我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紙巾「遺囑」無效力 華女無法繼承房產 被掃地出門

「古裝第一美人」何晴61歲病逝 前夫是「人民的名義」男星

料理功夫/明太子四季豆

Lily
聽新聞
test
0:00 /0:00

分量：2人份

準備時間：10分鐘

烹調時間：5分鐘

材料：四季豆150克（約一把）、明太子醬1大匙、醬油1小匙、香油 1小匙、白芝麻少許（裝飾用）、鹽適量（川燙用）。

作法：

1.前置處理：四季豆洗淨後，去頭尾並撕除兩側的粗筋，切成約5公分長的段。

2.川燙：鍋中放入足量水，加入一小撮鹽，水滾後放入四季豆。煮約2分鐘至翠綠且略帶脆口，撈起後立刻放入冰水中冷卻，保持顏色鮮亮與口感清脆。

3.調味：將瀝乾的四季豆放入盤中，加入明太子醬、醬油與香油，輕輕拌勻。

若使用的明太子醬本身味道偏鹹，可依個人口味調整醬油量或略減。

4.盛盤：把拌好的四季豆整齊擺放在盤中，可在中央再擠上一小圈明太子醬增添視覺層次。

最後撒上白芝麻提香，即可上桌。

小叮嚀：

1.若想增加層次，可在調味時加入少許檸檬汁或米醋，讓辣味更清爽。

2.明太子醬若偏乾，可先加入幾滴水或香油拌開，讓質地更滑順、易於裹附在蔬菜上。

3.這道菜也可用毛豆仁、秋葵或燙熟的花椰菜替代四季豆，變化不同風味。

4.若想作為便當配菜，建議減少油量並放涼後再封裝，以避免水氣影響口感。

這道「明太子四季豆」色澤鮮亮，鹹香的明太子醬與爽脆的蔬菜形成絕妙對比，是道快速又時尚的小菜，無論搭配白飯、冷麵或作為小酌下酒菜都十分合適。

★世界周刊廣徵天下各家廚藝祕笈

歡迎充滿創意的中西料理、點心烘焙、獨家私房菜等食譜投稿，讓你大展廚藝：

1.除了材料、作法外，請提供做菜關鍵或小叮嚀。

2.請附料理過程及成品照片檔至少4張，畫素至少要300萬以上，勿使用濾鏡。

3.投稿請至email：[email protected]

4.來函請附中英文姓名、電話、稿費寄送地址、稿費支付抬頭，請留底稿，不論來函刊出與否，恕不退件。請勿一稿兩投，編者有權刪節。

5.本報系海內外各報紙相關版面或世界日報新聞網得選用刊登，並收錄於聯合知識庫(udndata.com)。

6.嚴禁抄襲、一稿兩投，違者將永不錄用。

花椰菜

上一則

你知道嗎／車內睡覺 小心醒來吃罰單

下一則

料理功夫/番茄培根燉高麗菜

延伸閱讀

料理功夫/香脆丸子

料理功夫/香脆丸子
料理功夫/救命稻草芙蓉蛋

料理功夫/救命稻草芙蓉蛋
料理功夫/蓮藕花生豬腳滷

料理功夫/蓮藕花生豬腳滷
料理功夫/南瓜豆沙燒餅 & 迷你南瓜球

料理功夫/南瓜豆沙燒餅 & 迷你南瓜球

熱門新聞

養老社區過去為退休人士提供良好住所，但隨著住戶年紀老邁，也漸失去魅力。(圖／123RF)

美國現象／6理由 傳統養老村不再吃香

2025-12-07 01:24
優格是一種富含營養的乳製食品，是美味且健康的飲食補充品。示意圖。(美聯社)

你知道嗎／傳統優格vs.希臘優格 誰勝出

2025-12-07 01:10
示意圖。(Photo by Ben White on Unsplash)

本周星座／牡羊座有驚有喜 天秤座勇於嘗試

2025-12-07 01:00
發酵的韓式泡菜能為飲食增添美味且多樣的益生菌來源。（圖／123RF）

養生／這7種食物 益生菌含量高於優格 有助增強免疫力

2025-12-07 01:07
網紅「杜拜巧克力」被超市放在入口最顯眼處。（記者徐蓓蓓╱攝影）

軟實力／加州Costco上架「杜拜巧克力」 成灣區打卡新寵

2025-12-07 01:25
沛恩是紐西蘭海軍裡的法國號樂手，10月時分配到南極洲駐紮，她的旋律從地球上最遠的練習室飄入冰凍的羅斯海。(美聯社)

談藝／她在世界盡頭 吹響最遙遠的號角聲

2025-12-07 14:12

超人氣

更多 >
關稅若遭最高院推翻 3大受惠類股呼之欲出

關稅若遭最高院推翻 3大受惠類股呼之欲出
影響重要戰略…猶他州發現稀土礦藏 富含16種關鍵礦物

影響重要戰略…猶他州發現稀土礦藏 富含16種關鍵礦物
全球最強護照排名 美台皆前進1名 中國排61 榜首是這國

全球最強護照排名 美台皆前進1名 中國排61 榜首是這國
亂倫謀殺 未婚夫偷吃母女檔 她懷孕9月被親媽剖腹取嬰 孩子爸是繼父

亂倫謀殺 未婚夫偷吃母女檔 她懷孕9月被親媽剖腹取嬰 孩子爸是繼父
數十年政策大轉變 簽證逾期被捕 公民配偶申請綠卡恐慌

數十年政策大轉變 簽證逾期被捕 公民配偶申請綠卡恐慌