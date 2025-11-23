料理功夫/南瓜豆沙燒餅 & 迷你南瓜球

我的頻道

南瓜豆沙燒餅 & 迷你南瓜球
南瓜豆沙燒餅 & 迷你南瓜球

南瓜做成的糕點帶著美麗的橘黃色，看去就非常的有食慾。以下的食譜可做5個南瓜豆沙燒餅和5個迷你南瓜球。

前置作業：

1.南瓜一塊去皮去籽，切約1/3吋厚片，上蒸鍋隔水蒸15分鐘至熟，放大碗中壓成泥，約需1杯。

2.把南瓜泥加入糯米粉1&1/2 杯，白糖3湯匙，先用筷子混合成絮狀，再用手揉成柔軟光滑的南瓜粉糰。

3.把粉糰搓成長條，然後分成10等分的小劑子備用。

南瓜豆沙燒餅

內餡：紅豆沙100克。

其他：芝麻適量。

做法：

1.豆沙餡分成5等分，每份20克，揉圓放冰箱冷藏備用。

2.把5個南瓜粉糰一個個揉圓壓扁，包入豆沙內餡，收口包好，再揉圓成南瓜糯米球。

3.把南瓜球用手壓扁成大小適中的圓餅，兩面撒上些芝麻，再輕輕按一下讓芝麻沾牢。

4.鍋中放少少油，油熱後改中小火，下鍋煎至兩面金黃即可。

迷你南瓜球

內餡食材：花生碎、紅糖、芝麻、熟粉各2湯匙。

其他：香菜梗1條。

工具：牙籖。

做法：

1.將糯米粉放入鍋中炒至微黃成熟粉，倒入碗中，冷卻後加入花生碎、紅糖、芝麻拌勻成花生內餡，香菜梗切小段備用。

2.把5個南瓜粉糰一個個揉圓壓扁，包入花生內餡，收口包緊揉圓。

3.用牙簽在南瓜糰表皮上劃壓出像南瓜的紋路，並在正中處插上一小段香菜梗做裝飾。

4.冷水入鍋，開大火蒸，水滾後改中火，計時15分鐘至熟即成。

★世界周刊廣徵天下各家廚藝祕笈

歡迎充滿創意的中西料理、點心烘焙、獨家私房菜等食譜投稿，讓你大展廚藝：

1.除了材料、作法外，請提供做菜關鍵或小叮嚀。

2.請附料理過程及成品照片檔至少4張，畫素至少要300萬以上，勿使用濾鏡。

3.投稿請至email：[email protected]

4.來函請附中英文姓名、電話、稿費寄送地址、稿費支付抬頭，請留底稿，不論來函刊出與否，恕不退件。請勿一稿兩投，編者有權刪節。

5.本報系海內外各報紙相關版面或世界日報新聞網得選用刊登，並收錄於聯合知識庫(udndata.com)。

6.嚴禁抄襲、一稿兩投，違者將永不錄用。

