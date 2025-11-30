表面金黃香脆。

這道烤丸子食譜 免油炸，美味又少油煙，符合現代健康營養的需求，讓全家都能安心享用。一次多做一點，省時省力。

分量：（約60-70顆）

材料:硬豆腐 4盒（充分瀝乾後捏碎）、青蔥2–3根（切細）、甜洋蔥1顆（切細丁）、香菇、木耳適量（泡軟切細，分量不宜過多，以免影響成型）、雞蛋 1顆、玉米粉3–4大匙、鹽、糖、胡椒粉、醬油、蒜粉適量。

做法:

1.預熱烤箱至425°F（約220°C）。

2.取特大圓形攪拌碗，將所有材料放入碗中。

3.豆腐用手捏碎至泥狀，盡量不要有顆粒。

4.充分拌勻後，可先取少量試味道，調整鹹淡度。

5.所有材料混合均勻成團後，用手抓取適量，在掌心搓成約1.5吋（約4公分）直徑的球形。

6.大烤盤鋪上烘焙紙或鋁箔紙，並用約3大匙食用油均勻塗抹。

7.丸子排放於烤盤上，保持適當間距。

8.放入烤箱中層，先烤20分鐘至金黃色，再將丸子翻面，續烤15分鐘至表面金黃香脆。

9.若外殼易碎，可延長烤時間至足夠硬度後再翻面。

小叮嚀:

1.Costco有販售四盒裝硬豆腐，方便一次製作大分量。

2.雞蛋與玉米粉可幫助丸子凝固成型。

3.豆腐一定要瀝乾水分才會脆。

4.若更換其他配料，注意分量不可過多，以免丸子無法成型。

5.一次多做些冷凍保存，可用於豆腐煲或獅子頭。

6.剛烤好的豆腐丸子外酥內嫩，沾番茄醬或其他沾醬皆可。

