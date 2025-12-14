娛樂／聖誕串流電影 歡樂喜劇過佳節

我的頻道

文／陳韻涵
「全家逃走中2：在節難逃」電影海報。（取材自IMDb）
今年聖誕節，各大串流平台都推出眾多佳節年末主題的內容，在歷久彌新的浪漫愛情喜劇中，總是擺脫不了人們在聖誕花環的陪伴下墜入情網的橋段；另有刺激的冒險動作片、歡樂喜劇片等類型影集，這些影視作品不僅為每年的家族團聚時光增添歡喜氣氛，更是許多人的心靈解藥。

全家逃走中2：在節難逃

動作喜劇片「全家逃走中2：在節難逃」（The Family Plan 2）於聖誕檔期回歸，故事延續好萊塢動作男星馬克華柏格（Mark Wahlberg）飾演的丹摩根（Dan Morgan）在脫離殺手生涯後，只想與孩子們共度佳節的簡單願望。然而，當他得知女兒今年聖誕假期另有打算時，便臨時決定帶著全家飛往倫敦度假，卻遭宿敵盯上，讓摩根一家人的節日旅程暗潮洶湧。

2023年上映的第一集「全家逃走中」由賽門西倫瓊斯（Simon Cellan Jones）執導，講述郊區汽車銷售員丹的政府刺客身分意外曝光，迫使他帶著毫不知情的家人展開亡命旅程的故事。

而續集「全家逃走中2：在節難逃」自11月21日起於蘋果旗下「蘋果電視+」（Apple TV+）上線，延續動作與家庭情感元素之外，更增添濃厚聖誕氛圍，整體精彩度再升級。

當丹得知與蜜雪兒莫漢娜（Michelle Monaghan）飾演的潔西卡（Jessica Morgan）的女兒妮娜（Nina Morgan）今年聖誕假期另有打算，不回家過節後，丹便臨時決定帶著妻子與兩個青少年兒子飛往倫敦度假旅遊並探望女兒。豈料在旅途中，丹的前同事現身，不僅破壞他們一家人的節日氣氛，更讓他們的人身安全面臨威脅。

偷心響叮噹

浪漫喜劇「偷心響叮噹」（Jingle Bell Heist）講述兩名飽受職場壓榨的節日臨時員工，決定不再逆來順受，並在聖誕節策畫一場復仇行動的故事，相關陰謀11月26日起於影劇串流平台Netflix（網飛）一探究竟。

當你必須為一名殘酷又貪婪的守財奴（Scrooge）型老闆工作時該怎麼辦？多數人可能會選擇忍氣吞聲賺取薪水，下班再喝杯蛋酒（eggnog），企圖忘掉職場上的烏煙瘴氣，但奧莉維亞霍爾特（Olivia Holt）飾演的蘇菲（Sophie），以及康納斯溫德爾（Connor Swindells）飾演的尼克（Nick）選擇以行動回擊。

蘇菲與尼克任職於一家以鋪張奢華節慶布置聞名的倫敦大型百貨公司，卻長期遭受老闆的不當壓榨。兩人遭剋扣薪資後，憤怒的他們密謀於聖誕夜闖入老闆的頂層豪宅公寓，展開一場看似倒楣卻笑料百出的「搶案」。

然而，在籌畫犯案的過程中，這對夥伴逐漸對彼此產生情愫，讓原本單純的復仇行動意外變成一場為愛出征的任務。

霍爾特最近可是影壇節慶主題內容的當紅影星，繼情人節主題電影「心眼殺手」（Heart Eyes）後，她再度接演「偷心響叮噹」，與斯溫德爾合作詮釋一段在聖誕節前夕萌芽的浪漫喜劇。

「偷心響叮噹」電影海報。（取材自IMDb）
精靈特攻隊：雪球行動

動畫電視特輯「精靈特攻隊：雪球行動」（Prep & Landing: The Snowball Protocol）睽違14年再度回歸，帶來聖誕精靈韋恩（Wayne）與藍尼（Lanny）最新節慶冒險。距離他們上次在2012年的「聖誕精靈：壞蛋與好人」（Naughty vs. Nice）中亮相，已過了整整13年。

