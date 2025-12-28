新聞眼／美聯社回顧2025：這些新聞 最令人會心一笑

法國羅浮宮今年發生竊案，竊賊偷走法國王室珠寶數小時後，攝影師捕捉到一名衣著考究的年輕男子大步越過警方的畫面；這位神祕的「紳士帽男子」，竟是一名熱中歷史與虛構偵探風格的15歲少年 。(美聯社)

即使是狂刷手機、沉浸在大量負面新聞與資訊中的網友，偶爾也有露出笑容的時刻；在即將送走2025年之際，美聯社選出幾則引發全球關注並帶來光明的新聞。

美國抽象表現主義畫家波洛克經典畫作「Number 1A, 1948」中藍色顏料的來源，科學家證實濃郁的青色其實是錳藍。(美聯社)

藝術與解謎

10月，全球最熱門的博物館發生驚天竊案，引起熱議的不僅是「誰是嫌犯」(whodunit)，更是「誰穿了它」(who wore it)。竊賊從羅浮宮 奪走法國王室珠寶數小時後，攝影師捕捉到一名衣著考究的年輕男子大步越過警方的畫面。

這位神祕的「紳士帽男子」，原來是位熱中歷史與虛構偵探風格的15歲少年。德爾沃(Pedro Elias Garzon Delvaux)在一周後表示，他不想立刻承認是自己所為，這張照片帶著神祕感，就讓它多留些想像空間。

9月，另一樁解開的藝術謎團，科學家證實美國抽象表現主義畫家波洛克(Jackson Pollock)經典畫作中藍色顏料的來源。儘管這幅「Number 1A, 1948」上潑灑的紅、黃顏料先前已經辨識，但透過雷射光線才確認那濃郁的青色其實是錳藍(manganese blue)，解開塵封77年之謎。

美國抽象表現主義畫家波洛克經典畫作「Number 1A, 1948」中藍色顏料的來源，加州史丹福大學的研究人員正在分析。(美聯社)

在此之前，紐西蘭一隻名為「李奧納多·達皮奇」(Leonardo da Pinchy)的貓咪，與其名字來源的藝術大師相比，更像羅浮宮的竊賊。這隻品味特殊的慣犯，一年來偷遍鄰里晾衣繩上的衣物，直到羞愧的主人將「戰利品」照片上傳臉書。7月，前來認領的民眾中，有名女子認出自己粉紫相間的內衣；飼主諾斯(Helen North)表示，牠只是想得到牠不該有的東西。

紐西蘭一隻貓咪是慣竊，主人將其「戰利品」照片上傳臉書接受認領。(美聯社) 紐西蘭這隻貓咪是慣竊，主人將其「戰利品」照片上傳臉書接受認領。(美聯社) 紐西蘭這隻名為「李奧納多·達皮奇」的貓咪，一年來偷遍鄰里晾衣繩上的衣物。(美聯社)

生存與奇蹟

同屬「動物不良行為」的還有：2月在智利巴塔哥尼亞海域，一頭座頭鯨曾短暫吞下划獨木舟的男子。西曼卡斯(Adrián Simancas)回憶說，當時他想自己必死無疑，以為鯨魚已將他吞入腹中。西曼卡斯的父親在鼓勵兒子保持冷靜的同時，用影片記錄下這一刻，父子倆最終平安返回岸邊。

今年世界各地的動物也面臨各自的挑戰。5月，德拉瓦州一輛郵局卡車內發現約7000隻小雞及其他禽類因遭棄置而死亡；但另有5000隻幼雛在經歷三日斷糧斷水後，被當地動物收容所救出。工作人員耗費數周照料牠們並尋覓新家，部分領養者一次帶走數百隻，期盼牠們成為蛋雞，也有人將牠們當寵物飼養。

雖未面臨致命危機，但4月南加州 發生規模5.2地震時，聖地牙哥動物園的大象展現了生存智慧。園區監視器影片顯示，三頭年長母象迅速圍繞並護住兩頭七歲小象。哺乳動物館長歐布萊特(Mindy Albright)表示，這幅景象令人動容，牠們展現了所有父母都該做的事：守護孩子。

女神與智慧

對尼泊爾某些父母而言，養育女兒意味讓她被選中並入住寺廟成為「活女神」。10月，兩歲的阿雅塔拉·釋迦(Aryatara Shakya)被選為新一任「童貞女神」庫瑪麗(Kumari)，此身分將持續至她進入青春期。父親阿南塔(Ananta)說，昨天她還是他的女兒，今天已成為女神。

另一名父親則在8月為女兒的重要時刻獻上心意，墨西哥一小鎮湧現2000人，同慶15歲少女莫拉萊斯(Isela Anahí Santiago Morales)的第二次成年禮。由於7月第一次舉辦時，出席者寥寥無幾，莫拉萊斯的父親在臉書提及宴席剩下大量食物，歡迎民眾前來索取；貼文引發熱烈迴響，促成隔月重新舉辦派對。12組音樂團體在兩座舞台表演，頭戴皇冠、身著粉紅禮服的莫拉萊斯，請求賓客捐玩具給弱勢兒童取代贈禮。

兩歲的尼泊爾女童阿雅塔拉·釋迦被選為新一任「童貞女神」庫瑪麗，此身分將持續至她進入青春期。(美聯社) 兩歲的尼泊爾女童阿雅塔拉·釋迦，被爸媽抱著，她被選為新一任「童貞女神」庫瑪麗。(美聯社)

今年，各地的女性開始摒棄華麗妝容，甚至徹底捨棄化妝品，這股風潮或許受到演員潘蜜拉·安德森(Pamela Anderson)在時裝秀與電影首映會上素顏亮相所啟發。安德森在巴黎時裝周接受Vogue採訪時表示，她無意成為全場最亮眼的女性，這是一種自由，宛如得到解脫。