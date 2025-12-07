醫藥／數百萬美國人服用的「血糖剋星」 研究：證據不足

盡管美國衛生部門將鉻列為膳食必需元素，但80年來的研究顯示，人類從這種礦物質獲取顯著健康益處的證據微乎其微；示意圖。（圖／123RF）

專家揭露了某項數百萬美國人正在服用、曾被奉為「血糖 剋星」的營養素真實面貌。每日郵報報導，三價鉻（Trivalent chromium）常被添加於綜合維生素中，作為保健食品販售，廠商宣稱其能提升運動表現並有助調節血糖；然而密西根大學生物化學教授尼爾·馬許（Neil Marsh）指出，儘管美國衛生部門將鉻列為膳食必需元素，但80年來的研究顯示，人類從這種礦物質獲取顯著健康益處的證據微乎其微。

儘管如此，鉻仍被視為人體健康不可或缺的元素。為維持健康，人體須從飲食中攝取微量必需元素，包括鐵、鋅、錳、鈷、銅等金屬；數十年研究證實，多數微量元素確為健康所不可或缺。

但鉻元素的情況卻不同，人體缺鉻（指體內鉻含量極低甚至完全缺乏）極為罕見，且研究人員尚未發現任何明確由缺鉻引發的疾病；且腸道僅能吸收攝入的鉻約1%，其他必需金屬的吸收效率更高，如特定形態的鐵質約25%。

儘管進行過大量研究，科學家至今仍未發現任何需要鉻元素才能發揮生物功能的蛋白質；目前僅知一種蛋白質能與鉻結合，該蛋白質很可能有助腎臟將此金屬從血液中清除。

雖然部分研究指出鉻可能在調節血糖水平方面發揮一定作用，但關於透過保健食品增加體內鉻含量能否顯著提升人體分解與利用糖分能力的論點，尚未得出明確結論。

鉻對健康至關重要的觀念源自1950年代的研究，當時營養學家對維持健康所需的微量金屬知之甚少。

一項具影響力的實驗是讓實驗室老鼠攝取誘發2型糖尿病 症狀的飲食，而在飲食中補充鉻似乎能治癒這些老鼠的2型糖尿病，醫學研究者因而被鉻可能成為此病治療手段的假說所吸引。

如今宣稱鉻對血糖調節至關重要的說法，可追溯至這些實驗。遺憾的是，以今日標準審視，這些早期實驗存在嚴重缺陷；它們缺乏必要的統計分析來證明結果並非隨機偶然所致。

儘管缺乏明確的健康益處證據，鉻仍被列入膳食攝取建議量。鉻對健康不可或缺的觀念之所以持續存在，很大程度源於2001年國家醫學院（National Institute of Medicine）微量營養素專案小組的報告。該小組由營養學家與臨床醫師組成，旨在評估人類營養學現有研究，並制定維生素與礦物質的攝取量標準。

儘管承認缺乏明確證實鉻對健康的效益，該小組仍建議成人每日從飲食中攝取約30微克鉻；此建議並非基於科學證據，而是參照先前對美國成年人每日鉻攝取量的估算。值得注意的是，這些鉻多數來自不鏽鋼炊具與食品加工設備的溶出，而非食物本身。

因此，雖然補充鉻可能不會造成明確健康風險，但很可能也無任何益處。