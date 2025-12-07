星座／牡羊座有驚有喜 天秤座勇於嘗試
2025年12月7日至12月13日，12星座運勢如何？
牡羊座 3月21日~4月19日
總運指數：★★★★☆
有驚也有喜的一周，驚來自於工作學習，將面臨一些挑戰，咬牙挺過去，你的能力可得到極大提升。喜來自愛情，可以去慢慢體會。
幸運色彩：鮭魚紅
速配星座：天蠍座
貴人星座：摩羯座
金牛座 4月20日~5月20日
總運指數：★★★☆☆
本周你會遇上一些麻煩事，但這些麻煩不是你自己的事，而是身邊的小夥伴們的事。不過，一旦你幫他們解決了各種麻煩，你們的友情也會更進一步。
幸運色彩：葡萄紫
速配星座：天秤座
貴人星座：天蠍座
雙子座 5月21日~6月21日
總運指數：★★☆☆☆
本周你會有不少新穎的想法，但還無法形成創意。想法還不夠成熟時就說出來，別人只會把它當成玩笑。只有等到覺得值得實施時，再公布於外。
幸運色彩：月光藍
速配星座：巨蟹座
貴人星座：射手座
巨蟹座 6月22日~7月22日
總運指數：★★★☆☆
過去失敗的經歷，會成為你本周遭遇的最佳提醒。雖然會勾起你一些不愉快的記憶，但教訓歷歷在目，會讓你清楚知道此事怎樣做最好，讓你輕鬆獲得成功。
幸運色彩：珊瑚橙
速配星座：巨蟹座
貴人星座：雙魚座
獅子座 7月23日~8月22日
總運指數：★★★★☆
整體運勢良好，曖昧戀情將漸漸褪去它朦朧的紗巾，轉變成正式的戀愛關係；事業方面，工作中方法得當讓你頗為輕鬆；新投資的項目略見成效。
幸運色彩：稻草黃
速配星座：處女座
貴人星座：水瓶座
處女座 8月23日~9月22日
總運指數：★☆☆☆☆
氣場很弱的一周，小心你的優點易在人潮中淹沒。想要讓人看到你的長處、正視你的付出，你務必要高調一些行事，發表見解時音量也可以大一些。
幸運色彩：草根白
速配星座：巨蟹座
貴人星座：獅子座
天秤座 9月23日~10月23日
總運指數：★★☆☆☆
沒有改變就沒有成長的一周。凡事若只管接受安排，你就只會在平淡無味中度過。唯有試著做出改變，嘗試一些沒有做過的事情，方能改善本周運勢。
幸運色彩：羊毛白
速配星座：巨蟹座
貴人星座：獅子座
天蠍座 10月24日~11月21日
總運指數：★★★☆☆
本周你的警戒線拉得很緊，別人休想侵犯你的地盤。雖說你維護好了自己的權益，但與人相處時過於強勢的態度，讓身邊的人有些吃不消。
幸運色彩：玉米黃
速配星座：牡羊座
貴人星座：水瓶座
射手座 11月22日~12月20日
總運指數：★★★☆☆
你有許多值得稱讚的長處，在本周你也會因為善良和聰慧得到不少的讚揚。但你要小心，有些嫉妒心強的人會在給你一顆糖果後再向你放暗器。
幸運色彩：豬肝紫
速配星座：天蠍座
貴人星座：射手座
摩羯座 12月21日~1月20日
總運指數：★★★☆☆
感情的事勉強不得，給彼此一些時間才能找到最適合兩人的相處方式；工作不可太急躁，慢工才能出細活；財運可望找到突破點，要好好把握機會。
幸運色彩：海軍藍
速配星座：水瓶座
貴人星座：雙魚座
水瓶座 1月21日~2月19日
總運指數：★★★★★
被熱情充斥的一周，無論做什麼你都會覺得有朝氣。特別是在工作與經營方面，飽滿的狀態為身邊人的帶來正能量。
幸運色彩：青金石藍
速配星座：牡羊座
貴人星座：雙子座
雙魚座 2月20日~3月20日
總運指數：★★★★☆
孤單的情歌不會成為你的主題曲，甜蜜才是你本周的主旋律；事業上的障礙還得花時間慢慢清除；投資保持著比較穩定的局面，求財切勿太急躁。
幸運色彩：梅子青
速配星座：牡羊座
貴人星座：金牛座
