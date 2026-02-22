年近古稀，文革開始時上小學三年級，後來幾年和初中都是在「鬧革命」中度過的，沒有什麼文化課。初中「畢業」後十五歲下鄉插隊務農，幾年後進工廠學徒，青春年華記憶力最佳的學習年齡，卻沒有機會讀書。每當讀到一篇好文章或書時，看到作者用一支筆，把內心深處感情表達出來，躍然紙上，心裡十分羨慕。

後來上醫學院、研究所成為醫師，並移居洛杉磯 ，三十餘年來每天必讀「世界日報 」，除了新聞報導，最喜歡的是報紙後面的「上下古今」、「小說世界」、「副刊」、「家園」和星期天的「世界周刊」。每天一篇篇膾炙人口的文章，讀者們把自己的親身經歷寫出來，使報紙讀者與作者的距離拉近了，彷彿看到就在身邊發生的事情，貼近人生。

疫情開始後居家避疫，閒來無事，每天細讀世界日報，忽發奇想：我可以試著把自己的經歷寫成文章，投與報紙。說幹就幹，寫下第一篇文章「我的中醫啟蒙」，投給上下古今版。大約一周後，電子郵件顯示有上下古今編輯的回覆：「敬啟者：您好，上下古今版擬採用大作……。」讀到這裡，我的心跳加快，面色潮紅，不相信我看到的是真的，比我在醫學雜誌發表論文更激動。世界日報編輯接受並發表我的文章，這是對我中文寫作最重要的認可，對我來說是莫大的榮幸與鼓勵。當我看到我的文章和名字變成鉛印，出現在報紙版面上，我高興得都笑出聲了，馬上留下那一頁做為紀念。

第一篇文章的發表，極大地激勵了我的寫作熱情，讀到的、看到的、聽到的、想到的、甚至夢到的，都會成為我寫作的題材，樂此不疲，寫作的動力一發不可收拾。

想寫一篇關於兒時北京胡同裡的故事，開始構想時，胡同裡的喧囂、家屬院裡的寧靜、院裡的楓樹、兒時的玩伴、大街上的車水馬龍，浮現在眼前，歷歷在目。把我的經歷寫下來，留給子孫後代，讓他們知道在太平洋的另一側有他們祖父生長的國度。

寫著在農村插隊時跟著其他知青學打籃球，以知青為主組成的村籃球隊贏得了縣農民籃球聯賽總冠軍，那激動人心場面、扣人心弦的決賽、贏得冠軍的喜悅，與村民加油鼓氣的歡呼聲不絕於耳，好像就發生在昨天。

每當我想好一個題目並開始寫作時，就會沉浸在想要描述的世界裡，忘卻了周圍的環境，腦子裡全都是當時的畫面，甚至夜裡醒來時，就開始構思下一個段落。有時候會為一個恰當的形容詞冥思苦想，在工作、閱讀或日常生活中突然找到答案。

在洛杉磯開中醫針灸診所三十餘年，每天接診看病人，經歷過各種族裔、不同文化背景、不同年齡與信仰、不同語言與要求的病人，酸甜苦辣，各種滋味都嘗試過，寫下數篇有關診所的文章，描述了治療各種不同病人的體驗，還居然有讀者透過編輯要和我聯繫。世界日報是一條連結海外華人 的紐帶，也是海外華人的精神食糧。

幾年下來，我已經在世界日報上發表了百餘篇文章，大部分的投稿都被接受，涉及領域非常廣泛，包括兒時的經歷、胡同的記憶、下鄉的疾苦、文革的無奈、工廠的掙扎、大學的苦讀、研究所的奮鬥、來美後的拚搏、失去父母的痛苦、診所的喜怒哀樂、旅遊的見聞、孫輩的天真無邪、年長所面對的現實、中美的異同，沒有特殊的題目，想到什麼就寫什麼。

我內心深處一直特別感謝世界日報各個版面的編輯們，是他們的辛勤工作，讓我有機會開發了我全新的嗜好，一支筆、一張紙，開始撰寫我人生的新篇章。在此向編輯們和世界日報表達最衷心的感謝。