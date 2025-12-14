綠手指／馬鬱蘭、薰衣草 最佳拍檔

我的頻道

編譯周靜芝
薰衣草的種植條件與馬鬱蘭的需求完全吻合。(圖／123RF)
薰衣草的種植條件與馬鬱蘭的需求完全吻合。(圖／123RF)

正是寒冷季節，自家栽種的香草植物無需暫停生長；事實上，從迷迭香、羅勒等常見品種到較少人知的選擇，有許多美麗的香草植物能在冬季成功於室內生長。居家生活網站House Digest指出，值得為室內花園增添的一種植物，正是常被忽略的馬鬱蘭(marjoram)。這種多年生植物屬薄荷科，其歷史可追溯至古代，甚至與希臘愛與美的女神愛芙羅黛蒂(Aphrodite)有關，相傳正是她創造了馬鬱蘭。

富含抗氧化劑的馬鬱蘭，如今常被運用於各式食譜中，增添類似牛至與百里香的風味；沖泡成茶飲，更能促進消化並緩解抽筋。但最棒的是，它不僅易於栽種，更是能為花園帶來好處的友好伴生植物。

馬鬱蘭與羅勒、細香蔥、牛至、歐芹、迷迭香、鼠尾草及百里香皆是絕佳組合；尤其是與薰衣草一起栽植，能相互促進生長，因其需水量與光照需求相近，可共享空間而不互相影響。值得一提的是，馬鬱蘭能促進薰衣草加速生長，它既能提升薰衣草吸收養分的效率，又能驅除害蟲；研究更證實，馬鬱蘭甚至能增強薰衣草的香味。

充足日照 少量澆水

將香氣濃郁的薰衣草作為室內盆栽培育十分簡單，這種美麗的多年生植物並不難照顧，只要滿足兩大關鍵：充足日照與少量澆水。薰衣草每日需六至八小時直射陽光，僅在土壤表層一至兩吋乾燥時才需澆水；施肥方面，春夏季節每四至六周施用一次(建議使用氮磷鉀比例為5-10-10的肥料)，秋冬季節則完全無需施肥。

巧合的是，這些條件與馬鬱蘭的需求完全吻合，它同樣需要充足日照、夏季每四至六周施肥，並需少澆水以防止根部腐爛。此外，馬鬱蘭喜好排水良好且呈微鹼性的土壤，最適pH值介於6.7至7.0間；這點與薰衣草完全契合，後者在pH值6.7至7.3的土壤中生長最為茁壯。

將馬鬱蘭與薰衣草間隔12至18吋栽種，即可見證它們相互滋養的生長奇蹟。當馬鬱蘭高度超過6吋時，便可開始修剪枝條，用其葉片為料理增添意想不到的風味。

馬鬱蘭與羅勒、細香蔥、牛至、歐芹、迷迭香、鼠尾草及百里香皆是絕佳組合;尤其是與薰衣草一起栽植,能相互促進生長。(圖/123RF)

