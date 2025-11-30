娛樂／「修女對抗梵蒂岡」揭性侵掩飾黑幕

「修女對抗梵蒂岡」電影海報。（取材自IMDb）

紀錄片「修女對抗梵蒂岡 」（Nuns vs. The Vatican）早前在加拿大多倫多影展全球首映，放映結束後，全場觀眾齊聲鼓掌長達十多分鐘，為電影中勇於發聲的性侵受害者隔空助力，該片在頒獎季中也有望在紀錄片領域獲得更多關注。

這部由艾美獎得主洛雷娜盧西亞諾（Lorena Luciano）執導的紀錄片，聚焦天主教會下，修女遭馬可魯普尼克（Marko Rupnik）神父性侵的真實事件。魯普尼克是斯洛維尼亞羅耀拉修女會的共同創始人，現年70歲的他，過去曾在世界各地的天主教重鎮任職，之後更在羅馬的宗座東方學院和宗座額我略大學（Pontifical Gregorian University）長期任教。

宗教紅人 30年前就涉案

過去幾十年裡，魯普尼克一直都是天主教界的紅人。原因在於，除本職工作外，他身懷美術專長，是羅馬工藝美術學院繪畫系科班出身，尤其精於馬賽克畫，作品被懸掛在歐美各地不少教堂內，就連教皇在梵蒂岡的私人小教堂裡都掛著他的作品。

不過，到了2022年年底，梵蒂岡忽然傳出勁爆的消息，有數十名女性公開指控魯普尼克性侵。迫於輿論壓力，教廷相關部門對外承認，確實在2021年收到過相關投訴，但由於所涉及的事件均發生在30年前，超過了教廷規定的20年訴訟時效，相關投訴遭到駁回。

事實上，早在2019年，魯普尼克就已遭人投訴。當時，他被內部定罪，遭到紀律處分。但是，據說是因為同為耶穌會成員的時任教宗方濟各 的庇護，在魯普尼克懺悔罪行一個月後，便解除了對他的懲戒。在此之後，直至2022年年底醜聞曝光之間的兩三年裡，魯普尼克的日常生活和教務工作一如以往，絲毫未受影響，相信背後也有著來自梵蒂岡最高層的支持。

時至2023年6月，魯普尼克才被耶穌會除名。但是，他任職的羅馬阿萊蒂中心（Centro Aletti，該中心是由來自東正教、東方教會和拉丁教會的藝術家、神學家組成的國際團體，總部位於羅馬）研究所依然對他表示支持，斯洛文尼亞的天主教教區也照樣對他敞開了懷抱。

直至2023年10月，時任教宗方濟各終於宣布：取消訴訟時效，允許重新對魯普尼克性侵案展開內部審查。

翌年2月，前修女布蘭恰尼（Gloria Branciani）在新聞發布會上，成了挺身而出公開指控魯普尼克罪行的第一人。按她的說法，魯普尼克曾強迫她和另一名修女與他進行三人性行為，並強迫她一起去看色情演出，平日更是利用一切機會，對她實施「精神、心理和性的虐待」。

布蘭恰尼早在1993年就在教會內部投訴，然而天主教內部官官相護，不斷有人為魯普尼克提供各種庇護，導致她數十年來始終申冤無門。如今，她呼籲現任教宗能針對梵蒂岡高層處理此事的做法，進行獨立調查，並及時公布調查結果。

紀錄片「修女對抗梵蒂岡」的主角正是這位勇於挺身而出的布蘭恰尼。她和同樣來自斯洛文尼亞羅耀拉修女會的前修女米莉亞姆科瓦奇（Mirjam Kovac）在片中直面鏡頭，控訴魯普尼克早在1990年代初就開始對她們伸出魔爪，包括性虐待和心理虐待。

吹哨修女被踢出修道院

這部紀錄片還進一步揭示天主教、乃至梵蒂岡對於惡行的縱容，顯示教會缺乏直面現實的勇氣，反而是能瞞就瞞。布蘭恰尼在片中表示，自己曾向所在的修道院舉報此事，結果卻被院長修女嚴厲訓斥。隨後，梵蒂岡更是直接替她草擬了退會信，逼她簽名，強迫她退出修會生活。自小虔誠的她，瞬間感覺如同墜入地獄，還由此萌生了自殺念頭。

「修女對抗梵蒂岡」的另一大特點在於，除了魯普尼克神父性侵案之外，導演還展示了更多過往不為人所知的類似案件，受訪人之一的芭芭拉多里斯（Barbara Dorris）同樣原本是修女出身，也遭受過神父的性虐待，甚至因此懷孕並被強迫墮胎。此後，她不僅退出了修會，更是自發成立了公益組織。按其說法，類似她們這樣的受害者，在整個天主教世界中，數量其實相當之多。

目前，針對魯普尼克的教廷內部審判，仍處在準備階段，就連負責的法官人選都還遲遲沒有確定。而魯普尼克的馬賽克藝術作品雖已從梵蒂岡官方網站下架，但全球多地仍有不少場所高掛其上，接受著教徒的頂禮膜拜。