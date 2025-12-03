（作者提供）

看到世界日報 即將迎來創刊五十周年的慶祝活動，不禁想起我當年認識「世界周刊」，以及成為世界日報忠實讀者的奇特經歷。

三十年前，我們家剛從溫哥華搬到多倫多，那時人生地不熟又缺親少友，為了盡快熟悉本地情況，我們訂了一份多倫多星報（英文）。我每星期六去華人超市 買菜，再順便再買一份世界日報，這份印著熟悉和親切母語的中文報紙，就是當時唯一的精神食糧。

有一天晚上，我把一段時間的報紙廣告收拾好，拿到公寓樓下的垃圾房，準備丟進回收桶裡。那個圓形回收桶非常巨大，足有一人高，直徑估計至少有兩米。那天晚上，這個巨無霸回收桶恰好被報紙廣告紙盒等紙製品填得滿滿的，一眼望去儼然就是一座小山，我圍著大桶轉來轉去，想尋找空地好把我的報紙塞進去。

突然，我看到 「小山」 包上露出一大疊印著中文字的報紙，我踮起腳尖，費盡九牛二虎才把那疊報紙挖出來，仔細一看，竟然是整整一個星期的世界日報。我簡直如獲至寶，拿起報紙立刻跑回家，當天晚上看報紙一直看到凌晨三點鐘才上床睡覺。

我在那疊報紙裡第一次看到一本叫做「世界周刊」的雜誌，我開始以為是雜誌，後來才知道那是世界日報每星期天出一期的周刊。因為我們平時都是星期六上超市順便買世界日報，所以從來沒機會見到世界周刊。

後來又斷斷續續撿到過很多次世界日報和世界周刊，過程充滿了快樂、驚險和刺激，既有碰到過明明看到整疊報紙躺在大桶底下，我卻因為撿不到只能望報興嘆，也有過用棍子把報紙挑到半山腰，卻突然掉落桶底而扼腕嘆息的悲劇，甚至有過一次趴在桶沿上扒拉報紙，被公寓管理員撞個正著的尷尬場面。這些經歷後來都被我寫進了二○○一年世界日報創刊二十五周年徵文比賽的參賽文章 「撿報記」裡，並有幸獲得佳作獎。

世界周刊豐富多彩的版面，包羅萬象的內容，讓我只看了一期就愛上了它。我從世界周刊上了解了很多有用的信息，學習到許多各方面的知識，一期沒看到心裡就感到空落落。可是，靠撿報紙不能保證每期都能撿到看到，只能飢一頓飽一頓。

我曾經暗自猜測回收桶裡的世界日報主人，可能是來自台灣的同胞，我多次在公寓大樓門口和大廳有意逗留，希望能來個美麗的「偶遇」，可惜公寓裡的幾百個住戶絕大多數都是洋人和其他族裔人士，少數幾家亞裔面孔，打聽後不是越南 裔就是日本裔，一年多來從沒機會遇到華人，想蹭免費報紙的陰謀始終未能得逞。

我也曾打電話問過多倫多世界日報出版社，詢問訂報的價格，沒想到那時候的價格是多倫多星報的好幾倍，對於當時家底薄如蟬翼的我們，只能打消訂報念頭。思來想去，我只有改變買菜時間，變成每周日上超市，這樣就能保證每一期世界周刊都不會錯過。

幾年下來，家裡堆積了好幾大箱世界周刊。因為盡管後來可以從網上讀到世界日報和世界周刊，我還是喜歡那種窩在沙發裡，就著燈光下，捧在手心上讀報的感覺。所以一到星期天，我仍然風雪無阻地驅車上超市買世界日報，直到二○一六年一月多倫多世界日報編輯部停刊為止。這幾大箱世界周刊，直到前幾年整理地下室才忍痛清理掉，只保留幾期我以前發表在「美加大觀園」欄目的世界周刊做紀念。

閱讀世界日報和世界周刊不僅是種精神享受，同時也喚醒了我年輕時的文學夢。我這個理工科出身的人，開始學著寫下一篇篇稚嫩的文字投稿，至今已經在世界日報和世界周刊發表了一百多篇各類雜文和小說。其中光是在世界周刊就發表了二、三十篇。如今，每當想起在世界周刊兩千一百多期浩瀚的文章海洋裡，也曾有過幾朵屬於自己的小浪花，我就深感榮幸和感激，這一切全都多虧了當年與世界周刊在報紙回收桶裡的奇遇。