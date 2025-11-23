你知道嗎／如何正確清洗羽絨被？能烘乾嗎？

羽絨被清洗有技巧。(本報資料照片)

保暖輕盈的羽絨被，即使套著被套仍會累積身體的油、汗水、皮屑與塵蟎，若未妥善清潔，這些汙垢時間一久會降低填充物的蓬鬆度，甚至引發過敏反應。

雅虎 (Yahoo)購物網站採訪四位洗衣專家，無論羽絨被是棉質、羽絨或羊毛材質，以下是正確的清潔步驟。

清洗前須知

1.檢查標籤：丹佛洗衣業者艾希莉．基德(Ashley Kidder)指出，只要洗衣機容量夠大，多數棉質、超細纖維及仿絨被皆可安全機洗。

2.確保洗衣機容量夠大：前開式洗衣機最適合清洗羽絨被，頂揭式洗衣機的攪拌棒可能撕裂填充物並毀壞羽絨被。羽絨被因材質較脆弱，需充足空間翻滾洗滌。

洗衣劑The Laundress行銷長漢娜．橫路(Hannah Yokoji)說，羊毛、絲綢被以及帶有刺繡、珠飾或特殊邊飾的被子容易受損，最好手洗並自然晾乾或送乾洗。

如何清洗羽絨被

1.先處理汙漬：放入洗衣機前，先檢查羽絨被是否有汙漬痕跡。若發現汙漬，可將少量溫和洗滌劑溶於水中，用布或海綿輕拍汙漬處，再以清水輕拭沖淨。

洗碗精可更有效去除油汙，血漬與汗漬則需要酵素清潔劑。為達最佳效果，等局部處理部位完全風乾後再清洗羽絨被。

2.拆卸羽絨被套：取下被套並依標籤指示分開清洗。被套更易頻繁清潔，同時能保護羽絨被免受汙漬與日常磨損。

3.將羽絨被鋪平放入洗衣機：勿直接塞入整件被子，應在滾筒內攤平鋪平，避免捲成團狀。若空間不夠，建議前往自助洗衣店，使用大型洗衣機，提供足夠空間讓羽絨被充分翻轉，基德強調這是徹底清潔的關鍵。

4.選擇適當洗滌劑：橫路表示，羽絨被是直接接觸肌膚的物品，因此需選用既能高效去除汙垢，又能保護纖維的配方；避免使用含重化學物質與氯漂白劑的強效洗滌劑，這些常見成分會減弱被套纖維強度，使布料褪色失去光澤。她也建議，避免使用柔軟劑，因其會在纖維表面形成包覆層，減低透氣性；最好選擇溫和的酵素洗衣精。

5.設定洗滌模式：基德強調，無論何種材質，選擇冷水至溫水的輕柔或精緻洗滌模式最為安全，熱水會導致天然纖維縮水或縫線鬆脫。

佛州 洗衣業者斯科特．福雷(Scott Fore)表示，他偏好140°F水溫，此溫度既能確保清潔又不會損傷材質。他提醒，羊毛是特殊材質，僅能用冷水漂洗。

6.考慮增加額外漂洗：若洗衣機有此功能，可額外漂洗與脫水，以徹底清除洗劑殘留。當觸感稍黏或可見泡沫時尤需注意，洗滌劑殘留可能導致材質結塊甚至刺激皮膚。

如何烘乾羽絨被

1.預留充足時間：烘乾羽絨被可能耗時三小時以上。基德說，烘乾羽絨被的關鍵在於低溫設定與耐心等待。建議放入數顆烘乾球(或用襪子包裹的乾淨網球)，有助打散填充物乾燥時的結塊。福雷提醒，羊毛與絲質羽絨被應避免烘乾。

2.中途拍鬆：定期檢查烘乾機內羽絨被狀態，中途暫停並用手拍鬆或抖動羽絨被，使填充物重新分布均勻。

3.確保徹底乾燥：羽絨被應觸感輕盈、填充物均勻分布且完全乾燥。若未全乾，便繼續以低溫烘乾；若倉促結束程序，恐導致發霉與異味。

羽絨被清洗頻率

專家建議根據使用頻率，每六個月至一年清洗一次(被套至少每月清洗一次)。基德指出，若夜間易出汗、與寵物 同睡，或習慣在被窩裡吃零食，建議縮短至半年左右清洗羽絨被。

若清洗後發現羽絨被無法恢復蓬鬆、殘留汙漬或異味，便是該換新的時候了。