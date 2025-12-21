談藝／塵封車庫文藝復興時期畫作 拍出90萬高價

我的頻道

編譯周靜芝
15世紀義大利畫家彼得羅·佩魯吉諾這幅被遺忘的「聖母與聖嬰」，從塵封於車庫到拍價約90萬美元成交，一名讀者正在閱讀此傳奇故事。(記者劉玄寧／攝影)
15世紀義大利畫家彼得羅·佩魯吉諾這幅被遺忘的「聖母與聖嬰」，從塵封於車庫到拍價約90萬美元成交，一名讀者正在閱讀此傳奇故事。(記者劉玄寧／攝影)

某人棄置車庫裡的物品，被藝術史學家視為珍寶。一幅塵封於車庫工作檯下的畫作形勢逆轉，躍登文藝復興巨作，身價堪比麥地奇(Medici)家族的收藏。

紐約郵報報導，英國牛津一位居民多年前購得此無價之寶時，不知自己所擁有的是15世紀義大利畫家彼得羅·佩魯吉諾(Pietro Perugino)的傑作；他與達文西(Leonardo da Vinci)同一時代，最知名的學生是拉斐爾(Raphael Sanzio)。

這幅被遺忘的「聖母與聖嬰」(Madonna and Child)登上班伯里(Banbury)JS Fine Arts網站後，立即引來狂熱追捧，國際藏家競相致電，讓工作人員忙得不可開交。混亂的競標場面歷時15分鐘，最終由私人買家以68.5萬英鎊(約90萬美元)成交。這樣的結果，對這幅多年與電動工具為伍、積滿灰塵的畫作而言堪稱完美。

專家認為這幅靜謐肖像畫應是義大利文藝復興時期最負盛名的畫家之一佩魯吉諾的真跡。

首席拍賣官喬·史密斯(Joe Smith)表示，此次競標的熱烈，超越他見過的任何物件。他說，他們知道此畫不凡，但反響遠超預期；觀看愈久，愈能體會其技藝精湛與文藝復興時期的優雅細節。

這位被暱稱為「伊爾·佩魯吉諾」(Il Perugino)的畫家，曾與「蒙娜麗莎」創作者齊名，更在米開朗基羅(Michelangelo)以穹頂畫作驚艷世人之前，便與波提切利(Sandro Botticelli)共同獲選為西斯汀教堂牆面繪製壁畫。

佩魯吉諾優美的人物描繪與柔和的風景畫風，深刻影響了其明星弟子拉斐爾；後者最終超越老師，與達文西、米開朗基羅並列「文藝復興三傑」。

據倫敦V&A博物館記錄，米開朗基羅曾批評佩魯吉諾「笨拙」，但現代的收藏家們顯然不認同此觀點；這位匿名買家已將作品送交修復師，並繼續追溯其來源。

若經鑑定屬實，此畫將躋身包括V&A在內、各大博物館珍藏的佩魯吉諾名作之列；V&A早在1862年便購藏其一幅壁畫。

除了「聖母與聖嬰」畫作的意外出現，另一幅神聖圖像也在地球另一端掀起熱議。檀香山一幅廉價的聖母與耶穌畫作，令信徒確信它不僅是積塵之作，而是流淌著用於製作香料、化妝品的沒藥。

這幅原價20美元的畫像，最初從多倫多清倉物品堆中被撿起，現陳列於夏威夷首府的東正教教堂，教友稱該畫正神秘地滲出芳香樹脂。

沒藥即聖經中東方三賢士攜帶的甜香樹脂，被信徒奉為萬靈丹，從關節疼痛、失明到晚期癌症皆能治癒，難怪吸引全球信眾擁至。2010年，該教堂神父曾表示，沒藥香氣曾強到吸引他的貓伸直後腿想要一聞芳澤。

15世紀義大利畫家彼得羅·佩魯吉諾自畫像。(取自維基公共領域)
15世紀義大利畫家彼得羅·佩魯吉諾自畫像。(取自維基公共領域)

