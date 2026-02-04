從一九九一年到美國來之後，一直獨處在美國人的圈子裡，幾乎有二十年沒有和華人 社會有任何交集，有時連作夢都是英文的情境，很多中文字都已經忘記怎麼寫了。直到二○一三年，才經由世界日報 和華人世界有了互動。

十二年來，我與世界日報的關係可以分成三個階段：

首先是嬰兒期。在這個階段，就像一個嬰兒依賴母親一樣，我和世界日報的關係，是完全根據商業需要。工作單位是台灣的企業，所以想把新上市的產品在華人圈先打出知名度，這才有緣認識了廣告部的麗華姐。

麗華姐是我在商場上三十幾年來，遇過最熱心的廣告支援，她不但非常有耐心去了解客戶的需求，更進一步主動介紹和安排各種世界日報的資源，幫我們做真實誠信的推廣，我們的產品也因為世界日報的廣告在華人圈開始拓展。

接著是回饋期。很榮幸世界日報邀請我參加了就業講座成為講者，我分享了在美國三十幾年找工作的經驗。

研究所畢業之後，在沒有移民身分的情況之下，在美國找工作，對於想要移民的畢業生是極具挑戰性的，加上美國的文化是「外面的月亮比較圓」，所以在目前工作沒有升遷機會的情況之下，幾乎每兩三年就要跳槽，才能維持一張持續往上衝刺的履歷表。

因此，就業講座實在是在美國的必要課程。在講座之後，我從和聽眾一對一的互動中，更了解到在網路課程盛行的時代，實體講座的難能可貴，也很高興可以用這個方式回饋世界日報對我在嬰兒期的照顧。

最後是貴人相助期。由於年齡關係我被迫退休 了，對於我這個學霸和工作狂而言，退休帶給我無名的恐慌與焦慮。有一天看到家園版的徵文，我決定試試看，第一次我洋洋灑灑地投了一篇六千五百字的文章。朋友告訴我，他們雖不知道世界日報的投稿過程，但他們的經驗都是石沉大海，即使沒有採用，編輯部也不會通知。

我還滿幸運的，編輯部有退稿通知，這和石沉大海比起來，我覺得有互動就是一件好事。而且家園編輯部提醒我版面的字數限制，我接著寫了一篇對退休的恐懼和對應措施。據說在出版界，退稿機率是百分之九十五，所以我沒有任何的期望。三天之後，我的文章竟然被家園版採用了，這對一個新的作者而言，是極大的鼓勵。

我開始了每天的寫作計畫，嘗試用不同的主題和風格，來尋找自己的寫作特點。實驗性地寫了一篇文章投到世界日報副刊，在九小時之後就被退稿了。我完全沒有氣餒， 因為我知道副刊對稿件的文學性要求極高，我一點也不驚訝自己沒有達到他們的標準，更是讚嘆編輯部審查人員的效率之高。

第二次投副刊，用了一個自己覺得極富吸引力的標題，寫了三千多字，在等了九小時、二十四小時、四十八小時之後，還沒有接到退稿的通知，我天真地告訴自己，這可能是反應了我寫作的進步？這篇文章，讓副刊編輯部資深的審稿專員們多思考了一下？所以當我接到退稿的消息，覺得自己從九小時進步到了將近七十二小時，這些互動，讓我更加勤奮地投入寫作。

一篇短文投到了家園版，雖然被沒有採用，但家園版建議我投到別的版面，我自我鼓勵，心想這表示編輯部對這篇文章有一定程度的認可，只是內容和版面的需求不同。對於我這個新作者而言，重要的不是被採用，而是經由和編輯部的專家們互動下，持續保持我對寫作的熱愛。

我同時發現寫作是一種冥想，讓我專注，在一字一句的寫作過程之中，是標準的「活在當下」。我非常感謝世界日報在我退休之後，讓我找到了最大的精神支柱，成為我生命中的貴人。

在此敬祝世界日報永續經營，蒸蒸日上，成為所有華人生命中的貴人。