天哪，時間怎麼過得那麼快？距離我加入世界日報那天，已經整整過去二十年了；而距離我從世界日報畢業，也已經超過十年了。可以說我在美國除了最初兩年的研究生生活，世界日報一直伴隨著我的成長，從來沒有離開過。

還記得二○○五年的夏末，剛從南加大畢業的我，一路看著卡翠納颶風的新聞，獨自提著行李從洛杉磯來到了紐約，正式加入世界日報，在一個我完全不熟悉的城市開始了我的美國記者生涯。

最初的工作就是跑警訊。說真的，我至今仍然覺得這是我跑過最艱難、最刺激的一條線，但凡跑過警訊，估計這世界上也沒啥條線跑不下來了。工作時間是全天候，只要收到爆料，就要即刻奔赴現場。現在回想起記者生涯，腦海裡浮現的大多是經手過的凶殺案。

記得第一個大案子，是發生在布朗士的外賣郎被殺案，當時對紐約還一頭霧水的我，不僅要在深夜和同事一起跑到現場了解案情，更要在後續每天跑到醫院去了解受害人的情況。看著四處呼嘯著飛馳的警車和救護車，第一次感受到從事新聞工作的危險。後來經歷多了，這些就都不是事了，跑醫院急診室、停屍房和殯儀館都是家常便飯。記得有一次跑凶殺案，因為太餓了，就在距離還流著鮮血的屍體旁邊十米的地方吃上了飯。

做了差不多半年之後，晉升資深的我就開始主跑社區新聞，特別是政治新聞。當時是法拉盛 華人參政蓬勃發展的時候，劉醇逸剛當選紐約市 的第一位華人市議員，孟廣瑞則是紐約州 的第一位華人州眾議員。我親身參與了之後的每一次選舉，從中學習到了美國政治體系的運作，也看著我們的華裔代表一步步前進。

可以說，我幾乎採訪了紐約地區大部分州、市甚至聯邦職位的參選人，也很感謝這些參選人耐心跟我分享，回答我的問題，讓我對美國的政治和社會制度有了深刻的了解，再把這些資訊分享給我的讀者，為推動華人社區的參政議政盡一份力。

而在世界日報的工作中，最難忘的經歷莫過於參與四川地震的賑災。二○○八年地震發生之後，華人社區震驚難過，紛紛展開了募款活動，希望能幫助災區盡快重建，世界日報也不例外。因為長期扎根社區建立的公信力，大家紛紛選擇把愛心透過世界日報轉交，其中有很多是自己日子都還過得很拮据的新移民。

為了不辜負大家的信任，當時世界日報花費了很多心思選擇合作對象，希望把錢最大限度地用到最需要的地方，最後選擇的合作對象，是已經在中國耕耘了多年、致力幫助貧困學生的台灣愛心基金會。而為了確保所選擇的學校和學生是最需要幫助的人群，報社決定派人到現場實地走訪，而我就被很榮幸地選中，承擔這一重任。

在四川短短一個星期裡，我和愛心基金會的代表一起上山下鄉，走遍災區，探訪了多所被選的學校，和被資助的候選人進行面對面交流，了解他們的需求，並把情況及時彙報給報社，最後確定了資助專案和名單。而在這個過程中，我深深感受到自己身上責任的重大，一方面不能辜負我們的捐款人，另一方面，也更想幫助那些被地震奪去了父母的孩子們，讓他們因著我們讀者的愛心，可以繼續讀書，好好生活。

讓我高興的是，當初受到世界日報愛心讀者捐助的孩子們，不僅健康成長，而且不少學業有成，已經開始回饋社會，把大家的愛心繼續傳承下去。

二○一三年，為了照顧家庭和孩子，我離開了奮戰多年的世界日報，轉行到醫療保險行業；為了幫助民眾在對醫療保險以及各種產品有深入了解情況下做出選擇，連續多年和世界日報的活動部合作，開展教育講座，一起服務社區。我相信，在我未來的工作中，我和世界日報的緣分也還將繼續。