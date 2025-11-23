養生／長期失眠當心失智 益生菌來幫忙

發酵食品如優格等含有的益生菌，部分菌種有助於改善睡眠；示意圖。（圖／123RF）

睡眠品質攸關身心健康，美國預防醫學雜誌報導，近十年以來，睡眠障礙跟認知障礙之間的關聯性證據愈來愈多，30分鐘之內很難入睡，而且長期服用安眠藥的人，未來罹患失智症 的機率將增加。有學者表示，睡眠品質與腸道菌息息相關，失眠情況可透過使用益生菌來幫忙。

日本 東京大學微生物學博士、台灣陽明交通大學產學講座特聘教授蔡英傑表示，睡眠品質與腸道菌息息相關，失眠情況可透過使用益生菌來幫忙。過去觀念認為腸道菌頂多跟消化不良、排便相關，如今醫療科學已知腸道菌跟腦部有重要關聯，腸道菌與大腦之間的關聯即是近年醫界廣泛討論的「腦腸軸」，而且腸道菌不只影響大腦，也影響心臟、肝臟以及免疫系統，與大腦老化、失智、睡眠，甚至壓力都有關聯，因此可說「腸道就是人的第二個大腦」。

蔡英傑進一步解釋，大腦有100億的神經元，第二個大腦「腸道」則有5億到6億，盡管數量較少，卻相當完整。我們可以想像一個發育中的胚胎，神經細胞往兩邊生長，其中一邊成為大腦，另一邊就是腸道，兩邊地位相等。因此，當腸道消化不好時，就會與大腦疾病產生關聯，像是許多巴金森症、失智症者早期甚至尚未發病時，腸道就已經出現問題。反之，日常生活中把腸道照顧好，有益於健康生活。

蔡英傑以自己長年照顧高齡98歲的母親為例，每天留意母親的排便情形，若有不順，則使用益生菌的量就比平時多一些，「對老人家來說，腸道健康影響到生命品質。」

晚上睡眠品質不佳，早晨爬不起來，每天都覺得睡不夠，就要注意可能是大腦老化。蔡英傑說，大腦老化有一個明顯現象就是經常覺得累，不是指身體上的累，而是精神上。最近他在陽明交大進行睡眠研究，一群自覺失眠的受測者，有高達六成的人其實睡眠正常，這就是老化現象，他強調，「以為自己睡不好，其實跟腦腸軸有關係。」可嘗試使用益生菌。

然而，並不是所有益生菌都對睡眠有幫助，益生菌當中只有少數是所謂精神益生菌，其中又只有少數具有安眠效果，100隻菌裡對推動睡眠有效果的，只有兩到三隻。

他建議挑選益生菌一定要有研究數據支持的菌種，像是PS128、PS23、JB-1都是對睡眠效果不錯的菌，「PS128進行過動物實驗，也在陽明交大的睡眠中心進行過一次臨床實驗。」他說，睡眠有所謂非動眼期，然後進到深層睡眠，實驗發現PS128幫助受測者的深層睡眠時間延長，而且有助安定，「具有安眠效果的益生菌不只是讓大腦休息，而是透過睡眠讓大腦修復，幫助我們reset（重置），生活品質就會好。」