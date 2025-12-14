封面故事／戀愛腦 救了法國出版業

我的頻道

中央社
「吉伯特浪漫書店」位在巴黎拉丁區，共有四層樓，販售各種結合情愛主題的文學，如浪漫喜劇、浪漫奇幻、酷兒愛情、黑暗浪漫等，提供新書、二手書與周邊文具等近萬件商品。(中央社)
「吉伯特浪漫書店」位在巴黎拉丁區，共有四層樓，販售各種結合情愛主題的文學，如浪漫喜劇、浪漫奇幻、酷兒愛情、黑暗浪漫等，提供新書、二手書與周邊文具等近萬件商品。(中央社)

法國最大、專售愛情主題的「吉伯特浪漫書店」(Romance Gibert)近期於巴黎拉丁區開幕，吸引眾多女性讀者上門。近年法國出版業不景氣，「新浪漫主義」書籍銷售量卻逆勢上升。法國「解放報」提醒，未成年讀者需慎選浪漫文學類型。

最大浪漫書店 巴黎開幕

「吉伯特浪漫書店」為法國自1886年便創立的老字號「吉伯特書店」旗下子品牌。除了書店外，吉伯特還有專售漫畫與唱片的商店，在全法擁有完整的鋪貨網絡。

11月19日開幕的「吉伯特浪漫書店」共有四層樓，占地約60坪。販售各種結合情愛主題的文學，如浪漫喜劇、浪漫奇幻、酷兒愛情、黑暗浪漫(Dark Romance)等，提供新書、二手書與周邊文具等近萬件商品。

書店主管高葉(Gilles Goyet)接受法國電視3台(France3)時表示，書店在開幕首周六便完成463筆交易，是預期的兩倍，消費者多為15歲至45歲女性。

浪漫文學受捧 逆勢成長

高葉也向巴黎人報(Le Parisien)解釋，過去五年，浪漫文學在法國出版界蓬勃發展，每年以兩位數成長。2024年法國最暢銷小說前100名之中，就有30部與「當代情感」有關。

在法國出版業景氣年年下滑、實體連鎖書店頻頻倒閉之際，專注愛情主題的獨立書店卻逆勢成長，吸引大批死忠粉絲，如位在巴黎的「狐狸花園書店」(Fox Garden)、北法的「墨之心書店」(l’Encre du Cœur)、中南法的「里昂浪漫書店」(Momie Lyon Romances)等。

法國新聞台(franceinfo)分析，長期遭受譏笑的浪漫文學，目前已占法國書籍銷售量的10%。當「吉伯特浪漫書店」以老牌書店之姿順應潮流加入戰線後，由年輕讀者簇擁的「新浪漫主義」現象已經不可小覷。

充滿心形圖案、花朵、粉紅天鵝絨扶手椅的「吉伯特浪漫書店」，試圖讓店內空間充滿戀愛氛圍，並設立專屬閱讀角落、作家簽書活動區等，吸引相關主題的網紅前來拍攝。例如擁有近五萬名追蹤人數、浪漫奇幻小說愛好者Shyn，在開幕當天發布的影片便獲超過八萬次觀看和近5000次分享。

充滿心形圖案、花朵、粉紅天鵝絨扶手椅的「吉伯特浪漫書店」,試圖讓店內空間充滿戀愛氛圍。(中央社)
充滿心形圖案、花朵、粉紅天鵝絨扶手椅的「吉伯特浪漫書店」，試圖讓店內空間充滿戀愛氛圍。(中央社)

書店攜手網紅 設讀書會

重視Instagram與TikTok效應的「吉伯特浪漫書店」，不僅有專門的行銷團隊經營自家社群媒體頁面，距離開幕至今不到一個月，已累積4000名追蹤者。書店將與網紅成立讀書會，並定期邀請作家至現場與讀者互動，創造風潮，更在一進門處設立「BookTok & BookStagram」專櫃，讓初來乍到的年輕讀者立刻產生熟悉感。

解放報(Libération)提醒，未成年讀者在選讀浪漫愛情小說時需特別留意，這類作品容易助長原本就存在於生活中的刻板印象，例如美化具支配性的關係，或強化對暴力的迷戀。例如「黑暗浪漫」類書籍就被放置在書店地下室，並陳列潛在危害性的警告標示。

法國最大、專售愛情主題的「吉伯特浪漫書店」，近期於巴黎開幕，吸引眾多女性讀者上門...
法國最大、專售愛情主題的「吉伯特浪漫書店」，近期於巴黎開幕，吸引眾多女性讀者上門，該類型文學已占法國書籍銷售量的10%。(中央社)
法國最大、專售愛情主題的「吉伯特浪漫書店」,近期於巴黎拉丁區開幕,書店裡設有專屬閱讀角落。(中央社)
法國最大、專售愛情主題的「吉伯特浪漫書店」，近期於巴黎拉丁區開幕，書店裡設有專屬閱讀角落。(中央社)
「吉伯特浪漫書店」不僅有專門的行銷團隊經營自家社群媒體頁面，還將與網紅成立讀書會...
「吉伯特浪漫書店」不僅有專門的行銷團隊經營自家社群媒體頁面，還將與網紅成立讀書會，定期邀請作家至現場與讀者互動，創造風潮。圖為作家活動與簽名專區。(中央社)

