紅藍卡／紅藍卡優勢計畫 部分人沒得選

記者顏伶如
持有紅藍卡的民眾當中，超過一半參加紅藍卡優勢計畫。(美聯社)
持有紅藍卡的民眾當中，超過一半參加紅藍卡優勢計畫(Medicare Advantage)，但有線電視新聞網(CNN)21日報導，由於醫療成本增加速度超過政府補貼，紅藍卡優勢計畫重大改革邁入第二年，許多參加者必須為2026年重新挑選保險方案；史上將首次出現某些民眾根本沒有紅藍卡優勢計畫可選的狀況。

部分保險公司退場

報導指出，素有「綠山之州」(Green Mountain State)封號的佛蒙特州，因為藍十字和藍盾(Blue Cross and Blue Shield)與聯合健保(UnitedHealthcare)都決定退出市場，住在八個郡縣的居民今後只剩下傳統紅藍卡(traditional Medicare)選項，再無紅藍卡優勢計畫可選。

國際管理諮詢公司奧緯諮詢(Oliver Wyman)指出，由於2026年保險方案縮水10%，剩下大約3373個選項，許多紅藍卡優勢計畫參加民眾必須重新挑選保險方案，聯合健保、Elevance、惠安納(Humana)以及CVS健康(CVS Health)旗下的安泰(Aetna)等主要業者，至少在全國100個郡縣減少服務選項，這些改變估計衝擊200萬民眾。

保費選項變少

奧緯諮詢合夥人柏格(Greg Berger)表示，住在特定郡縣的居民將發現零保費選項變少，簡稱PPO的優選醫療機構計畫(preferred provider organization)選項也減少。對於不賺錢的產品或營利不佳的地區，保險公司基本上都設法退出市場或縮減服務規模。

柏格說，許多紅藍卡優勢計畫處方藥方案(MAPD)都在限制成長。

報導指出，處方藥品自付額(deductibles)為零的計畫選項同樣減少，但自掏腰包開銷上限平均則調高到490元，或為醫療花費的10%。包括藥品給付的紅藍卡優勢計畫保費，每月金額將從今年平均60元調漲到66元。

購買成藥、牙齒保健、視力服務等紅藍卡優勢計畫為參加者提供的附加福利(supplemental benefits)，明年都將縮小規模。柏格舉例說，牙齒保健福利平均將減少10%，來到2107元。

紅藍卡 保險 保費

