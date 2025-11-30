新聞眼／逮羅浮宮竊賊 DNA資料庫建功

重重安檢 羅浮宮遇劫後，法國鎮暴警察10月27日在羅浮宮金字塔附近巡邏。(路透)

法國羅浮宮 博物館10月19日遭劫，案發後警方一周內抓到兩名嫌犯，同月29日再找到據信為同夥的嫌疑人。緝捕過程中，法國龐大的DNA 資料庫扮演關鍵角色，專家直言，若非現場DNA與資料庫匹配，嫌犯將逍遙法外。法國DNA資料庫是如何運作呢？

這起劫案為時短短七分鐘，就有八件珍貴館藏被劫。據報導，當時兩名男子利用升降機登上該館二樓，突破連通館內「阿波羅長廊」的窗戶，再用角磨機撬開展示櫃行竊，得手後，竊賊再乘兩名同夥的機車逃逸。竊賊試圖盜走九件珠寶，包括拿破崙一世送給瑪麗—路易絲皇后的祖母綠鑽石項鍊，但逃離時遺落一件。

11月稍早，巴黎檢方指出，本案是住在巴黎郊區的竊賊所為，並非職業竊盜組織。法媒先前就推測，嫌犯是業餘，他們除了掉落珠寶，還在現場留下作案工具、手套等物品，且並未縱火銷毀犯案用貨車。

紐約時報 報導，巴黎檢察官貝庫歐接受法媒訪問時說，在該館窗戶及竊賊落跑用的機車，還發現兩名涉案男子DNA；此外，疑似同夥的DNA也在作案用升降梯的吊籃上發現，暴露竊賊行事有多草率。

調查人員已經手案件相關的上百份鑑識樣本，來自犯案現場和竊賊遺留物。三名嫌犯都因竊盜罪等過去犯罪紀錄，其DNA資訊均已登錄在案。碩士論文探討法國DNA資料庫、在法國南部馬賽從業的刑事律師普瓦特凡說，他確信若非本案發現的DNA與該國資料庫匹配，「我們不會找到這些人」。

羅浮宮監視系統位置圖

連續殺人犯 昔慘痛教訓

法國的DNA資料庫始於1998年。紐時說，號稱「東巴黎殺手」的連續殺人犯喬治(Guy Georges)案件，促進該資料庫創建。

喬治先是因為持武器攻擊一名婦女而入獄，警方也採集他的DNA樣本，但因當時法國沒有集中的資料庫，警方無法將他的DNA與另外五起婦女遭強暴殺人案件的現場DNA進行比對。喬治出獄後，又再姦殺兩名女子，最後被捕並以謀殺七名女性定罪，法國的DNA資料庫也在喬治最終落網後建立。

起初，該資料庫只收集性犯罪者DNA，但在後續五年不斷擴展，涵蓋已定罪者或涉案嫌犯，收集對象的罪名也擴增到包括謀殺、恐怖主義、毒品販運、傷害、竊盜、毀損等。

該資料庫名為「國家自動基因指紋檔案」，截至去年年底已收集440萬份DNA檔案，來自近30年的嫌犯、已定罪罪犯及天災罹難者。

拒提供DNA 恐遭判刑1年

DNA資料已成為法國警方調查的標準工具，鑑識調查人員會採集唾液、汗水、毛髮、皮膚、精液、血液等樣本，送交公營與經認證的民間實驗室進行定序。實驗室會提交結果，與龐大的資料庫比對，以找尋能精準匹配者。全國鑑識警察工會主管哈爾奈說，現在只需幾小時，就能得到陽性檢測結果。

律師普瓦特凡說，要從法國的DNA資料庫移除資料，過程非常繁瑣，因此很少人會這麼做。此外，拒絕提供DNA樣本者將面臨一年以上監禁與1.5萬歐元以上罰款。法國司法部統計，在2018至2022年，每年平均680人因拒絕提供DNA被定罪，占不到每年被起訴人數1%。

普瓦特凡說，他的客戶沒人拒絕提供，因為此舉等於承認有罪。於是該資料庫持續擴增，法國調查人員可將收集到的資料，與逾30個其他歐洲國家和美國等國DNA資料庫進行比對。

法國與美國系統相似，後者稱為「聯合DNA檢索系統」，包含逾2490萬份已定罪犯人和被捕者DNA檔案，以及140萬份犯罪現場DNA檔案。

近幾年，美國執法機構也會使用民間的資料庫，包括「GEDmatch」或「FamilyTreeDNA」；許多沒犯罪紀錄的民眾會使用這些資料庫，來尋找遠房親戚或追溯祖先身世，警方可透過這些商用資料庫取得部分配對的結果，再從中利用其他技術縮小範圍。