11月28日起在「迪士尼+」（Disney+）上線的「精靈特攻隊：雪球行動」當中，由韋恩負責準備聖誕老人來訪的一切事前準備工作，但他卻在佈置住家的任務中一不小心鑄下大錯。

藍尼和韋恩眼見佳節任務搞砸了，兩人頓時慌了手腳。韋恩以為自己會被聖誕老人盯上，惹上大麻煩，還不小心把其他歡樂的烏龍糗事全都說了出來。

「精靈特攻隊：雪球行動」引領觀眾回顧2009年推出的「精靈特攻隊」（Prep & Landing）系列作品，重溫聖誕精靈們歷年來的各種糗事與冒險。

「精靈特攻隊」雖然不是迪士尼（Disney）最廣為人知的角色與劇情，但該作品自問世以來始終以輕鬆、巧妙的幽默風格深受觀眾喜愛。此次回歸，讓影迷再次感受到系列一貫的暖心與節慶魅力。

「精靈特攻隊：雪球行動」電影劇照。（取材自IMDb）
聖誕老人亂亂愛

「聖誕老人亂亂愛」（My Secret Santa）以溫馨又帶點惡作劇風格的設定，講述一位單親媽媽為了孩子的夢想而鋌而走險、意外收穫愛情的故事。

亞莉山卓布瑞克瑞奇（Alexandra Breckenridge）飾演的單親媽媽泰勒（Taylor）失業後，為了讓女兒能繼續參加菁英級的單板滑雪課程，亟需一份收入穩定的工作。

就在泰勒走投無路之際，她突發奇想，偽裝成一名年邁的男子，成功受聘成為滑雪勝地的常駐聖誕老公公。

這場精心設計的變裝不僅讓她順利獲得工作，也爭取到女兒學費半價的優惠。

不過，這場精心籌畫的變裝行動在她愛上滑雪度假村「行走的費洛蒙」經理（萊恩艾格爾德Ryan Eggold飾）之後逐漸失控，泰勒在維持身分秘密與追求真愛之間掙扎並試圖尋找平衡點。

12月3日起在Netflix上架的「聖誕老人亂亂愛」被視為向1993年經典親子喜劇電影「窈窕奶爸」（Mrs. Doubtfire）致敬的性別翻轉版本，新片另類的設定因為高超的化妝技巧和布雷肯里奇溫暖細膩的精湛演技而更有看頭，她在假鬍鬚與聖誕老人經典紅色服飾下逐漸找回自信的詮釋過程備受好評。

「聖誕老人亂亂愛」電影海報。（取材自IMDb）
Oh. What. Fun

「Oh. What. Fun」是一部刻畫家庭關係的幽默溫馨節日喜劇，蜜雪兒菲佛（Michelle Pfeiffer）領銜主演的「超級媽媽」克萊爾克勞斯特（Claire Clauster），每逢佳節都一肩扛起全家大小事，無論是完美無瑕又好吃的蛋白糖霜餅乾、精心包裝的禮物，或是全家聖誕行程的細膩安排，克萊爾始終是全家人在混亂中依舊能夠團聚並和諧相處的核心。

然而，今年的聖誕節卻發生「重大意外」。克萊爾為家人安排了一場特別的節慶旅行，沒想到大家卻在倉促之間不小心將她獨自留在家裡。

長期承受家務而疲憊不堪的克萊爾覺得自己不受尊重且未獲得應有的珍愛，她索性展開一段臨時起意、只屬於自己的聖誕冒險。

就在家人手忙腳亂地尋找克萊爾，並首次被迫獨自面對並解決所有節慶瑣事時，克萊爾反而意外找到久違的身心靈放鬆與自由。

「Oh. What. Fun」電影海報。（取材自IMDb）
12月3日起於亞馬遜（Amazon）串流平台Prime Video上線的「Oh. What. Fun」，並不是2014年驚悚電影「控制」（Gone Girl）的節慶版本，而是帶有濃厚X世代（Gen X）家庭氛圍的溫暖喜劇，導演以詼諧的方式向每一位操勞的節慶統籌者致敬。

