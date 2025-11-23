封面故事／「造山者」台灣奮鬥故事 呼應矽谷精神

「造山者－世紀的賭注」近日在灣區上映，紀錄片導演蕭菊貞(中)、兩位製片人蔣顯斌(左)和陳添順(右)也巡迴分享拍片心路歷程。(記者江碩涵╱攝影)

台灣半導體產業史紀錄片「造山者－世紀的賭注」2日由Sparknify在山景城影廳舉辦特映。影廳坐落在矽谷 半導體的發源地「Shockley Semiconductor Lab 」重建區，格外具有時代意義。

導演與製片人親臨現場分享與矽谷的連結和感動，矽谷各社團成員前來觀片，其中清大、交大校友會更包場觀影，特映當天五個影廳近滿座，破千人入場。

矽谷首映電影院很特別，對面就是矽谷半導體的誕生地「391 San Antonio Road」，附近還有一塊小型紀念碑 寫著「Birthplace of Silicon Valley」。(蕭菊貞提供)

「造山者－世紀的賭注」紀錄片導演蕭菊貞、兩位製片人蔣顯斌和陳添順分享拍片心路歷程。除了矽谷是半導體創始起源地外，兩位製片也與矽谷有著很深的淵源。蕭菊貞說，台灣的科技奮鬥故事能踏上矽谷，也是寫下歷史。

「造山者」在美國首場放映會，就選在亞利桑納州鳳凰城，得到大批台積電 工程師迴響。第二站就在矽谷。Sparknify製作人Chanel Chan表示，放映選在山景城的Alamo Drafthouse Cinema全新影廳舉行，該影廳坐落在矽谷半導體的發源地「Shockley Semiconductor Lab 」重建區。1956年，諾貝爾物理獎得主威廉·蕭克利(William Shockley)在此創立加州首家半導體公司，其後孕育了Intel、AMD等企業，開啟矽谷創業精神與創新文化，被譽為「造谷者」之地。而今，「造山者-世紀的賭注」紀錄片重返此地放映，象徵著台灣半導體精神與矽谷創業傳統之間的歷史呼應。

蕭菊貞說，她在台灣拍這些造山者前輩時，最感動的是看到50年前那一批工程師，「背著國旗出國執行任務」，並且把半導體的種子帶回台灣。她被第一批工程師感動的同時，也覺得自己好像也背上了那面國旗，愈拍愈有使命感。這部片前後訪問逾80位，從大家熟知的科技產業大老，到前線工程師、聯電第一批技術人員、即將踏入職場的在學青年，甚至包括因台積電擴廠被遷村的客家居民。她很清楚自己為什麼拍這部片，就是想替台灣這段科技奮鬥史留下紀錄，讓大家不要忘記，台灣曾有一群人努力地走過這條路，讓世界從晶片與半導體看見台灣的價值與國際地位。

蕭菊貞說，電影裡，台積電創辦人張忠謀 2019年說「台積電是地緣策略家的必爭之地」，到2024年底，張忠謀又說「台積電已成為真正的兵家必爭之地」。五年來，大家親眼見證台積電超越英特爾(Intel)，成為全球最關鍵、最領先的晶片製程公司。

蕭菊貞說，2日矽谷首映電影院很特別，對面就是矽谷半導體的誕生地「391 San Antonio Road」，附近還有一塊小型紀念碑 寫著「Birthplace of Silicon Valley」，就連他們入住的飯店進門第一面牆也是「14-Si-28.086」矽元素表，台灣的科技奮鬥故事能踏上矽谷，也是寫下歷史。

「造山者」團隊入住飯店進門第一面牆是「14-Si-28.086」矽元素表，台灣的科技奮鬥故事能踏上矽谷，也是寫下歷史。(蕭菊貞提供)

與矽谷有淵源的不只是半導體的造山者，還有蔣顯斌和陳添順。蔣顯斌說，他自己就出生於聖荷西，回台灣求學後再回史丹福大學念書、創業，曾任新浪網的共同創辦人，他在矽谷打拚十幾年，矽谷孕育出來的創業精神，對他的人生影響非常大。

蔣顯斌回到亞洲投入紀錄片工作，一轉眼快20年。他說，這次能帶這部片回到矽谷，讓大家透過影像重新閱讀歷史、思考未來。在分享過程中，他感受到一股「新的造山運動」正風起雲湧。

他說，AI的誕生其實已經預示未來五到十年，人類將迎來一場新的造山運動，也會誕生出新的文明，而台灣在其中占了非常關鍵的角色，相信新一代的年輕人會把這一棒接得很好。

紀錄片劇照中，當年這群工程師都沒想到，一個小晶片竟然可以對未來產生這麼大的影響。(製片公司CNEX提供)

陳添順則是半導體設備業出身，1992年在矽谷山景城時，就深刻感受到矽谷創業精神與年輕能量，直到2017年回到台灣新竹，開始投入藝術與人文相關的工作。

他說︰「一座山的形成，也是靠一點一滴的堆積。」山的高度，來自前人跨世代的集體工程，正因為前人的累積，才造就今天台灣看似奇蹟的成果。

除了矽谷的淵源，「造山者」也記錄了很多基層、女性員工的心聲。蕭菊貞說，她拍片時沒有設限，不只女技術員，還有女性成本會計人員，都是重要的角色。她在看這一座大山下面到底有多少小石頭和土石，才能把這座山撐起來，每個人都讓她感動。