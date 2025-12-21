星座／12月21至27日 獅子座資產上升 水瓶座目標實際

牡羊座 3月21日~4月19日

總運指數：★★★★☆

感情的事還急不得，順其自然就會有好結果；事業上會因得到貴人相助而加速前進；投資上不要在意眼前的利益，放長線才能釣到大魚。

幸運色彩：墨玉綠

速配星座：獅子座

貴人星座：天秤座

金牛座 4月20日~5月20日

總運指數：★★★☆☆

好運不只是在後面推著你前進，更為你帶來動力與希望，成為你通往成功的階梯。倘若得過且過的話你只會迷失方向，美好的一周也將因此而荒廢。

幸運色彩：墨玉綠

速配星座：天秤座

貴人星座：水瓶座

雙子座 5月21日~6月21日

總運指數：★★☆☆☆

「未知」令你開始有些害怕，凡事若不能事先做好準備，等到麻煩降臨時你會變得灰頭土臉。無論是約會還是執行任務，有準備會比順其自然容易看到好結果。

幸運色彩：朝霞紅

速配星座：金牛座

貴人星座：巨蟹座

巨蟹座 6月22日~7月22日

總運指數：★☆☆☆☆

瓶頸將以不同的形式出現在你生活的各個方面，其中溝通障礙是令你感到最為傷腦筋的瓶頸。若沒有花一點耐心反覆說明、解釋，你很難在溝通上獲得突破。

幸運色彩：蘑菇灰

速配星座：巨蟹座

貴人星座：天秤座

獅子座 7月23日~8月22日

總運指數：★★★★☆

本周運勢告訴你，幸福離你不遠，愛情需要主動去爭取；工作業績還可以多花些心力，成效絕對不會差；投資再搏一把，資產總額可望上升。

幸運色彩：翡翠綠

速配星座：金牛座

貴人星座：天蠍座

處女座 8月23日~9月22日

總運指數：★★☆☆☆

好運將被雲霧所遮蓋，你的光芒本周無法被外界發現，隨之造成的最直接的影響便是人氣下滑，本周衰運都與此相關。唯有讓自己的外型顯眼、或主動強勢表現才能改善這種格局。

幸運色彩：草地綠

速配星座：獅子座

貴人星座：天秤座

天秤座 9月23日~10月23日

總運指數：★★★☆☆

你有許多值得稱讚的長處，在本周你也會因為善良和聰慧得到不少的讚揚。但你要小心，有些嫉妒心強的人會在給你一顆糖果後再向你放暗器。

幸運色彩：稻草黃

速配星座：牡羊座

貴人星座：獅子座

天蠍座 10月24日~11月21日

總運指數：★★★★☆

這一周會因為一些驚喜而變得不一樣，麻煩的事對你繞道而行，做什麼無須有太多顧忌。實施新計劃，新方案，能夠有比較快速的進展。

幸運色彩：櫻桃紅

速配星座：金牛座

貴人星座：摩羯座

射手座 11月22日~12月20日

總運指數：★★★☆☆

曖昧關係可望在這周塵埃落定，戀情將正式走向明朗；你無法將心思投入到工作中，錯誤則會頻繁出現；雖然這周開銷不大，但錢很多時候都沒有花到刀口上。

幸運色彩：美橙黃

速配星座：雙子座

貴人星座：射手座

摩羯座 12月21日~1月20日

總運指數：★★★★★

情緒平穩，所有的心事與不愉快都會被你拋之腦後。試著放鬆心情去嘗試一些冒險、刺激的事情，你會獲得不一樣的體驗。

幸運色彩：生態綠

速配星座：獅子座

貴人星座：處女座

水瓶座 1月21日~2月19日

總運指數：★★☆☆☆

好運本周不會在你這裡多停留，你能抓到的東西十分有限。所以，不管是建立戀愛關係還是實現職業理想，暫時都應該把目標定在最實際的位置。

幸運色彩：秋葵綠

速配星座：天蠍座

貴人星座：雙魚座

雙魚座 2月20日~3月20日

總運指數：★★★☆☆

運勢尚可，事業可以穩重求進，按部就班是你這周應該有的節奏；愛情還欠缺些火候，保持好目前的狀況是關鍵；財運能夠維持平衡，求財不可太強求。

幸運色彩：太空 銀

速配星座：射手座

貴人星座：摩羯座

