料理功夫/桑葚果醬優格碗

早晨最重要的不是吃得多，而是吃得「剛剛好」──營養、順口、好準備。今天要分享的這道桑葚果醬優格碗，沒有複雜步驟，卻能讓每天的早餐變得像在照顧自己一樣有儀式感。

桑葚果醬優格碗的做法很簡單，關鍵在於「食材的搭配」：一點酸、一點甜，一些柔滑、一些酥脆，讓口感充滿層次變化，也讓身體得到均衡營養。

材料（1人份）

1.原味或低糖優格200毫升（約1小碗）

2.市售桑葚果醬2大匙，可依甜度增減。

3.即食燕麥片2大匙。

4.柳橙1顆+梨子半顆去皮切小塊（當季水果）。

5.綜合堅果（腰果、核桃、碧根果等）2大匙。

6.冷凍或乾燥莓果（覆盆莓、藍莓或桑葚乾皆可）1大匙。

7.可選用少許的蜂蜜或楓糖漿。

做法:

1.將優格舀入碗中先鋪底，鋪成均勻一層。

2.接著加入燕麥片增加口感，靜置約3至5分鐘，讓燕麥稍微吸收優格水分。

3.放入切好的柳橙與梨子，水果的清甜能中和優格的酸味。

3.再淋上一些桑葚果醬，讓深紫色的果漿自然融入水果與優格之間，甜度依照自己喜好程度調整。

4.撒上堅果與莓果增加層次感，最後可依個人口味淋上少許蜂蜜或楓糖漿。

完成後的優格碗色彩繽紛：深紫的桑葚、橙黃的水果、堅果的金棕色，彼此交錯，開啟一天的活力，吃起來更是香滑酸甜，層次分明。

小叮嚀:

1.優格能補充乳酸菌，幫助腸道維持好菌平衡；若怕太酸，可選擇希臘低糖優格，低糖款可減少負擔。

2.桑葚果醬富含花青素與抗氧化成分，增強身體免疫力，有助於保護眼睛與血管彈性。

3.柳橙提供維生素C，能幫助吸收鐵質，讓氣色更好。

4.堅果則是補充健康油脂與蛋白質的好來源，適合長者少量多次食用。

如果牙口不方便，可將堅果稍微切碎；若怕太冰，可提前10分鐘取出優格回溫。所有食材都能依個人偏好自由替換，配合當季食材，讓食物更新鮮美味。

攪拌前
攪拌前

★世界周刊廣徵天下各家廚藝祕笈

歡迎充滿創意的中西料理、點心烘焙、獨家私房菜等食譜投稿，讓你大展廚藝：

1.除了材料、作法外，請提供做菜關鍵或小叮嚀。

2.請附料理過程及成品照片檔至少4張，畫素至少要300萬以上，勿使用濾鏡。

3.投稿請至email：[email protected]

4.來函請附中英文姓名、電話、稿費寄送地址、稿費支付抬頭，請留底稿，不論來函刊出與否，恕不退件。請勿一稿兩投，編者有權刪節。

5.本報系海內外各報紙相關版面或世界日報新聞網得選用刊登，並收錄於聯合知識庫(udndata.com)。

6.嚴禁抄襲、一稿兩投，違者將永不錄用。

