周日動動腦第100次／大埃及博物館是哪一國的建築師團隊設計的？

下列十個題目讓您動動腦，先別看答案，考考自己能答對幾題?

1.絨毛玩具泰迪熊創於1902年，是一幅美國總統與黑熊的漫畫給了玩具商米奇頓 (M. Michtom) 靈感─畫中的總統是誰呢？

2.舉世聞名的《勝利之吻》照片攝於1945年8月14日，一位水手在紐約時代廣場親吻某護士，它最初刊登在哪裡？

3.根據五千多年前的美索布達米亞楔形文字，當時人們使用什麼植物來止痛？

4.每年秋冬有一種蝶會自美國、加拿大向南長途遷徙至墨西哥 過冬，這是什麼蝶？

5.名列2025年全球十大慈善家的人大多是美國籍，其次是印度，唯一上榜的中國人是誰？

6.蕎麥早在2500年前就出現在中國，《詩經》已有提及，到唐朝更是普遍種植，還出現在誰寫的詩中：「日暮飛鴉集，滿山蕎麥花」？

7.剛開幕的大埃及 博物館耗時20年才建成，其設計來自哪一國的建築師團隊？

8.日本二戰戰敗後分別向各國舉行投降儀式，但正式結束是在哪裡簽訂「對日合約」之後？

9.現行公曆 (即「格里曆」) 是1582年由教皇Gregory十三世頒行，在此之前的羅馬人使用何種曆法？

10.蘇丹紅是一種工業染料，但經常會被違法加入哪些華人食品中？請找出四個例子。

答案：21.老羅斯福 2.生活雜誌 3.罌粟 4.帝王斑蝶 5.李嘉誠 6.溫庭筠 7.愛爾蘭 8.舊金山 9.儒略曆 10.咖哩粉、鹹鴨蛋、乾辣椒、豬肉乾