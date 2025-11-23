旅遊／世遺之都 墨西哥城收藏歷史

查普特貝克城堡。(圖為作者提供)

第一次去鄰國墨西哥 (Mexico)旅遊，從德州奧斯丁(Austin Texas)搭機前往該國首都墨西哥城，它是該國的政治經濟和文化中心，也是世界最大的城市之一。

墨西哥城人口超過2100萬，是西半球第二大城市，還是世界上最大的西班牙語城市。

我們首先來到了莊嚴寬廣的「憲法廣場」(Constitution Square)，廣場中心的旗杆有一面巨大的墨西哥國旗，每天在此舉行升降旗儀式。該市的歷史中心地標以憲法廣場為中心向四方擴展，許多著名的古建築都匯集於此。

憲法廣場是世界最大的廣場之一，可容納10萬人。廣場北側是主教堂(Cathedral)，東側是國家宮(National Palace)，東北角是大神廟遺址，其中最遠處是向西到達阿拉梅達中心公園，涵蓋了前西班牙時期和前殖民地時期的擴展區，和19世紀末的所有建成區，它包括該市大部分的歷史遺跡和眾多的博物館、藝術宮，1987年，歷史中心被聯合國 列為世界文化遺產。

國家宮 聯邦政府 所在

第二天遊覽了位於市中心憲法廣場正個東側的國家宮，是聯邦政府的所在地和總統官邸。它占長200米的紅色立面，有一個正門和兩個側門，正門入口的上方懸掛著多洛雷斯鐘，其兩面有一個陽台，每年墨西哥獨立節，總統都會在這個陽台上帶頭高呼墨西哥萬歲。

宮內為西班牙式的庭園和走廊，走廊的牆壁嵌滿展現西班牙占領前，本土生活風貌的壁畫；庭院正中間是一座的青銅噴泉，帶有翅膀的青銅馬矗立在噴泉上方，在莊嚴的古建築前增添了亮麗風情。這座始建於1522年，占地4萬平方米的宮殿，於1987年列入世界文化遺產。

接著我們參觀位於憲法廣場北側的大教堂，它始建於1573年，長110米、寬54米，是天主教墨西哥總教區的主教座堂，也是美洲最大最古老的主教堂，具有西班牙洛克風格的建築，兩座鐘樓內有25口鐘，16座小堂內有各自華麗的祭壇、繪畫和雕塑，還有兩台18世紀的巨大管風琴，展示高雅古樸的尊嚴。

獨立紀念碑 最著名地標

在憲法廣場附近有一條寬闊優美、長約12公里的改革大道，這是仿照巴黎香榭麗舍大道所建造，連接國家宮和皇家宮殿查普爾特佩克城堡(Chapulleper Castle)。目前這條著名大道上現代建築和古代遺蹟交集，相映成趣，它是該國最重要的金融商業區，和一些跨國公司的總部所在地。

沿著大道，有許多紀念墨西哥和美洲歷史的人物及事件的雕塑，其中最著名的是獨立紀念碑，建於1910年，以慶祝墨西哥獨立100周年。紀念碑四角形底座的下層四周，是象徵法律、正義、戰爭與和平的四尊神像，底座的上層四角是莫雷洛、斯格雷、羅米納和布拉沃，四位為爭取墨西哥獨立而獻身的民族英雄，正中間是墨西哥獨立之父伊達爾戈的雕像。

紀念碑頂端有一座展翅欲飛的天使女神雕像，為鍍金銅像，她右手托著一頂用橄欖樹技編織而成的掛冠，象徵自由與和平，左手握著一節鍊條，表示歷時300年的西班牙殖民統治枷鎖已被徹底砸斷。碑內安葬了墨西哥獨立戰爭中革命英雄的遺體。目前它已成為慶祝典禮的中心，城市最著名的地標。

藝術宮 金光閃閃美如玉

接著到了金光閃閃、美如冠玉的藝術宮(Palace of Fine Arts)，它位於歷史中心的西側，毗鄰著名的阿拉梅達中心公園，於1934年落成，是墨西哥首屈一指的藝術殿堂和地標建築。宮內巨大的金色大圓頂及大理石柱子十分耀眼，自然光從玻璃圓頂透入，整個大廳顯得華麗多彩，上面三層展示出著名墨西哥壁畫家的藝術作品，大廳安置了瑪雅神的面具雕塑。

