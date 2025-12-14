封面故事／90歲黃春明筆耕不輟：我會繼續寫下去

年逾90歲的台灣作家黃春明在新書《山爺》分享會上，開心向讀者分享接下來想要完成的故事。(中央社)

台灣90歲作家黃春明至今筆耕不輟，最新小說集《山爺》日前在台北的新書發表會，黃春明說「我還會繼續寫下去」。

黃春明近年歷經與病魔纏鬥卻依舊不忘創作，他說「人是需要鼓勵的，特別是年紀大的人跟小孩子一樣」，他感謝這段期間不少朋友對他的鼓勵，讓他始終維持創作的動力。

台灣文學史學者陳芳明在會中表示，黃春明不但可以寫小說，也能寫詩、散文，更跨足撕畫及表演，半世紀以來總是不斷學習與思考，創作力不斷，讓後輩都不敢怠惰，「真正的創作者永遠在思考，年齡不可能限制他的想像」。

作家廖玉蕙表示，黃春明是小人物最佳代言人，他蹲下身子採取跟老人、小孩一樣的高度，寫出更有高度的人情世故跟處世理則，《山爺》裡的五篇諷世寓言告訴人們「愛是如此複雜的難題」。

黃春明現場也分享他正在著手的故事，談到終戰前一年，母親罹患霍亂病重，彌留之際，當時才八歲的他卻帶著六歲的弟弟到村外撿龍眼核當彈珠玩，後來他和弟弟終於被阿公找到，回家後兄弟倆一一與母親話別，輪到黃春明時，他卻告訴母親「你看，我們撿了這麼多龍眼核」，全屋子裡的大人聽到都哭了起來，「怎麼會有這麼傻的孩子（在這種時刻講這種話）」，「後來媽媽就走掉了」。

黃春明又談到因習俗的關係，家中有人過世的年節不能製作年糕，而是由別人家送來，但小孩最愛切得厚厚的「甜粿枋」，這一年阿嬤為了節省，只能切得薄薄一片，黃春明面有難色，阿嬤卻告訴他，這樣才方便將年糕咬成貓或其他動物的形狀，黃春明大樂，便拿著去跟別家小朋友炫耀。

沒想到一個年紀較大的孩子卻對他說，「那是你媽媽死了，你吃的是我們家送你們的」，黃春明一怒之下，竟衝過去壓倒對方，還撒一泡尿在對方身上，為了怕被家人責備，只好一個人跑到羅東火車站的貯木池躲起來洗褲子，度過一個苦澀又寒冷的大年夜。