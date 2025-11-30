封面故事／2.36億元拍出 克林姆畫作為何拍出最高價

克林姆的畫作「伊莉莎白·萊德勒肖像」，日前在蘇富比拍賣會上，以創紀錄的2.364億元落槌。(美聯社)

奧地利象徵主義藝術家古斯塔夫·克林姆(Gustav Klimt)的畫作「伊莉莎白·萊德勒肖像」(Portrait of Elisabeth Lederer)，日前在蘇富比(Sotheby's)位於紐約布魯爾大樓(Breuer building)新址的首場拍賣 會上，以創紀錄的2.364億元落槌(含佣金)。這個價格遠超蘇富比原先預估的1.5億元拍賣價。

★「伊莉莎白肖像」拍價 超越「持扇女子」

華爾街日報報導，71吋高、51吋寬的大幅畫作「伊莉莎白·萊德勒肖像」現成為拍賣史上售價最高的當代藝術作品。它打破克林姆作品的拍賣紀錄。此畫經歷20分鐘的激烈叫價，最後由一位神祕買家透過電話購得。蘇富比拒絕透露最終買家的身分。

這幅畫作超越了義大利 藝術家亞美迪歐·莫迪利亞尼(Amedeo Modigliani)1917年的「斜躺的裸女」(Nu couché)，該作品於2018年由蘇富比以1.572億元售出。

這幅畫作也超越了美國畫家安迪·沃荷(Andy Warhol)以性感女神瑪麗蓮夢露為主題的「藍色瑪麗蓮」(Shot Sage Blue Marilyn)，該作品於2022年在佳士得拍賣會以1.95億元拍出。

此一天價更是超越了另一位「克林姆女郎」—克林姆於1917年、也是最後創作的一幅畫「持扇女子」(德文Dame mit Fächer，英文Lady with a Fan)，當時成交價8530萬英鎊(1.084億美元)。

但未打破最高拍賣價格的藝術珍品皇冠，目前仍由據信是出自文藝復興時期大師李奧納多·達文西(Leonardo da Vinci)筆下的「救世主」(Salvator Mundi)所保持，這幅畫2017年在佳士得(Christie's)以4.5億美元售出。

「伊莉莎白·萊德勒肖像」創作於1914年至1916年間，描繪風情萬種的年輕女子伊莉莎白，身穿一件閃爍著花朵的白色長袍，站在花團錦簇的長春花藍色背景前，顯得格外高貴。背後的掛毯則點綴著中國古代士兵、武將和仕女人像，充滿濃濃的東方元素。

畫中的女主角是克林姆最大贊助人之一的女兒。伊莉莎白擁有頂尖家世與絕世美貌，身穿一件畫有東方龍圖騰的長袍，顯示其家族的尊貴地位。然而這位絕世美女在納粹 占領下面臨迫害，透過偽稱自己是克林姆私生女逃過一劫，死後也跟克林姆葬於同一公墓，名畫與名媛的故事不輸給好萊塢電影「名畫的控訴」。

這件作品來自化妝品巨頭雅詩蘭黛(Estée Lauder)創辦人的長子、該美妝帝國名譽主席李奧納德·勞德(Leonard Lauder)的遺產，他於6月去世。之前，這幅作品曾借給加拿大國家美術館展出。

至少有六位競標者爭奪這幅畫，其中一名競爭者直到競價達到1.71億元時才加入。這場競標戰持續了約20分鐘，最終由一名通過電話出價、每次以數百萬元加碼的匿名收藏家贏得，當拍賣師奧利弗·巴克(Oliver Barker)敲下槌子時，拍賣廳內爆發出熱烈掌聲。