理財百科／嬰兒潮世代 愛基金 棄ETF？

最新研究顯示，在投資人對「指數股票型基金」(ETF)需求持續升高之際，嬰兒潮世代卻選擇背離而馳，專家透露，其背後有其合理考量。

根據全國廣播公司商業頻道(CNBC)報導，嘉信理財(Charles Schwab)調查2000名投資人結果發現，嬰兒潮世代(1948–1964年出生者)僅有6%表示，打算未來一年擴大對ETF投資，相比之下，千禧世代(1981–1996年出生者)有32%、X世代(1965–1980年出生者)有20%有此計畫。

同時投資公司協會(Investment Company Institute)報告也發現，2024年持有共同基金的家庭中，嬰兒潮世代占比最高、達35%；其次是X世代28%以及千禧世代25%。

嬰兒潮世代通常長期持有大量共同基金，若轉向成本更低、稅務效率更高的ETF實屬合理，不過基金評比機構「晨星公司」(Morningstar)資深分析師索特羅夫(Dan Sotiroff)指出：「他們應該把共同基金換成ETF，但深入分析後的答案可能是『否』。」並強調資本轉換可能帶來意外的高成本。

年齡介於61至77歲的嬰兒潮世代是第一批大量持有共同基金族群，時間長達數十年，若這些基金存放於401(k)退休 帳戶以及個人退休帳戶(IRA)，出售再投資ETF並不會引發稅務，轉換較無顧慮。

不過若存在一般證券商帳戶，長期累積的資本所得需要課稅，不利於年長投資人，猶他州理財顧問公司Main Line Group Wealth Management創辦人柯巴克(Douglas Kobak)直言：「當年投入2萬元，如今已漲至7萬或8萬元，一旦賣出就會產生巨額資本利得。」

此外，巨額資本利得可能讓投保聯邦醫療保險 計畫(Medicare，俗稱紅藍卡 )的退休族支付更多額外負擔，因為聯邦稅法針對高所得退休族加收Medicare「收入相關每月金額調整」(income-related monthly adjustment amounts，IRMAA)附加費用(surcharge)，稅法規定2025年年收入超過10萬6000元的單身或夫妻合併申報超過21萬2000元者將加收IRMAA，因此所得愈高、IRMAA愈多。

此外，若投資人計畫從主動型共同基金轉換至被動型ETF，需考慮ETF報酬完全取決於股市表現，因此康乃狄克州資深財務顧問沙佛蘭斯基(William Shafransky)強調：「問題在於投資人是否真的想在當前經濟環境下，採取被動投資策略，或是留在主動管理共同基金會更加合適？」