你知道嗎／傳統優格vs.希臘優格 誰勝出

優格是一種富含營養的乳製食品，是美味且健康的飲食補充品。示意圖。(美聯社)

優格數百年來一直深受美食愛好者的青睞，無論是淋在新鮮漿果上、打成冰沙、搭配酥脆格蘭諾拉麥片(Granola)，或直接從盒中挖來吃，優格早已成為早餐、午間點心，甚至甜點的熱門選項。

根據美國今日報報導，優格的魅力不僅來自美味與便利，更因它擁有「健康食品」的好名聲。以下說明優格為何有益健康，以及哪些人應注意攝取量。

優格是一種發酵乳製品，透過將活性菌種(最常見為保加利亞乳桿菌Lactobacillus bulgaricus和嗜熱鏈球菌Streptococcus thermophilus)加入牛奶 中發酵製成。這些菌種會將乳糖轉化為乳酸，使牛奶變稠，並賦予優格獨特的酸味。

雖然牛奶是最常見的原料，羊奶或山羊奶也常被用於製作優格。近年來，植物性「優格風格」產品日益盛行，但註冊運動營養師Leslie Bonci指出，「這些並不是真正的優格。」

在美國，最受歡迎的三種優格類型包括：

●傳統優格(Regular/Traditional)：幾乎不經過濾，質地柔滑，通常含較高的鈣。

●希臘優格(Greek Yogurt)：經多次過濾去除乳清，質地更濃稠，蛋白質較高，無糖版本的含糖量較低。

●冰島優格(Icelandic，又稱 Skyr)：比希臘優格過濾更徹底，高蛋白、低糖、極為濃密。

若選擇得宜，優格是健康飲食中極佳的一部分。首先，它天然富含蛋白質。營養師Amy Goodson表示，蛋白質不僅有助於增加飽足感，也支持肌肉生長與修復。

多數優格也含有益生菌。營養學博士Lisa Young補充，這些益生菌能促進腸道健康、幫助消化並維持腸道菌群平衡，尤其是那些標示含有活性菌種的產品。

此外，優格還提供豐富的鈣、維生素B群、鉀、磷與鎂，有些產品更添加維生素D。這些營養素對骨骼、神經、大腦與免疫系統的健康皆有助益。有研究指出，定期食用優格可能有助降低某些癌症 及心代謝疾病的風險，儘管仍需更多實證研究佐證。

與傳統優格相比，希臘優格蛋白質含量更高、糖分更低 (尤其是無糖版本)，碳水化合物大約為傳統優格的一半。然而，希臘優格的熱量通常也較高，且鈣含量略低。

對多數人來說，優格是可以天天食用的；「它是一種營養密度高的食物，非常適合納入均衡飲食中。」Young說。但她也提醒，許多調味優格含有大量添加糖或人工甜味劑，這可能抵銷原有的健康效益。

乳糖不耐症者食用部分優格可能會出現腸胃不適，但Goodson指出，「目前市面已有多種無乳糖優格選擇。」至於牛奶過敏者，則應完全避免乳製優格；正在服用抗生素者，則建議諮詢醫師，以了解是否可能與益生菌產生交互作用。

狗狗可以吃少量原味、無糖優格，但Goodson強調，「絕對要避免含有添加糖或木糖醇(xylitol)的產品，因為這些成分對狗有害。」