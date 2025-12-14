料理功夫/明太子四季豆

分量：2人份

準備時間：10分鐘

烹調時間：5分鐘

材料：四季豆150克（約一把）、明太子醬1大匙、醬油1小匙、香油 1小匙、白芝麻少許（裝飾用）、鹽適量（川燙用）。

作法：

1.前置處理：四季豆洗淨後，去頭尾並撕除兩側的粗筋，切成約5公分長的段。

2.川燙：鍋中放入足量水，加入一小撮鹽，水滾後放入四季豆。煮約2分鐘至翠綠且略帶脆口，撈起後立刻放入冰水中冷卻，保持顏色鮮亮與口感清脆。

3.調味：將瀝乾的四季豆放入盤中，加入明太子醬、醬油與香油，輕輕拌勻。

若使用的明太子醬本身味道偏鹹，可依個人口味調整醬油量或略減。

4.盛盤：把拌好的四季豆整齊擺放在盤中，可在中央再擠上一小圈明太子醬增添視覺層次。

最後撒上白芝麻提香，即可上桌。

小叮嚀：

1.若想增加層次，可在調味時加入少許檸檬汁或米醋，讓辣味更清爽。

2.明太子醬若偏乾，可先加入幾滴水或香油拌開，讓質地更滑順、易於裹附在蔬菜上。

3.這道菜也可用毛豆仁、秋葵或燙熟的花椰菜 替代四季豆，變化不同風味。

4.若想作為便當配菜，建議減少油量並放涼後再封裝，以避免水氣影響口感。

這道「明太子四季豆」色澤鮮亮，鹹香的明太子醬與爽脆的蔬菜形成絕妙對比，是道快速又時尚的小菜，無論搭配白飯、冷麵或作為小酌下酒菜都十分合適。

