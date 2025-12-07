我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台積太太開餐廳 鳳凰城吃的到爌肉鹹酥雞飯、炸甜不辣

文化落差？中國「小動作」華生在美國做 被指性騷擾

憶往／中華民國國歌作曲者 被遺忘的程懋筠

友君
中華民國國歌的作曲者程懋筠先生。(維基公有領域／顏廷階提供)
中華民國國歌的作曲者程懋筠先生。(維基公有領域／顏廷階提供)

許多旅居海外多年的台灣僑民，每當聽到中華民國的國歌時都會心情激動，甚至於熱淚盈眶，然而國歌作曲人的姓名卻鮮為人知。

中華民國的國歌作曲者是「程懋筠先生」，他是一位愛國的音樂教育家，精於作曲填詞，同時是指揮家和男高音。程懋筠出生於1900年的書香世家—江西省南昌市新建縣的「汪山土庫」，現在的「中國府第文化博物館」。

他的高祖父是清咸豐年間巡撫，中華民國遷台後的第一任教育部長程天放先生為其堂叔。程懋筠自幼天資聰穎，文學底蘊深厚，自幼喜好音樂、文學、戲劇；16歲就讀江西省立師範學院，1918年留學日本，1921年進入日本東京音樂學院聲樂系，選修理論作曲，師從著名聲樂家彩田秀子，因成績特別優異，被譽為「特生」。

丟進字紙簍 夫人代投稿

程懋筠1926年回到中國，先後在江西省立一中、二中，女中、師範學校、南京中央大學及多所大學任教。在江西省立師範學校，與同校畢業生舒文輝女士締結良緣。

1928年，中國國民黨公開徵求黨歌作曲，以黃埔訓詞為歌詞。程懋筠本想應徵，寫好後，自己並不滿意，放棄徵選，他的夫人從字紙簍裡拿出他的曲譜，替他投稿，在139名競爭者中脫穎而出。

1929年，成為國民黨黨歌。

1930年，當時的行政院明令國歌未制定前以此為代國歌，後雖然通令全國徵求國歌歌詞，應徵的1000多作品中，沒有一首合格。

1937年，中國國民黨中常會通過以黨歌代國歌的提案；1943年正式訂為國歌。

程懋筠除了為國歌作曲，另外他對國家最大的貢獻是推廣音樂教育。1933年他向江西省教育廳提出「建立機構，推行音樂教育」，得到政府的同意；他應聘回江西擔任「江西省音樂教育推行委員會」簡稱「音教會」主任委員，是有史以來國民音樂教育的一道獨特風景。

他聘請全國著名音樂家、戲劇家到南昌擔任指導工作，並首創中國人自己的管絃樂隊，演奏世界名曲，推廣西方音樂常識，提高國人欣賞水平。他提出五線譜教學，培訓老師學習鋼琴和小提琴，翻譯英美兒歌，堅決反對與取締淫穢萎靡的民間小曲俗調，改良音樂教材，舉辦中小學生歌唱比賽。

他在1934年並創辦全國唯一的《音樂教育》月刊，供稿者有趙元任、李元慶等知名人士，內容豐富。他也是中央大學、中正大學、英士大學、國立幼師校歌的譜曲者。1934年他向教育廳提出建設江西省音樂堂，以振奮民族精神，普及民眾音樂教育。於是在湖濱公園設立新式非常漂亮的音樂廳，可演奏樂曲，還有露天舞台，可表演戲劇。票價非常便宜，是當時愛好音樂與戲劇者和青少年最喜愛的地方，做到了音樂藝術大眾化，可惜音樂堂於1938年摧毀於戰火。

抗戰期間，烽煙四起時，程懋筠撰寫了無數抗日救亡歌曲，如「出征歌」、「鋤奸謠」等。他組織合唱團演唱抗日歌曲、話劇團演出抗日戲劇和改良平劇。當南昌被日軍攻陷後，他輾轉到江西吉安，泰和等縣城和鄉下地區推行音樂教育。他在防空洞中，用手電筒的微光，蹲在地上，不斷地創作出抗戰歌曲。

1938初到1944年「音教會」在南昌、吉安、泰和、贛州等地舉辦了一系列的音樂會，在江西是一流水平的節目。他的演出，給百姓帶來許多精神糧食，鼓舞人心。在抗戰極度艱苦時期，1940年主編《音樂與戲劇》專刊，同年主編《音樂抗戰曲選》，1941年主編《音樂教育戰時續刊》，他以音樂和戲劇支持抗戰，他的主旨是：「國難當頭，音樂能振作民族精神，培養國人愛國的思想感情。」

