尼醫學中心(NYU Langone Health)簽署合作備忘錄，聚焦胰臟癌臨床與研究合作，推動國際病患赴台治療。8月台北榮總院長陳威明也率團來紐約大學朗格尼醫學中心簽署研究合約，以胰臟癌治療為優先合作項目，推動重粒子治療、病人轉介與研究成果共享等合作，為跨國醫療合作揭開新頁。

紐約大學朗格尼醫學中心為全球領先的醫療機構之一，臨床與研究實力享譽國際，今年更與台北榮總同列「Newsweek 2025年全球最佳醫院」前250強。

台北榮總院長陳威明表示，北榮擁有最優秀的放射治療團隊及尖端的重粒子設備，妙佑醫學中心在癌症治療等各方面的經驗與成果更是世界先驅，強強聯手，共創雙贏。

佛州妙佑診所(Mayo Clinic Florida) 放射腫瘤 科主任Laura A. Vallow、Katie Clarkson Moreno及放射腫瘤科醫學物理科主任Beltran, Chris J，今年1月曾赴台灣，與台北榮總重粒子癌症治療中心實驗室共同揭牌，進行重粒子醫療基礎研究。

Laura A. Vallow不僅是佛州妙佑診所放射腫瘤科主任，也是現任佛州放射學會會長，在臨床實務、教育、研究及領導方面貢獻卓越，致力於提升患者照護、推動教育發展，是放射腫瘤學領域備受尊敬的專家。

Katie Clarkson Moreno是佛州妙佑診所放射腫瘤科的運營管理員，也擔任擔任粒子治療合作組織(Particle Therapy Cooperative Group)CIRT指導委員會祕書。

Beltran Chris J教授則是妙佑診所傑出的醫學物理學者，曾多次赴北榮進行重粒子醫療基礎研究合作討論。

妙佑診所為全美最佳醫院、世界頂尖醫學中心，該院位於明尼蘇達州及亞利桑納院區的質子治療中心早在2015年及2016年啟用，佛州院區將設置全美第一座重粒子中心。

★硼中子捕獲中心 籌備中

台北榮總院長陳威明表示，為了造福更多的癌症患者，北榮除持續提供病人重粒子癌症治療外，並著手籌備建立「硼中子捕獲治療中心」，預計2027年開始服務病人，北榮屆時將成為全球唯一擁有重粒子治療及硼中子捕獲治療的醫院。陳威明說，這象徵台灣癌症治療將進入全方位、個人化與高效能的新時代。

北榮院長陳威明在今年8月的「硼中子捕獲治療中心」動工典禮致詞表示，北榮與台灣清華大學合作進行硼中子捕獲癌症治療，可追溯自2010年8月11日的首例，迄今已治療超過600名病人。

硼中子捕獲癌症治療(BNCT)是利用腫瘤對於含硼藥物會選擇性攝取的特性，再利用中子引發放射反應的治療方法，結合標靶治療與放射治療的優點。基本概念是利用硼-10同位素的中子捕獲反應，選擇性摧毀癌細胞，卻又不影響正常組織細胞，提供精準癌細胞內標靶放射治療。

台北榮總副院長李偉強表示，頭頸癌治療後兩年整體存活率為47%，整體反應率65%。腦部復發性膠質母細胞瘤恩慈療法也有70.6%整體反應率；醫療團隊也利用台灣自主研製成功的加速器硼中子捕獲治療系統，將適應症範圍從過去無法治療的復發性頭頸癌與腦瘤，擴展至胸腔、腰椎及腹股溝區附近的病灶。

北榮重粒子及放射腫瘤部主任劉裕明指出，台北榮總放射腫瘤團隊與台灣清華大學合作，針對無法切除且光子放療無效的患者，開展復發性頭頸癌臨床試驗，結果顯示BNCT對抗癌細胞的威力。根據在清大「恩慈治療」的經驗與國外文獻，對於輻射抗性較高的黑色素瘤，也有機會達到不錯的腫瘤抑制效果。

北榮目前是全球少數在醫院內擁有重粒子治療設備的醫學中心，開啟癌症放射治療的新里程碑，院長陳威明指出，重粒子癌症治療中心去年5月啟用至今，完成治療案例中，胰臟癌占最多數，約占三分之一；攝護腺癌約四分之一居次；肝癌約占五分之一，肺癌、骨肉癌、頭頸癌，脊索瘤等也完成多例。

特別值得一提的是，針對原本無法切除、不易治癒的胰臟癌有突破成效，重粒子治療後腫瘤縮小成可開刀切除根治。重粒子療法也可讓攝護腺癌、肝癌、肺癌等病人的總治療次數，較早期光子治療減少一半以上，不僅治療成效佳，病人更保有高生活品質。