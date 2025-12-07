軟實力／K-pop獵魔女團 娛樂魅力無窮

2025年9月，南韓京畿道龍仁市愛寶樂園，人們正在參觀「K-pop獵魔女團」主題區及拍照留念。(歐新社)

南韓 首爾稍早掀起一場別開生面的「全球舞蹈對決」。2025「首爾獵人祭」在首爾廣場登場，來自多國的舞者以高能量表演慶祝動畫「K-pop獵魔女團」(K-pop Demon Hunters)暴紅，也再次展現南韓驚人的文化軟實力。細數從南韓流行音樂(K-pop)、韓劇到電影，韓流已成全球現象，南韓更在今年的APEC峰會中，以自己的文化魅力強化其外交與安全的布局。

根據基督科學箴言報(The Christian Science Monitor)報導，今年眾多觀眾湧入首爾廣場，只為一睹來自世界各地的隊伍在首度登場的競演舞台上比拚敏捷、力量與舞台風格，只不過這裡不是夏季奧運，而是一場「舞蹈對決」。2025「首爾獵人祭」邀請來自美國、保加利亞以及印尼等多國藝術家，共同慶祝人氣動畫電影「K-pop獵魔女團」，所有舞團以電影合成音樂為底，帶來高能量舞碼，期間穿插歌唱與跆拳道表演。每段演出之間，參加者也聊起他們最喜歡的南韓文化元素，例如在電影中特別突出、在24小時便利商店就能買到的超辣泡麵。

拉高到總統級 推廣K文化

這不僅展現了該片的票房威力，也再次證明南韓過去數十年累積的驚人「軟實力」，這正是總統李在明 期望進一步推動的力量。今年10月，李在明成立總統級文化推廣委員會，並把K-pop文化列為稍早在慶州舉行的APEC(亞太經合會)峰會的核心主題之一。

南韓政府領導階層認為，南韓人經歷過的艱困歷史與殖民經驗淬鍊出的創造力，如今正成為守護國家的關鍵。「在南韓武器出口或國防合作方面，許多國家對南韓抱持高度信任感，這正是軟實力的成果，」南韓防衛事業廳(Defense Acquisition Program Administration)廳長昔鍾健(Seok Jong-gun，音譯)說。透過營造對南韓整體的親近情感，「K文化最終能提升國家安全，讓南韓成為更安全的地方」。

回顧過去，南韓長期缺乏「硬實力」，歷史上曾是弱勢國家，多次遭周邊強權入侵，如今仍面臨人口下降與北韓 核武威脅。不過，音樂、影視以及電玩遊戲的成功，正大幅提升其全球影響力。世界開始沉迷「韓流」的起點，可追溯到1997年亞洲金融危機重創南韓經濟，當時南韓領導人意識到必須讓經濟發展多元化，同一時間，新型態南韓音樂與電視劇在中國迅速竄紅，「韓流(Hallyu)」一詞於焉誕生。

2021年9月，南韓男子團體防彈少年團(BTS)成員RM在紐約聯合國大會的「永續發展目標時刻」活動上發表演說。(路透)

病毒式傳播 站上全球舞台

1998年起，南韓政府推動「韓流產業支援發展計畫」作為「國家級軟實力策略」藍本，為南韓文化藝術在海外茁壯奠定基礎，事實證明這套策略成功了。韓流首先席捲亞洲，再擴散至中東與歐洲，既重振經濟，也重塑國家形象。2012年，PSY的「江南Style」以病毒式傳播，象徵「外向又時髦」的南韓正式站上全球舞台。

學者車維德(Victor Cha)與拉蒙‧帕切科‧帕爾多(Ramon Pacheco Pardo)在「南韓：南北新史」(Korea: A New History of South & North)書中寫道：「南韓人欣喜若狂，因為自己的國家成了帶給世界歡樂的代名詞，而且韓流才正要開始。」

此後，BTS防彈少年團與Blackpink接連打破全球媒體串流紀錄，導演奉俊昊的「寄生上流」更成為第一部奧斯卡最佳影片的非英語電影。疫情封鎖期間，「愛的迫降」在Netflix驚人暴紅，讓美國觀眾首次體認「看16小時的字幕不再只是功課，而是被帶往更深層愛情敘事的入口。」接下來，「魷魚遊戲」以及「非常律師禹英禑」等作品繼續把更多國際觀眾帶入南韓文化之中。

2025年6月，南韓歌手PSY(左)與南韓流行組合BLACKPINK成員Rose在南韓仁川亞運會主體育場舉行的「Summer Swag 2025」演唱會上表演。(美聯社)

文化力量 與大國競逐資本

「首爾希望以開放、包容、團結等精神培養軟實力，」南韓國立外交院教授閔政勳(Jeonghun Min)指出，對於屬於「中等強國」之一的南韓而言，這種文化力量，正是與強勢大國競逐時的重要資本。

電影「K-pop獵魔女團」講述虛構女團HUNTR/X與邪惡男團鬥智救粉絲靈魂的故事，自6月上線後，收視已超越「魷魚遊戲」，成為Netflix最受歡迎作品，其主題曲「Golden」更入圍MTV夏季歌曲獎。對此，前娛樂產業律師、現任KHS經紀公司創辦人姜浩成(Ho-sung Kang)認為，真正讓南韓文化打動世界的不是政策，而是來自民族韌性的獨特創造力。

他說，「南韓地處中國、日本兩大強權之間，歷史上也多次遭入侵。這段殖民與苦難記憶孕育出被稱為「恨(han)」的情感，它是一種壓抑中的渴望，是悲傷之中夾雜希望的複雜情緒」，「南韓有很多喜悅，但當這些喜悅被壓抑，就會轉變成恨，參雜著哀傷、焦慮與挫折，」姜浩成說，而這種深沉情感反而成了創作養分，「彷彿刻畫在南韓人的DNA中」。

2023年4月，一名觀眾正在拍攝時任南韓總統的尹錫悅在麻州和提出「軟實力」的哈佛學者奈伊對談的畫面。(路透)

根據羅伊研究院(Lowy Institute)「亞洲權力指數」，南韓是名列前茅的「超額表現者」，也就是軟實力遠超其資源規模，反觀北韓則是整個亞洲最嚴重的「表現不足者」，因為儘管擁有龐大軍武與核武，但北韓抱持外交孤立與經濟封鎖，使其無法將力量轉化為國際影響力。