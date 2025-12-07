軟實力／加州Costco上架「杜拜巧克力」 成灣區打卡新寵

網紅「杜拜巧克力」被超市放在入口最顯眼處。（記者徐蓓蓓╱攝影）

風靡全球的「杜拜 巧克力」再度在加州灣區 好市多(Costco )掀起熱潮。這款來自中東的特色甜點，以開心果與卡達伊夫(kadayif)為主要內餡，結合濃郁巧克力外皮，自上市以來便因獨特風味與社群網紅推廣迅速走紅，成為民眾搶購與打卡熱點。

根據紐約郵報(New York Post)報導，「杜拜巧克力」最早由阿拉伯聯合大公國的杜拜甜點品牌「FIX Dessert Chocolatier」於2021年推出，正式名稱為 「Can’t Get Knafeh of It」，靈感來自中東經典甜點knafeh。它將開心果、芝麻醬與酥脆的卡達伊夫餅(類似炸絲麵)裹入牛奶巧克力之中，口感豐富層次分明，兼具香、脆、濃。自2023年底在TikTok暴紅後，不少歐美與亞洲地區的甜點品牌紛紛效仿推出類似產品。

今年春天，灣區多家Costco陸續發售Afters Ice Cream與該品牌聯名推出的杜拜巧克力冰棒，以及各式盒裝甜點，吸引民眾排隊搶購。根據Food & Wine報導，這款冰棒為手工浸覆巧克力，內餡為開心果冰淇淋與卡達伊夫酥皮，每盒10支售價約18美元，不少人表示「一口下去就驚艷」。

除了冰棒產品，Costco也推出不同版本的盒裝巧克力條，例如「Fiorella杜拜巧克力條」。

有買家分享試吃心得，稱其「入口香甜但不膩口」、「開心果很脆、很香」、「不論口感還是外觀都充滿了杜拜的奢華氣息，像是在家也能享受五星甜點的感覺。」

不過，也有健康意識較高的消費者指出，每塊巧克力熱量高達150卡路里，讓人「吃得開心但心裡有點罪惡感」，調侃自己「一不小心就會胖」。

儘管評價兩極，「杜拜巧克力」在社群上的話題仍持續發酵，成為不少人探店拍照的焦點。