旅遊／非斯 摩洛哥精神與文化之都

漂亮的皮鞋。(圖為作者提供)

非斯(Fez)為摩洛哥第二大城市，昔日的帝都，被稱為摩洛哥的精神和文化之都，「西方的麥加」和「非洲的雅典」。

它的老城區(麥地那)被聯合國 教科文組織指定為世界文化遺產，被認為是阿拉伯穆斯林世界之中，範圍最廣、保存得最完好的歷史城鎮之一，是摩洛哥首個獲此殊榮的地方。

皇宮廣場 優秀工藝代表

首先來到非斯的皇宮廣場。自1912年被法國占領後，首都遷往拉巴特，皇宮也跟隨著搬遷至新都。但非斯的皇宮舊址仍然沒有對外開放，可能依然是皇室的行宮。

這個廣場也是在上世紀60年代新建的，尤其是皇宮的鍍金青銅大門極其華麗，是現代摩洛哥工藝的優秀代表作，無論是大門上的銅雕，還是其周圍具有典型摩洛哥風格圖案的馬賽克，都令人嘆為觀止。

印象中，猶太 人跟穆斯林是水火不相容的，但在非斯的猶太人社區歷史非常悠久，甚至可追溯到該城市建立的初期。當然，這裡的猶太人與世界各地的猶太人一樣，逃脫不了上千年被追殺、驅離和迫害的遭遇，但憑著他們的智慧和毅力，頑強地生存下來了。

求庇護 猶太區緊鄰皇宮

皇宮邊上的猶太區(Mellah of Fez)就是其中非常著名的一個，據信成型於15世紀中葉，當時遷入了不少從伊比利亞半島被驅離出來的西班牙猶太人。

猶太社區往往立足於皇宮或權力機構附近，是為了得到保護，免受其他族裔的騷擾；反之，當局也想利用猶太人的手藝和他們與歐洲各國的聯繫。聽導遊講，皇宮裡的廚師都是猶太人。

當然現在的猶太社區已經式微，猶太人大多外遷，尤其在上世紀40年代以色列建國後猶太人有了自己的家園。據上世紀末統計，整個非斯還有不到150個猶太人，所謂的猶太社區已經名存實亡，但還是保留了不少遺跡。

我們參觀了猶太社區的一條主要街道，兩邊的房屋具有明顯的特色，都帶有敞開的陽台、開放的窗戶，與穆斯林封閉的住宅建築迥異。雖然老舊，甚至被穆斯林居住後 顯得髒亂和破敗，依然可以看出昔日風采的端倪。

馬賽克藝術 歷久不衰

在摩洛哥馬賽克有著廣泛的應用，大到皇宮、清真寺，小到一般民宅都大量的用它裝飾，使這門傳統工藝經久不衰。

精美的瓷器也是它為數不多的特產之一。

我們參觀了製作的全過程，包括製胚、畫線、上色和烘焙，工人們(藝人們)熟練地在流水線上手工操作著每一個步驟。

我邊看邊思考，為何不用機器替代，特別是現在人工智能 長足發展，一定能做到更細緻和精準，提高效率更是不在話下。

難道這就是工藝品和工業品的區別？參觀了陳列室裡的樣品，琳瑯滿目，流光溢彩，吸引了不少人購買。

走進老城，有時光倒流的感覺，一下子回到中世紀，狹窄的巷道猶如「一線天」， 只容得下一個人通過，稍胖點的還得橫著走。嘈雜的集市、密集的商鋪，讓我想起了兒時看過的電影「巴格達竊賊」(The Thief Of Bagdad)。驢子成了在這兒運貨的不二選擇，時不時與行人爭道。

一個人在這迷宮般的地方絕對會迷失方向，導遊一再關照不能走散，小心錢包。

接著參觀了一家傳統的製革工作坊，進門前每人給一小束薄荷草，用來驅散裡面強烈的異味。沿著陡峭昏暗的樓梯魚貫登上二樓，不時拿著薄荷葉在鼻子前扇幾下。看著下面工人烈日下浸泡在染缸裡，用最原始的方法硝皮、染皮、涼皮，心有戚戚焉。

少不了一番介紹和推銷，在漂亮的各式皮包、皮衣、皮鞋、皮夾和誘人的價格下，很多人的錢包就不設防的被攻陷了。

宗教學校 超凡脫俗淨土

契拉廷宗教學校(Cherratine Madrasa)絕對是個驚喜。

拐過幽暗的門廊，裡面豁然開朗， 感覺眼前一亮，呼吸也順暢起來。在充斥著販夫走卒、人間煙火的市井陋巷，有這麼一塊超凡脫俗的淨土，宛如一朵出淤泥而不染的蓮花。

學校中央是個寬敞的方形的庭院，馬賽克地面中間有個漂亮的大理石碗狀噴泉，四周一圈圍廊，由拱門和柱子構成，其中的一面直接通往長方形的祈禱大廳，底部是帶小拱門的祈禱用的壁龕，導遊介紹說，信徒祈禱時必須站在壁龕裡面。

圍廊二樓是學生宿舍。300多年前建造的伊斯蘭學校，如今來看依然不失為一個經典的建築，絲毫沒有頹敗的感覺。

據說類似的宗教學校在非斯有好幾所，難怪非斯被稱為摩洛哥的精神和文化中心。

在老城的一家餐廳午餐，那是另一個驚喜。在破舊的巷子裡，想不到有如此富麗堂皇的處所，低矮的大門跟邊上毫無區別，進門後卻別有洞天。

室內高大敞亮，馬賽克的地面和柱子，細膩入微的石雕和木雕，二樓和三樓的迴廊極其氣派。