兩岸音樂史 均無一席地

雖然程懋筠熱心推行「愛國救國」的音樂教育，然而在海峽兩岸的音樂史上都沒有他的一席之地。

台灣方面，因為他在1949年留在大陸，所以避而不談，幾乎無人知道國歌作曲人是誰。雖然他熱愛擁抱著「中華人民共和國」，他作曲填詞了一首「新中國頌」，那首歌盡成絕響，因為他曾經是「中華民國」、「三民主義」中華民國國歌的作曲人，因此被打入冷宮。

1953年程懋筠去蘭州師範學院任教，途經西安不幸中風，送由住在南京的元配夫人舒文輝細心照顧，至1957年因再度腦溢血，病逝於南京家中，年僅57歲。

2012年他的兒女及孫輩們和程氏家族親人共38位，從中國15個省份到台灣參加在台北國父紀念館舉辦的紀念程懋筠先生去世55周年的音樂會，會中台灣的名聲樂家呂麗莉、王典等五位均分別演唱了他的歌曲：「打游擊去」、「汗血歌」、「懷舊」、「勝利之歌」等，程氏家族合唱「全靠俺自己」，最後合唱團以「九一八」、「再犧牲，再前進」及「三民主義國歌」結束了這場感人的歷史性音樂會。希望海峽兩岸的政府能客觀公正地給予程懋筠先生在音樂史上定位，願歷史不再忘記他。

中華民國 國民黨 日本

上一則

悅讀／逛書店 與好書不期而遇

下一則

城鎮傳真／石化森林 封存2億年的心跳

延伸閱讀

回歸中華民國憲政架構…民主中國 何需武裝保台

回歸中華民國憲政架構…民主中國 何需武裝保台
蕭美琴曾挺外配參政 藍批綠雙標、歧視陸配

蕭美琴曾挺外配參政 藍批綠雙標、歧視陸配
黑白集／滿腦台灣國 劉世芳好意思領中華民國內政部長薪水

黑白集／滿腦台灣國 劉世芳好意思領中華民國內政部長薪水
川習通話談及回歸 卓榮泰：中華民國台灣沒回歸的選項

川習通話談及回歸 卓榮泰：中華民國台灣沒回歸的選項

熱門新聞

克林姆的畫作「伊莉莎白·萊德勒肖像」，日前在蘇富比拍賣會上，以創紀錄的2.364億元落槌。(美聯社)

封面故事／2.36億元拍出 克林姆畫作為何拍出最高價

2025-11-30 01:30
八個只需一小時的理財修正方法。示意圖。(美聯社)

理財百科／只要1小時…8招輕鬆增財富

2025-11-30 01:14

紅藍卡／紅藍卡D 為何95%參與者多付保費？

2025-11-30 01:15
愈來愈多美國人開始放棄大份餐，轉而選擇小而精的飲食方式。示意圖。(路透)

美國現象／吃到飽過時 小而精飲食崛起

2025-11-30 01:24
「吻」是克林姆最受歡迎的畫作。(維基公有領域)

封面故事／克林姆的「吻」5事你該知道

2025-11-30 12:48
由義大利現代藝術家卡特蘭所創作，名為「美國」(America)的223磅重黃金馬桶，以1210萬元成交，引發轟動。(美聯社)

封面故事／101公斤黃金馬桶「美國」 拍出1210萬

2025-11-30 01:29

超人氣

更多 >
「亞洲實力指數」公布 美國第一 中國、台灣排名出爐

「亞洲實力指數」公布 美國第一 中國、台灣排名出爐
佛州5歲童偷偷出門去Chick-fil-A吃早餐 警助返家爸媽超驚嚇

佛州5歲童偷偷出門去Chick-fil-A吃早餐 警助返家爸媽超驚嚇
梅西兩度神助攻 帶領邁阿密國際首奪MLS冠軍

梅西兩度神助攻 帶領邁阿密國際首奪MLS冠軍
賴清德：民進黨留中華民國這個名字 是為了團結台灣社會

賴清德：民進黨留中華民國這個名字 是為了團結台灣社會
無論AI泡沫爆不爆 專家：這類投資人現在就該賣股出場

無論AI泡沫爆不爆 專家：這類投資人現在就該賣股出場