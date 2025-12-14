我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紙巾「遺囑」無效力 華女無法繼承房產 被掃地出門

「古裝第一美人」何晴61歲病逝 前夫是「人民的名義」男星

封面故事／90歲黃春明筆耕不輟：我會繼續寫下去

中央社
年逾90歲的台灣作家黃春明在新書《山爺》分享會上，開心向讀者分享接下來想要完成的故事。(中央社)
年逾90歲的台灣作家黃春明在新書《山爺》分享會上，開心向讀者分享接下來想要完成的故事。(中央社)

台灣90歲作家黃春明至今筆耕不輟，最新小說集《山爺》日前在台北的新書發表會，黃春明說「我還會繼續寫下去」。

黃春明近年歷經與病魔纏鬥卻依舊不忘創作，他說「人是需要鼓勵的，特別是年紀大的人跟小孩子一樣」，他感謝這段期間不少朋友對他的鼓勵，讓他始終維持創作的動力。

台灣文學史學者陳芳明在會中表示，黃春明不但可以寫小說，也能寫詩、散文，更跨足撕畫及表演，半世紀以來總是不斷學習與思考，創作力不斷，讓後輩都不敢怠惰，「真正的創作者永遠在思考，年齡不可能限制他的想像」。

作家廖玉蕙表示，黃春明是小人物最佳代言人，他蹲下身子採取跟老人、小孩一樣的高度，寫出更有高度的人情世故跟處世理則，《山爺》裡的五篇諷世寓言告訴人們「愛是如此複雜的難題」。

黃春明現場也分享他正在著手的故事，談到終戰前一年，母親罹患霍亂病重，彌留之際，當時才八歲的他卻帶著六歲的弟弟到村外撿龍眼核當彈珠玩，後來他和弟弟終於被阿公找到，回家後兄弟倆一一與母親話別，輪到黃春明時，他卻告訴母親「你看，我們撿了這麼多龍眼核」，全屋子裡的大人聽到都哭了起來，「怎麼會有這麼傻的孩子（在這種時刻講這種話）」，「後來媽媽就走掉了」。

黃春明又談到因習俗的關係，家中有人過世的年節不能製作年糕，而是由別人家送來，但小孩最愛切得厚厚的「甜粿枋」，這一年阿嬤為了節省，只能切得薄薄一片，黃春明面有難色，阿嬤卻告訴他，這樣才方便將年糕咬成貓或其他動物的形狀，黃春明大樂，便拿著去跟別家小朋友炫耀。

沒想到一個年紀較大的孩子卻對他說，「那是你媽媽死了，你吃的是我們家送你們的」，黃春明一怒之下，竟衝過去壓倒對方，還撒一泡尿在對方身上，為了怕被家人責備，只好一個人跑到羅東火車站的貯木池躲起來洗褲子，度過一個苦澀又寒冷的大年夜。

上一則

封面故事／黃春明「山爺」 溫暖書寫庶民生命

下一則

封面故事／記憶裡的獠牙博物館 黃春明「山爺」諷世寓言

延伸閱讀

封面魔咒再來？AI巨頭登TIME年度風雲人物 投資老手駭然：絕佳反指標

封面魔咒再來？AI巨頭登TIME年度風雲人物 投資老手駭然：絕佳反指標
封面故事／芙烈達自畫像 拍出女畫家最高價5470萬元

封面故事／芙烈達自畫像 拍出女畫家最高價5470萬元
封面故事／2.36億元拍出 克林姆畫作為何拍出最高價

封面故事／2.36億元拍出 克林姆畫作為何拍出最高價
封面故事／101公斤黃金馬桶「美國」 拍出1210萬

封面故事／101公斤黃金馬桶「美國」 拍出1210萬

熱門新聞

養老社區過去為退休人士提供良好住所，但隨著住戶年紀老邁，也漸失去魅力。(圖／123RF)

美國現象／6理由 傳統養老村不再吃香

2025-12-07 01:24
優格是一種富含營養的乳製食品，是美味且健康的飲食補充品。示意圖。(美聯社)

你知道嗎／傳統優格vs.希臘優格 誰勝出

2025-12-07 01:10
示意圖。(Photo by Ben White on Unsplash)

本周星座／牡羊座有驚有喜 天秤座勇於嘗試

2025-12-07 01:00
發酵的韓式泡菜能為飲食增添美味且多樣的益生菌來源。（圖／123RF）

養生／這7種食物 益生菌含量高於優格 有助增強免疫力

2025-12-07 01:07
網紅「杜拜巧克力」被超市放在入口最顯眼處。（記者徐蓓蓓╱攝影）

軟實力／加州Costco上架「杜拜巧克力」 成灣區打卡新寵

2025-12-07 01:25
沛恩是紐西蘭海軍裡的法國號樂手，10月時分配到南極洲駐紮，她的旋律從地球上最遠的練習室飄入冰凍的羅斯海。(美聯社)

談藝／她在世界盡頭 吹響最遙遠的號角聲

2025-12-07 14:12

超人氣

更多 >
關稅若遭最高院推翻 3大受惠類股呼之欲出

關稅若遭最高院推翻 3大受惠類股呼之欲出
影響重要戰略…猶他州發現稀土礦藏 富含16種關鍵礦物

影響重要戰略…猶他州發現稀土礦藏 富含16種關鍵礦物
全球最強護照排名 美台皆前進1名 中國排61 榜首是這國

全球最強護照排名 美台皆前進1名 中國排61 榜首是這國
亂倫謀殺 未婚夫偷吃母女檔 她懷孕9月被親媽剖腹取嬰 孩子爸是繼父

亂倫謀殺 未婚夫偷吃母女檔 她懷孕9月被親媽剖腹取嬰 孩子爸是繼父
數十年政策大轉變 簽證逾期被捕 公民配偶申請綠卡恐慌

數十年政策大轉變 簽證逾期被捕 公民配偶申請綠卡恐慌