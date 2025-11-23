紅藍卡／年長移民工作積分不足 如何辦紅藍卡？

即使符合紅藍卡資格，負擔費用仍是一大挑戰，尤其是自付A部分保費者。(圖／123RF)

目前全美65歲以上的居民中有超過800萬人是移民 ，其中超過160萬名非公民加入俗稱「紅藍卡 」的聯邦醫療保險(Medicare)，然而申請程序與五花八門的計畫可能相當複雜，常令長者困惑；在美沒有10年以上的工作紀錄、非公民、英語能力有限的年長移民，加入過程更具挑戰性，以下是紅藍卡相關須知。

與居留年限、工作紀錄相關

社會安全局(SSA)負責認定資格並處理紅藍卡兩大基本計畫：A部分(Part A)的住院保險、B部分(Part B)的門診服務，涵蓋醫師與多數其他醫療服務。

持有A、B部分其一便可加入D部分(Part D)的處方藥保險，同時擁有A及B部分則可選擇透過紅藍卡優勢計畫(Medicare Advantage)來取得福利，D部分與優勢計畫由聯邦醫療中心(Centers for Medicare and Medicaid Services，CMS)管理。年長移民的紅藍卡費用與居留年限和工作紀錄相關，有時甚至影響其資格。

A部分的保費：與工作紀錄相關，若晚年才移民、在美國幾乎沒有工作紀錄，將是一大挑戰。99%加入紅藍卡的民眾都累積足夠工作積分(通常需40積點/即10年)或依配偶工作積分，而享有免保費A部分。若工作積分不足，仍可付高額保費加入A部分，2025年月繳保費最高為518元；僅合法永久居民(Lawful Permanent Resident，LPR)與美國公民可付費加入A部分。需注意的是，符合紅藍卡資格的身障人士工作積分要求不同，有末期腎臟疾病(End Stage Renal Disease，ESRD)的患者也有特殊規定。

B部分的保費：不論工作紀錄皆須繳納，2025年為每月185元。欲付費加入A部分者，必須同時加入B部分，但也可選擇僅加入B部分而不買A部分。A部分、B部分皆有延遲加入罰款(Late Enrollment Penalty)，未在初次符合資格時加入者便可能挨罰。

D部分保費：依方案不同而異，且延遲登錄亦會產生罰款。持有A部分或B部分其一便可加入D部分。

三種移民身分可加入

加入A部分或B部分須為美國公民，或具以下三類移民身分之一：合法永久居民(LPR，即綠卡持有人)、特定古巴與海地移民、美國與三個太平洋島國簽署「自由聯合協定」(Compact of Free Association)涵蓋的居民。若不屬以上三類的移民，無論基於工作紀錄、婚姻、身為身障父母子女，都無法取得紅藍卡。

此三類非公民移民若累積足夠工作積分、達到免保費A部分之要求，便無須符合居住年資要求。相反地，LPR若工作積分不足、無法加入免保費A部分，便需額外的身分和居住年資要求。非公民移民要符合繳納保費加入A部分或B部分的資格，必須是LPR且加入紅藍卡前已在美國連續居住五年，社安局將判定是否符合連續居住五年的要求。此外，LPR是非公民移民中唯一有資格付費加入A部分的身分。

「連續居住」由社安局判定，將檢視國土安全部(DHS)彙整的當事人入境紀錄。短期出境不影響「連續」，只要維持居留意圖即可，但若出境頻繁或時間過長，社安局會要求諸如持續繳納美國所得稅、保有住房與財產等證據。若單次出境超過六個月，則必須提出更強而有力證據。若被認定中斷居留，將重新起算五年期限。

D部分與紅藍卡優勢計畫

D部分與優勢計畫沒有額外公民或居留年限要求，此兩計畫亦禁止要求提供任何公民身分或移民身分證明文件，身分證明將由CMS提供。CMS紀錄若顯示計畫成員非法居留，便必須退保。

白卡有兩方式 協助紅藍卡繳費

即使符合紅藍卡資格，負擔費用仍是一大挑戰，尤其是自付A部分保費者；低收入移民可能連B部分、D部分保費也有財務壓力。

州政府白卡計畫透過兩種方式，協助繳納紅藍卡保費。第一種是長者和身障人士(Aged and Disabled，A&D)白卡福利，皆包含幫紅藍卡受益人支付B部分保費，A&D白卡福利的收入和資產上限較低，每州各不相同。

第二種則是「紅藍卡省錢計畫(Medicare Savings Program，MSP)」，由州級白卡機構管理，專為協助支付紅藍卡保費設計，通常資格限制較寬鬆。

MSP中，福利最完整的是「合格聯邦醫療保險受益人(Qualified Medicare Beneficiary，QMB)」，最能受益的是那些必須支付A部分保費的低收入移民。依本年度規定，收入須在聯邦貧窮線(FPL)100%以下，可計算最低資產限額為個人9660元、夫妻1萬4470元，QMB會支付A部分和B部分保費，且免除自付額(deductible)、自付款(co-pay)、共同保險(co-insurance)。許多QMB同時符合A&D白卡福利，合稱QMB-plus。