宮內的劇院晚上有世界級的歌劇、古典音樂和芭蕾舞表演，舞台幕簾是由100萬塊的彩色玻璃鑲嵌而成，像是一幅壁畫描繪墨西哥山谷和兩座火山，令人讚嘆不止。

在阿拉曼達公園內還有一座半圓形的紀念碑，這是為了紀念貝尼托華雷斯總統誕辰100周年而建，其半身塑像於1910年落成，紀念碑呈半圓形，具有濃厚的希臘風格，12根多利克圓柱支撐著相同順序的內檐和外楣飾，結構中央代表其本人，他頭頂高舉火炬，下面共和主義之鷹在新阿茲特克圖案上展翅飛翔，在底座上臥著兩隻獅子，中央柱子的徽章上，寫著獻給值得稱賀的總統。

世界遊客量最大公園

第三天一早，我們乘車前往著名的查普爾特佩克公園(Chapaltepec Park)，它位於墨西哥歷史中心的起點，其前身為城堡，1944年改為公園。公園規模巨大、樹木蒼翠、花草遍地、風景秀麗。有三個人工湖，有藝術、科技、自然和現代藝術博物館。園內矗立著兒童紀念碑和城堡，還有龐大的動物園和植物園，景觀豐富多彩，其面積是紐約中央公園的兩倍，為世界上遊客量最多的公園之一。

我們首先參觀了查普爾特佩克城堡，它是美洲大陸唯一的皇家城堡，1933年，卡德納斯總統把它改為國家歷史博物館。在公園的入口有一座兒童英雄紀念碑，為紀念1847年在美墨戰爭中犧牲的六位少年軍官，這是一座方尖碑，每個紀念柱子上的壁龕內存放了一骨灰盒，裡面是六位年輕英勇的遺體。

接著遊覽了動物園，園內多達2000隻動物，該動物園在瀕危物種繁殖方法上取得成功，包括中國大熊貓、加利福尼亞禿鷹、墨西哥狼等。1975年，該動物園收到中國送的一對大熊貓後，共繁殖了八隻大熊貓，成績傲人。

第四天一早，興致勃勃地來到了索奇米爾科水上花園(Floating Garden of Xochimilco)，它是一處獨特的運河花園，這條運河以歷史悠久的文化氣息和遍布色彩鮮豔的花簇而聞名。我們乘坐在裝飾華麗的貢多拉木船，徜徉在兩岸綠意盎然的運河上，船上音樂、花簇環繞，陽光灑在水面，令人迷戀陶醉。

還可買些精巧的手工藝品，和當地藝術家在河邊觀賞他們的作品和交流心得，品嘗令人垂涎的傳統美食：玉米餅、烤肉和甜點。在每年花卉節、亡靈節更吸引大量的遊客。1987年，水上花園被聯合國列為世界文化遺產。

日月金字塔 列入世遺

第五天一早前往特奧蒂瓦坎遺蹟(Teotihuacan Relic)，始建於西元150年前，位於墨西哥城東北方約40公里處，是現存規模最巨大的古印地安文明遺蹟，它由月亮金字塔、太陽金字塔、與亡靈大道所構成。

遺跡中心有一個南北向的軸心稱為「亡靈道」(Micaohtli) ，大道的北端是月亮金字塔，在中段的東側有一座古代墨西哥最高大的建築，稱之為太陽金字塔，用於動物和人類的獻祭大典，也為獻祭者的埋葬之地。這兩座塔造型都是採用階梯形狀的梯型疊成，正前方設置非常陡峭的走道，整個遺跡占地83平方公里，現在已成為代表古代墨西哥文明非常重要的象徵，也是最受歡迎的觀光景點之一，1987年被聯合國科教文組織列為世界文化遺產。

我用九牛二虎之力登上了陡峭的太陽金字塔頂，整個遺跡規模宏大、氣勢雄偉壯闊，拾級而下後已經汗流浹背，我已沒有精力再登月亮金字塔了。

墨西哥市是一座漂亮的大城，在近一周的遊覽中，觀賞了現代化的大樓、古建築和遺跡，多彩多姿的雕塑噴泉和紀念碑遍布大街小巷、在街道和公園中矗立著眾多優美絕倫的博物館、藝術宮以及列入世界文化遺產的古蹟，美輪美奐令人流連忘返。

墨西哥人對古文化事蹟和前殖民地時期古建築出色保存的熱忱及勇氣、對為爭取獨立而犧牲英雄的尊重及緬懷以及獨立後對取得自由的珍惜和捍衛，更是一次令人難忘的體驗。

墨西哥是北美洲最古老的國家之一，擁有170個博物館、100多個美術館、27個世界文化遺產和21處文化遺跡被列入世界文化遺產的備忘錄。