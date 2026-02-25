看到「世界日報 」2026年2月12日迎來創刋50周年，才讓我意識到自己在「世界日報」的幼年和壯年期都享受了它提供給海外游子的莫大支持與鼓勵。

我是1980年七月以留學生眷屬身分（F2簽證）帶著三歲半的女兒來到美國底特律（Detroit），陪先生攻讀博士學位；一家三口就靠外子一個月$400的助教獎學金過日子。為了貼補家用、也為了抒發自己在人生地不熟的異國那份孤獨易感的心情，我起了寫文章向「世界日報」投稿的念頭；第一次看到自己的文章登在報紙上，那分躍然欣喜的感覺至今難忘。

隨著文章見報的喜悅我還收到一筆稿費，雖然為數不多但也不無小補，就這樣激發了我繼續寫文章投稿的動力。接下來從1981年的一月到八月我為自己學開車寫了「欲上青雲志為梯」、為在中國同學會看「英烈千秋」張自忠英雄抗日的電影寫下「海外看國片」、為自己第一次當保母照看一個混血小女孩寫下「難忘的小南莎」、為懐念台灣的故友寫下「老朋友」，也為三歲半女兒和玩伴間的有趣對話寫下二篇「童言童語」，為我來美後第一年的生活、心情做了真實的記錄。

1981年9月我開始在底特律的韋恩州立大學（Wayne State University）修習電腦專業，因為生活、學業兩頭忙也就停筆了。四年後取得電腦碩士學位，就投入職場，更是無暇提筆。一轉眼過了43年，退休 後我從密西根州（Michigan）搬到南加州 的拉谷娜山莊（Laguna Woods Village），因為生活輕鬆下來，我又動了念頭想把自己一生經歷中有感有悟的事寫下來。

在紙媒逐漸消跡的今日，「世界日報」依然在媒體界矗立，除了報導新聞時事外，它還提供了副刋、家園、上下古今等不同版面讓讀者投稿，分享藝文和生活經驗。「世界日報」挺過挑戰，不但保存了紙媒的發行，也發展了電子報讓在全球華人能用自己熟悉的文字去吸收新知、了解時事、欣賞藝文、享受四海一家的樂趣。我十分感謝在我旅居美國的四十五年有「世界日報」陪我度過青壯年和老年的時光，並提供我一片抒發心思的園地。在此給「世界日報」祝壽之餘，還希望它繼續茁壯，發揚光大。