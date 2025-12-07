憶往／中華民國國歌作曲者 被遺忘的程懋筠

中華民國國歌的作曲者程懋筠先生。(維基公有領域／顏廷階提供)

許多旅居海外多年的台灣僑民，每當聽到中華民國 的國歌時都會心情激動，甚至於熱淚盈眶，然而國歌作曲人的姓名卻鮮為人知。

中華民國的國歌作曲者是「程懋筠先生」，他是一位愛國的音樂教育家，精於作曲填詞，同時是指揮家和男高音。程懋筠出生於1900年的書香世家—江西省南昌市新建縣的「汪山土庫」，現在的「中國府第文化博物館」。

他的高祖父是清咸豐年間巡撫，中華民國遷台後的第一任教育部長程天放先生為其堂叔。程懋筠自幼天資聰穎，文學底蘊深厚，自幼喜好音樂、文學、戲劇；16歲就讀江西省立師範學院，1918年留學日本 ，1921年進入日本東京音樂學院聲樂系，選修理論作曲，師從著名聲樂家彩田秀子，因成績特別優異，被譽為「特生」。

丟進字紙簍 夫人代投稿

程懋筠1926年回到中國，先後在江西省立一中、二中，女中、師範學校、南京中央大學及多所大學任教。在江西省立師範學校，與同校畢業生舒文輝女士締結良緣。

1928年，中國國民黨 公開徵求黨歌作曲，以黃埔訓詞為歌詞。程懋筠本想應徵，寫好後，自己並不滿意，放棄徵選，他的夫人從字紙簍裡拿出他的曲譜，替他投稿，在139名競爭者中脫穎而出。

1929年，成為國民黨黨歌。

1930年，當時的行政院明令國歌未制定前以此為代國歌，後雖然通令全國徵求國歌歌詞，應徵的1000多作品中，沒有一首合格。

1937年，中國國民黨中常會通過以黨歌代國歌的提案；1943年正式訂為國歌。

程懋筠除了為國歌作曲，另外他對國家最大的貢獻是推廣音樂教育。1933年他向江西省教育廳提出「建立機構，推行音樂教育」，得到政府的同意；他應聘回江西擔任「江西省音樂教育推行委員會」簡稱「音教會」主任委員，是有史以來國民音樂教育的一道獨特風景。

他聘請全國著名音樂家、戲劇家到南昌擔任指導工作，並首創中國人自己的管絃樂隊，演奏世界名曲，推廣西方音樂常識，提高國人欣賞水平。他提出五線譜教學，培訓老師學習鋼琴和小提琴，翻譯英美兒歌，堅決反對與取締淫穢萎靡的民間小曲俗調，改良音樂教材，舉辦中小學生歌唱比賽。

他在1934年並創辦全國唯一的《音樂教育》月刊，供稿者有趙元任、李元慶等知名人士，內容豐富。他也是中央大學、中正大學、英士大學、國立幼師校歌的譜曲者。1934年他向教育廳提出建設江西省音樂堂，以振奮民族精神，普及民眾音樂教育。於是在湖濱公園設立新式非常漂亮的音樂廳，可演奏樂曲，還有露天舞台，可表演戲劇。票價非常便宜，是當時愛好音樂與戲劇者和青少年最喜愛的地方，做到了音樂藝術大眾化，可惜音樂堂於1938年摧毀於戰火。

抗戰期間，烽煙四起時，程懋筠撰寫了無數抗日救亡歌曲，如「出征歌」、「鋤奸謠」等。他組織合唱團演唱抗日歌曲、話劇團演出抗日戲劇和改良平劇。當南昌被日軍攻陷後，他輾轉到江西吉安，泰和等縣城和鄉下地區推行音樂教育。他在防空洞中，用手電筒的微光，蹲在地上，不斷地創作出抗戰歌曲。

1938初到1944年「音教會」在南昌、吉安、泰和、贛州等地舉辦了一系列的音樂會，在江西是一流水平的節目。他的演出，給百姓帶來許多精神糧食，鼓舞人心。在抗戰極度艱苦時期，1940年主編《音樂與戲劇》專刊，同年主編《音樂抗戰曲選》，1941年主編《音樂教育戰時續刊》，他以音樂和戲劇支持抗戰，他的主旨是：「國難當頭，音樂能振作民族精神，培養國人愛國的思想感情。」

兩岸音樂史 均無一席地

雖然程懋筠熱心推行「愛國救國」的音樂教育，然而在海峽兩岸的音樂史上都沒有他的一席之地。

台灣方面，因為他在1949年留在大陸，所以避而不談，幾乎無人知道國歌作曲人是誰。雖然他熱愛擁抱著「中華人民共和國」，他作曲填詞了一首「新中國頌」，那首歌盡成絕響，因為他曾經是「中華民國」、「三民主義」中華民國國歌的作曲人，因此被打入冷宮。

1953年程懋筠去蘭州師範學院任教，途經西安不幸中風，送由住在南京的元配夫人舒文輝細心照顧，至1957年因再度腦溢血，病逝於南京家中，年僅57歲。

2012年他的兒女及孫輩們和程氏家族親人共38位，從中國15個省份到台灣參加在台北國父紀念館舉辦的紀念程懋筠先生去世55周年的音樂會，會中台灣的名聲樂家呂麗莉、王典等五位均分別演唱了他的歌曲：「打游擊去」、「汗血歌」、「懷舊」、「勝利之歌」等，程氏家族合唱「全靠俺自己」，最後合唱團以「九一八」、「再犧牲，再前進」及「三民主義國歌」結束了這場感人的歷史性音樂會。希望海峽兩岸的政府能客觀公正地給予程懋筠先生在音樂史上定位，願歷史不再忘記他。