上個世紀八○年代末，我帶著五彩繽紛的夢幻，踏上了美利堅共和國的芳土，落腳在愛阿華州 ，一個眾所周知以農業為主的地方。

當年的我，邊求學邊打工，光陰在英文的字裡行間和餐館的鍋碗瓢勺中揮灑而去。閒暇之際，望著那無邊無際的農田，寂寞油然而生，而寂寞的深處是揮之不去的思鄉情愫。為了安頓自己的心靈，我迫切地期望能夠閱讀一些中文書報，正是在這樣的渴望中，我巧遇了「世界日報 」。

在一個瑞雪紛飛的傍晚，我一如既往地堅守在「小台北」餐廳的廚房裡，等待著顧客的到訪。怎奈凜冽的風雪無情地阻斷了客源，寥寥無幾的顧客散坐在餐廳的角落裡，慢條斯理地用餐。與昨日那繁忙喧嘩的晚餐時光相比，今日的一切是如此清冷靜謐。

但打工的人並不能因此而閒散，所以，我將一個梯子放在壁櫥前，小心翼翼地爬上去，準備清洗壁櫥以及餐具。就在我將那些油膩的餐具一一搬開時，突然看到一張同樣油膩的中文報紙靜靜地躺在櫥櫃裡。這一發現，讓我陡然歡快了起來。

那天回家之後，我便迫不及待地仔細閱讀這張報紙。油跡斑駁的報紙上，大多是與我毫無相關的廣告，但我仍舊興致勃勃地讀下去，直到讀完了最後一個字，我才想到去看報紙的名字。「世界日報」這幾個字清晰而醒目的大字即刻跳入我的雙眸，儘管我對世界日報一無所知，但那些熟悉親切的方塊字體，卻讓我一見如故。

次日，我問老闆娘是否讀過世界日報，「有啦，台灣的報紙，我家有訂，你若喜歡，我可以把舊報帶給你。」 一周後 ，老闆娘果然將一疊雜亂無章的舊報堆放在我的面前，我頓時喜笑顏開。從此之後，我總會隔三差五地得到一些舊報。冬去春來，數不勝數的夜晚，經常是青燈一盞，香茗一杯，報紙一張，我默默地享受著這份難得的寧靜與清歡。

讀過的報紙，我從來捨不得丟掉，而是轉送給朋友，他們總是如獲至寶，因為他們也和我一樣，除了吃飯穿衣，絕無多餘的訂報錢，所以這些報紙就變得更加珍貴無比。我們不僅讀報，而且還常常在一起暢談報上的各種新聞和故事，或是為不同的觀點而爭論不休。

畢業後，我離開了愛阿華，且得到了一份心滿意足的工作，故手頭的閒錢亦逐日增多起來，於是，便如願以償地訂閱了世界日報。在清淺的流年中，在濃郁的墨香中，細讀慢品，透過文字的窗櫺，享藝術的純真，看世事的跌宕，思人生的哲理。

然而，讀多了，便由心底悄然滋生出一種寫作的欲望。那時的我還沒有電腦，從草稿到修改，再到抄寫，一切都是手寫的，最後，則是以郵寄的辦法投寄到台北的「世界周刊」。從發出稿件的那一刻起，我便與它失聯了，那份稿件飄飄搖搖，帶著我的擔憂和期盼，飛往了地球的另一半。

就在稿件發出去不久的那個年底，我們全家來到了紐奧良，準備在此迎接新世紀的到來。除夕之夜，在歡暢雀躍的人海中，我戴著五顏六色的項珠，仰望著璀璨耀眼的火花，聆聽著倒數計時的腳步，心中又想起我那篇投稿。

新年過後，我們回到了家中，郵箱裡堆滿了信件和報刊。或許是心有靈犀，女兒做的第一件事是翻閱世界周刊，其實她並不認識中文，但她卻認識我的名字。於是，她找到了，那一頁，就在那一頁，我的處女作「善待老公」赫然刊在紙上。看著自己的文字居然變成了油墨鉛字時，心裡除了喜悅，還是喜悅。

從此，世界日報便開啟了我新世紀的筆墨生涯，歷時二十年之久，我陸陸續續地在世界日報上發表了數十篇文章，並且出版了四本書籍。寫作讓我的人生變得更加充實怡然。

如今，僑居美國已近四十年，而世界日報依然默默地陪伴在我的身邊，閱讀、思考、寫作仍是我退休 生活中的主旋律。誠然，世上的陪伴有千萬種，但於我，則有一種陪伴叫「世界日報」。